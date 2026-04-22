Nuovo Toyota RAV 4, nuovo design e innovazione tecnologica

Le dimensioni restano simili, ma il design evolve in modo deciso. Le linee sono più scolpite, i volumi più muscolosi e l’impatto visivo è forte e contemporaneo.

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Più di ogni altro modello, la Toyota RAV 4 ha definito il concetto di SUV moderno. Dal 1994 a oggi ha conquistato il mercato globale con oltre 15 milioni di unità vendute e oggi con la sua sesta generazione alza l’asticella per mantenere la leadership.

Indice DESIGN

INTERNI

MOTORI

DESIGN

Le dimensioni restano simili, ma il design evolve in modo deciso. Le linee sono più scolpite, i volumi più muscolosi e l’impatto visivo è forte e contemporaneo.

INTERNI

All’interno si percepisce il vero salto generazionale. L’abitacolo unisce minimalismo e tecnologia, con un cockpit digitale da dodici virgola tre pollici più compatto per migliorare la visibilità, e un ampio display centrale da dodici virgola nove pollici.

Il cuore del sistema è il nuovo software che gestisce sicurezza e funzioni avanzate, arrivando persino a consentire il parcheggio dell’auto da remoto.

MOTORI

Sul fronte motori, Toyota conferma la sua strategia ibrida. La versione plug-in Hybrid è la protagonista: grazie a una batteria da oltre 22 kilowatt, offre fino a 130 chilometri in elettrico, rendendo possibile l’uso quotidiano a zero emissioni. Accanto a questa, restano le versioni full hybrid da 185 e 194 cavalli.

La gamma è strutturata in modo semplice, con quattro allestimenti che vanno dalla versione base fino alla più ricca Premium, passando per l’equilibrata Icon.

La nuova RAV 4 non è solo un aggiornamento, ma una vera evoluzione: più tecnologica, più efficiente e sempre più vicina alle esigenze della mobilità di oggi.