La citycar bestseller si veste di rosa oro e celebra vent’anni di successi con una serie speciale che unisce poesia e pragmatismo.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è qualcosa di profondamente giapponese nel modo in cui Suzuki ha deciso di celebrare la sua compatta più amata. Potrebbe sembrare un semplice allestimento o un nuovo vezzo estetico, ma in realtà è un vero e proprio omaggio culturale. Nuova Swift Hybrid Sakura nasce per rendere tributo a un’icona globale reinterpretandola con grazia, equilibrio e quel tocco di raffinatezza orientale. Il nome dice già tutto: Sakura, il fiore di ciliegio, simbolo di bellezza effimera e rinascita. Un’immagine potente che qui si traduce in dettagli concreti, studiati con cura quasi sartoriale.

Bianco Artico e Oro Rosa: la città diventa passerella

La livrea BiColor è il cuore del progetto. Il Bianco Artico Metallizzato incontra l’Oro Rosa Metallizzato, creando un contrasto delicato ma deciso: tetto e calotte degli specchi riflettono sfumature calde e preziose, mai eccessive. Sui montanti posteriori spicca la decal Kanji 桜, un dettaglio discreto che racconta le origini nipponiche senza bisogno di traduzioni. All’interno l’armonia continua: modanature in Oro Rosa su pannelli porta, plancia e console cambio riprendono il tema cromatico esterno, creando un ambiente coerente, elegante, luminoso. Un piccolo salotto urbano, pensato per chi ama circondarsi di dettagli curati anche nel tragitto casa-ufficio.

Base Top, contenuti da segmento superiore

Swift Hybrid Sakura nasce sulla solida base della versione 1.2 Hybrid AT Top, che già di per sé offre una dotazione degna di categorie superiori: cerchi in lega bi-color da 16”, fari full LED, vetri privacy, climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldabili e infotainment con Apple CarPlay e Android Auto wireless. A questa dotazione si aggiungono la livrea bi-color dedicata, la base di ricarica wireless e un bracciolo centrale rivestito in materiali più pregiati, per un comfort che si percepisce nei piccoli gesti quotidiani.

Il cuore resta fedele: 1.2 Hybrid da 81 CV

Sotto il cofano non ci sono sorprese, ed è una buona notizia. Il motore 1.2 Hybrid 12V da 81 CV, abbinato al cambio automatico, è una garanzia di fluidità e semplicità. Non promette miracoli, ma mantiene ciò che conta davvero: consumi contenuti (da 4,4 a 4,9 l/100 km nel ciclo WLTP), emissioni ridotte e una straordinaria efficienza che raggiunge il 40% di rendimento.

Con i suoi 3,86 metri di lunghezza, Swift resta una delle compatte più intelligenti del segmento B: agile in città, parcheggi facili, accesso agevolato anche alle ZTL più restrittive (Area C milanese inclusa, nella versione manuale 2WD con 99 g/km di CO₂).

È la classica utilitaria fatta come si deve: leggera, brillante, concreta. Proprio come una volta, quando l’auto doveva prima di tutto funzionare bene.

Tecnologia che protegge, non che complica

Sul fronte sicurezza, la Swift Hybrid conferma un pacchetto ADAS tra i più completi della categoria: frenata automatica d’emergenza evoluta (DSBS II), mantenimento attivo della corsia, monitoraggio del conducente, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angolo cieco, allerta traffico posteriore e sistema eCall. A tutto questo si aggiunge SUZUKI CONNECT, che permette di interagire con l’auto tramite smartphone.

Vent’anni di Swift, dieci milioni di storie

Lanciata in Giappone nel 2004, Swift ha superato i 10 milioni di unità vendute nel mondo. È stata Car of the Year in patria e in molti altri Paesi, diventando un pilastro della gamma Suzuki. Dietro questo successo c’è una filosofia chiara: dimensioni compatte, leggerezza, efficienza reale. Un modo di intendere l’automobile che non segue le mode, ma le attraversa mantenendo una propria identità.

Il prezzo? 21.950 euro chiavi in mano (vernice metallizzata bicolore inclusa), con la possibilità del finanziamento Suzuki Solution a 99 euro al mese. Una cifra che, guardando contenuti e personalità, mantiene quella concretezza che da sempre distingue la Casa di Hamamatsu.