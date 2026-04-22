Nuovo Toyota RAV 4, nuovo design e innovazione tecnologica

Più di ogni altro modello, la Toyota RAV 4 ha definito il concetto di SUV moderno. Dal 1994 a oggi ha conquistato il mercato globale con oltre 15 milioni di unità vendute e oggi con la sua sesta generazione alza l’asticella per mantenere la leadership.
Indice
DESIGN
Le dimensioni restano simili, ma il design evolve in modo deciso. Le linee sono più scolpite, i volumi più muscolosi e l’impatto visivo è forte e contemporaneo.
INTERNI
All’interno si percepisce il vero salto generazionale. L’abitacolo unisce minimalismo e tecnologia, con un cockpit digitale da dodici virgola tre pollici più compatto per migliorare la visibilità, e un ampio display centrale da dodici virgola nove pollici.
Il cuore del sistema è il nuovo software che gestisce sicurezza e funzioni avanzate, arrivando persino a consentire il parcheggio dell’auto da remoto.
MOTORI
Sul fronte motori, Toyota conferma la sua strategia ibrida. La versione plug-in Hybrid è la protagonista: grazie a una batteria da oltre 22 kilowatt, offre fino a 130 chilometri in elettrico, rendendo possibile l’uso quotidiano a zero emissioni. Accanto a questa, restano le versioni full hybrid da 185 e 194 cavalli.
La gamma è strutturata in modo semplice, con quattro allestimenti che vanno dalla versione base fino alla più ricca Premium, passando per l’equilibrata Icon.
La nuova RAV 4 non è solo un aggiornamento, ma una vera evoluzione: più tecnologica, più efficiente e sempre più vicina alle esigenze della mobilità di oggi.