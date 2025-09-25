Super Hybrid Night OMODA & JAECOO: quando l’ibrido diventa spettacolo

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’era tutta l’energia di un concerto e la suspense di una première hollywoodiana all’Alcatraz di Milano, dove OMODA & JAECOO hanno acceso i riflettori sulla Super Hybrid Night. Un evento che non si è limitato a presentare nuovi modelli, ma ha introdotto una visione: l’universo SHS – Super Hybrid System, un ecosistema che fonde due anime, SHS-H (full hybrid) e SHS-P (plug-in), ridefinendo il concetto stesso di ibrido.

Omoda 5 SHS-H: protagonista assoluta della serata

Al centro della scena, la nuova Omoda 5 SHS-H, un SUV compatto e dinamico che combina efficienza e piacere di guida. Con un powertrain che abbina un 1.5 TGDi a ciclo Miller a due unità elettriche, sviluppa 224 CV e consuma appena 5,3 l/100 km (WLTP).

Due gli allestimenti – Pure e Premium – con prezzi a partire da 28.500 euro e dotazioni da segmento superiore: doppio display da 12,3”, ADAS evoluti e connettività wireless. Il tutto condito da un’autonomia complessiva di oltre 900 km, per chi non vuole scegliere tra performance e praticità.

Ufficio Stampa OMODA

Jaecoo 5 SHS-H: la natura incontra la tecnologia

Accanto a Omoda, si è fatto notare il nuovo Jaecoo 5 SHS-H, SUV compatto già visto al MiMo in anteprima italiana. È progettato per chi ama l’aria aperta, con trazione anteriore, look robusto e un abitacolo studiato anche per chi viaggia con animali domestici.

Gli interni in ecopelle certificata, il tetto panoramico da 1,45 m² e i 480 litri di bagagliaio estendibili a 1.180 raccontano una vocazione versatile. Con 204 CV combinati, tre modalità di guida e una struttura solida (23.500 Nm/grado di rigidità), promette sicurezza e libertà senza compromessi.

Il futuro della gamma SHS

La serata milanese ha tracciato anche la roadmap del marchio:

Omoda 7 SHS-P e Jaecoo 8 SHS-P , attesi nel 2026 , porteranno tecnologia plug-in ai vertici del segmento.

e , attesi nel , porteranno tecnologia plug-in ai vertici del segmento. Jaecoo 7 SHS-P e Omoda 9 SHS-P sono già sul mercato con autonomie complessive oltre i 1.200 km.

E proprio Omoda 9, con i suoi oltre 500 CV e un design ispirato alla sezione aurea, è la dimostrazione di come l’ibrido possa farsi anche haute couture automobilistica.

Milano come palcoscenico globale

La Super Hybrid Night non è stata solo una presentazione di modelli: è stata la dichiarazione di intenti di due marchi che vogliono conquistare il cuore degli automobilisti europei. In Italia, Omoda & Jaecoo hanno già raggiunto l’1,63% del mercato privati, con un network in rapida espansione e servizi premium post-vendita.

Un segnale forte: l’ibrido non è più una scelta tecnica, ma uno stile di vita, fatto di tecnologia, sostenibilità e – perché no – di spettacolo.