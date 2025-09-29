”Pillole a motori”: Toyota Corolla Cross 2025 in due minuti

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

La nuova Toyota Corolla Cross è arrivata. Nuovo look e nuova energia con una griglia anteriore a nido d’ape, fari ridisegnati con tecnologia adattiva, cerchi in lega da 18 pollici e uno stile da SUV che non passa inosservato.

DIMENSIONI

La lunghezza è di 4 metri e 46, ideale per un veicolo urbano a cinque posti. Il bagagliaio offre 473 litri, confermando la vocazione familiare del modello.

INTERNI

All’interno, comfort e praticità si uniscono a connettività di ultima generazione. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici è di serie, mentre la strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici è di serie su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei.

MOTORI

La Corolla Cross è offerta esclusivamente con motore Full Hybrid con la possibilità di scegliere tra due configurazioni di motorizzazione ed entrambe le configurazioni offrono la serenità della guida solo elettrica.

MODALITA’ SNOW EXTRA

La nuova Corolla Cross introduce per la prima volta l’inedita modalità Snow Extra, sviluppata per offrire maggiore stabilità, controllo e sicurezza su fondi innevati o a scarsa aderenza.

VERSIONE RACING

Per chi vuole ancora più grinta, debutta anche la Corolla Cross GR SPORT: assetto ribassato, guida più reattiva, dettagli esclusivi dentro e fuori per un’esperienza dinamica firmata Toyota Racing.

PREZZI

La nuova Corolla Cross un prezzo di listino che parte da 37.450 euro con promozioni nella fase di lancio.