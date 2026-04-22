Ranger Plug-in Hybrid: il pick-up Ford che non rinuncia a nulla diventando elettri

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono veicoli che fanno tendenza e altri che fanno storia. Ford Ranger da sempre fa storia. Oggi però, il pick-up più venduto in Europa evolve con una versione Plug-in Hybrid, capace di unire muscoli e intelligenza elettrica, mantenendo intatta quella filosofia concreta e robusta che ha reso iconico questo modello negli ultimi venticinque anni.

L’energia del cambiamento, senza rinunciare alla tradizione

Nuovo Ranger Plug-in Hybrid porta l’elettrificazione nel mondo dei pick-up senza snaturarne l’identità. La ricetta è quella classica, quella che piace a chi crede che le cose fatte bene debbano durare: capacità di traino fino a 3.500 kg, carico utile importante e prestazioni off-road da riferimento. Ma sotto il cofano ora pulsa una tecnologia che guarda avanti.

Il sistema combina il motore benzina EcoBoost da 2,3 litri con un motore elettrico da 75 kW e una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh, offrendo fino a 281 CV e soprattutto una coppia di 697 Nm, la più alta mai vista su un Ranger. Numeri che raccontano un carattere deciso, pronto a lavorare ma anche a sorprendere per fluidità e silenziosità.

Fino a 43 km in elettrico: il pick-up diventa urbano

La vera novità è la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 43 km. Una distanza che copre gran parte degli spostamenti quotidiani, rendendo il Ranger non solo uno strumento da lavoro ma anche un compagno perfetto per la vita di tutti i giorni.

La ricarica richiede meno di quattro ore con caricatore monofase da 16 ampere, mentre diverse modalità di gestione dell’energia – Auto EV, EV Now, EV Later ed EV Charge – permettono di scegliere quando utilizzare la spinta elettrica. Una flessibilità che rispecchia perfettamente lo spirito di chi non vuole compromessi tra efficienza e prestazioni.

Pro Power Onboard: energia sempre disponibile

Chi ha sempre visto il pick-up come un compagno di lavoro troverà nel sistema Pro Power Onboard una vera rivoluzione. Grazie alla batteria di bordo è possibile alimentare direttamente strumenti e attrezzature fino a 6,9 kW, senza bisogno di generatori esterni.

Tradotto in pratica: dal frigorifero portatile alla smerigliatrice, fino a fari e attrezzature da cantiere, tutto può funzionare ovunque. Una soluzione intelligente che rende il Ranger una piccola centrale elettrica su ruote, perfetta per professionisti e avventurieri.

Off-road autentico, comfort contemporaneo

Il sistema e-4WD distribuisce automaticamente la coppia su tutte le ruote, adattandosi alle diverse condizioni di guida grazie alle modalità Normal, Eco, Sport, Slippery, Tow/Haul, Mud/Ruts e Sand. Il risultato è una trazione sempre efficace, anche sui terreni più difficili.

Allo stesso tempo, il comfort cresce grazie alla nuova taratura delle sospensioni e alla tecnologia Active Noise Control, che riduce i rumori come una cuffia premium. Perché anche un pick-up può essere silenzioso e raffinato, senza perdere la sua anima robusta.

Tecnologia e connettività per la vita moderna

A bordo troviamo il sistema SYNC 4A con touchscreen verticale da 12 pollici, quadro strumenti digitale da 8 pollici e ricarica wireless per smartphone. Le tecnologie di assistenza alla guida includono Pre-Collision Assist, Lane Keeping Aid e telecamera posteriore.

Dettagli che rendono il Ranger Plug-in Hybrid non solo potente ma anche intuitivo, pronto ad accompagnare ogni giornata con la semplicità di utilizzo che oggi diamo quasi per scontata, ma che resta il vero lusso della modernità.

Un’icona che evolve restando fedele a se stessa

Nuovo Ranger PHEV è disponibile negli allestimenti XLT, Limited, Wildtrak e Platinum, tutti progettati per offrire dotazioni complete e una forte personalità estetica. Dalla doppia cabina cinque posti al cassone capace di accogliere un europallet, ogni dettaglio ricorda che qui la funzionalità viene prima di tutto.

Eppure c’è qualcosa di nuovo: la sensazione che anche il mondo dei pick-up stia entrando in una fase più consapevole, dove efficienza ed emozione convivono.