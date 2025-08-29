Volvo XC60: leader indiscussa del marchio svedese

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

Con 2,7 milioni di esemplari consegnati dal 2008 a oggi, la XC60 ha superato la storica serie 240 diventando il modello più venduto nella storia di Volvo. Il Model Year 2026 porta aggiornamenti mirati che consolidano il primato del SUV scandinavo nel segmento premium.

Record storico: oltre la leggendaria 240

La Volvo XC60 ha raggiunto un traguardo straordinario: con oltre 2,7 milioni di unità vendute dal suo debutto nel 2008, ha superato l’iconica serie 240 (2.685.171 esemplari prodotti tra il 1974 e il 1993) diventando l’auto più venduta nella storia del marchio svedese.

Un successo che testimonia l’evoluzione delle preferenze automobilistiche: se per decenni la 240 Station Wagon è stata la scelta familiare per eccellenza, oggi i SUV hanno preso il suo posto, con XC60 che rappresenta il ponte generazionale ideale per le famiglie che crescono con i valori Volvo.

Nel 2024, la XC60 si è aggiudicata anche un secondo record: quello di ibrida plug-in più venduta in Europa, conquistando una quota del 6,8% nella sua categoria con 13.052 nuove immatricolazioni solo in Germania.

Ufficio Stampa Volvo

XC60 Model Year 2026: evoluzione mirata

Per il 2026, Volvo ha scelto la strada dell’evoluzione intelligente. Il restyling tocca elementi chiave senza stravolgere l’identità consolidata del modello: nuova calandra ispirata alla sorella maggiore XC90, gruppi ottici posteriori scuriti e tre inedite colorazioni (Forest Lake, Aurora Silver, Mulberry Red).

Interni rinnovati e tecnologia Google

L’abitacolo beneficia di un sostanziale upgrade tecnologico. L’infotainment, con servizi Google integrati e display da 11,2 pollici, poggia sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm garantendo reattività da smartphone e grafica più definita.

I materiali si arricchiscono di nuove opzioni come il Quilted Nordico e il tessuto Navy Herringbone Weave, mentre il caricatore wireless è stato aggiornato e l’insonorizzazione ulteriormente migliorata.

Gamma motori: solo ibrida plug-in

La strategia Volvo è chiara: XC60 2026 è disponibile esclusivamente in versione ibrida plug-in, con due motorizzazioni che combinano un 2.0 turbo benzina con un’unità elettrica posteriore da 145 CV.

T6 AWD: equilibrio perfetto

Potenza combinata : 350 CV (253 CV termici + 145 CV elettrici)

: 350 CV (253 CV termici + 145 CV elettrici) Coppia : 659 Nm

: 659 Nm Accelerazione 0-100 km/h : 5,7 secondi

: 5,7 secondi Autonomia elettrica: fino a 80 km WLTP

T8 AWD: performance al top

Potenza combinata : 455 CV (310 CV termici + 145 CV elettrici)

: 455 CV (310 CV termici + 145 CV elettrici) Coppia : 709 Nm

: 709 Nm Accelerazione 0-100 km/h : 4,9 secondi

: 4,9 secondi Autonomia elettrica: fino a 80 km WLTP

Entrambe le versioni montano una batteria da 18,8 kWh e cambio automatico a 8 rapporti, con trazione integrale AWD permanente. La ricarica avviene tramite AC fino a 6,4 kW, per un tempo medio di circa 3 ore.

Sicurezza: DNA Volvo immutato

La XC60 rimane un manifesto della filosofia Volvo sulla sicurezza, con numerosi sistemi di serie tra cui il City Safety per il rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e animali, e l’Oncoming Lane Mitigation per evitare invasioni di corsia. L’ultima versione dell’IntelliSafe Surround monitora costantemente l’ambiente circostante il veicolo.

La prova su strada

Durante i test, XC60 T6 ha mostrato una spinta poderosa con i suoi 350 CV: lo 0-100 viene coperto in 5,7 secondi, ma è l’esperienza complessiva a fare la differenza. Sterzo preciso, assetto bilanciato, insonorizzazione eccellente e comfort di marcia da riferimento rendono ogni viaggio rilassante.

In modalità elettrica, la guida è silenziosa e piacevole, con l’assenza totale di vibrazioni o scricchiolii. Il comportamento dinamico resta fedele all’identità Volvo: sicuro, prevedibile e confortevole.

La tradizione che guarda al futuro

Volvo XC60 Model Year 2026 rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione. Mantenendo l’essenza che ne ha fatto il modello più venduto di Volvo, si evolve con tecnologia all’avanguardia e prestazioni ibride che guardano al futuro dell’automotive premium.

Per le famiglie che crescono con i valori di sicurezza, qualità e sostenibilità tipicamente svedesi, la XC60 rimane una scelta di riferimento nel segmento dei SUV di medie dimensioni, forte di un’eredità consolidata e di prospettive ancora più ambiziose.