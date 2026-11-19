Per la prima volta, Volkswagen introduce la tecnologia mild hybrid nella gamma sportiva R. La nuova T-Roc sviluppa 333 CV e ha già un prezzo in Germania

Ufficio Stampa Volkswagen La nuova Volkswagen T-Roc R introduce per la prima volta la tecnologia mild hybrid a 48 Volt nella famiglia sportiva R

Non era questione di “se”, ma di “quando” Volkswagen avrebbe deciso di elettrificare anche la T-Roc R. Quel giorno è arrivato, senza che a pagare pegno siano le prestazioni. Il motore da 333 CV del nuovo SUV sportivo tedesco può contare sull’aiuto del sistema mild hybrid a 48 Volt: una prima assoluta su un modello della famiglia R, tradizionalmente riservata alle versioni più potenti della gamma. Ne scaturisce una vettura in grado di coprire lo 0-100 in soli 5 secondi netti e spingersi fino a 250 km/h. Con la messa a punto i tecnici di Wolfsburg sono scesi in pista, intervenendo sul comportamento del telaio e sulla gestione della trazione integrale. La vocazione sportiva, del resto, emerge già dalla lettera R, che richiama il termine inglese “Racing”.

Quanto costa e quando arriva il primo modello R con tecnologia mild hybrid

In Germania gli ordini della nuova T-Roc R si aprono il 19 novembre. Il prezzo di partenza è fissato a 59.995 euro, una cifra che permette già di inquadrare il posizionamento della versione sportiva dello sport utility. È invece ancora da conoscere il listino ufficiale italiano. Fin qui Volkswagen non ha nemmeno precisato quando inizieranno le consegne, quindi bisognerà attendere ulteriori informazioni per conoscere i tempi di disponibilità nelle concessionarie.

Il piatto forte si nasconde sotto il cofano, dove Volkswagen ha deciso di montare il quattro cilindri turbo EA888 evo5, un 2.0 benzina che sviluppa 245 kW, pari a 333 CV. La coppia massima raggiunge 420 Nm, disponibili attraverso un sistema di trazione integrale 4Motion. Con questi valori, la T-Roc R diventa il SUV più potente della gamma VW commercializzata in Europa.

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Mentre si frena o si rallenta l’impianto a 48 Volt recupera energia. L’elettricità accumulata consente anche di spegnere il motore a benzina in alcune situazioni, affinché l’auto proceda per inerzia, in maniera tale da risparmiare carburante, sebbene i consumi preliminari restino compresi tra 7,9 e 8,3 litri ogni 100 km. Le emissioni dichiarate oscillano invece tra 181 e 190 g/km di CO2. Il sistema mild hybrid promette, inoltre, una spinta continua, senza vuoti percepibili durante l’accelerazione: ai bassi regimi entra in gioco un compressore elettrico che aumenta la coppia disponibile.

La trazione integrale distribuisce la coppia tra le ruote posteriori

La trazione integrale 4Motion della nuova T-Roc R sfrutta il sistema R-Performance Torque Vectoring, già adottato su altre sportive VW. A gestire la coppia interviene il torque splitter, che permette di distribuirla non solo tra l’asse anteriore e quello posteriore, ma anche tra le due ruote dietro, variando la quantità di potenza trasmessa a ciascuna.

Su una carreggiata con un lato bagnato e l’altro asciutto, per esempio, le ruote incontrano condizioni di aderenza molto diverse. Il software aggiornato del torque splitter interviene proprio in situazioni del genere, aiutando il conducente a mantenere il controllo del mezzo sia in accelerazione sia in frenata.

Quanto all’assetto, le sospensioni adattive DCC non richiedono optional. La configurazione comprende MacPherson davanti, multilink dietro e un impianto frenante da 18 pollici. Lo sterzo progressivo completa la dotazione di serie.

Dal Nürburgring alla modalità Drift

Alcune funzioni già note sulle sportive della Casa vengono riproposte sulla nuova T-Roc R, tra cui la modalità Race, attivabile premendo il pulsante R sul volante. Selezionandola, il conducente modifica la taratura delle sospensioni adattive e la risposta dei sistemi che controllano la dinamica di marcia. Anche la gestione della trazione integrale viene adattata a una guida più sportiva.

La dotazione di serie comprende altre due modalità di guida: Special è stata messa a punto per il Nürburgring Nordschleife, uno dei circuiti più lunghi e impegnativi al mondo, Drift, invece, sfrutta le possibilità offerte dal torque splitter per favorire un comportamento sovrasterzante. Il riferimento è alle vetture da rally a trazione integrale, anche se Volkswagen specifica che questa funzione è destinata all’utilizzo su circuiti chiusi al traffico.

Scarico Akrapovič e cerchi da 20 pollici tra gli optional

Per distinguere la T-Roc R dalle altre versioni, Volkswagen ha modificato diversi elementi della carrozzeria. Il paraurti anteriore presenta un disegno dedicato, mentre dietro compare un diffusore specifico accompagnato da quattro terminali di scarico. Lo scarico sportivo può essere sostituito con un impianto Akrapovič in titanio: disponibile a richiesta, permette di contenere il peso rispetto a uno scarico costruito con materiali convenzionali.

Di serie vengono montati cerchi Zandvoort da 19 pollici e tra gli optional si segnalano i Warmenau forgiati da 20 pollici. Le pinze dei freni R-Performance sono verniciate di blu, colore che ritorna anche in diversi dettagli dell’abitacolo. I sedili sportivi presentano infatti cuciture a contrasto e il logo R sui rivestimenti. Lo stesso simbolo compare sui battitacco, mentre il volante R-Performance integra le palette del cambio e il pulsante per richiamare rapidamente la modalità Race.

La strumentazione digitale Digital Cockpit Pro dispone di schermate dedicate alla guida sportiva. Oltre al contagiri e alle indicazioni sui cambi marcia, il conducente può visualizzare un cronometro GPS per misurare i tempi sul giro. Sono disponibili anche informazioni sulle accelerazioni e sulla ripartizione della coppia.

Un avviamento particolare per sentire il motore

Tra le note salienti della nuova T-Roc R figura una procedura che permette di avviare il propulsore con un regime più elevato del normale. Il conducente deve tenere premuto il pulsante Engine/Start per almeno 1,5 secondi senza toccare il pedale del freno. Premendo successivamente il freno per completare l’accensione, il motore sale brevemente fino a 3.000 giri/min, accompagnato da un suono più marcato proveniente dallo scarico. Anche nelle fasi di rilascio lo scarico si fa sentire, con i caratteristici scoppiettii delle vetture sportive.

La gamma colori comprende il Lapiz Blue metallizzato, una tinta riservata ai modelli R, insieme a Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey metallizzato e Grenadilla Black metallizzato. Tutte le colorazioni, tranne quest’ultima, possono essere abbinate al tetto nero. Gli elementi esterni specifici della versione R sono rifiniti in nero lucido, a completamento di un allestimento che punta a rendere immediatamente riconoscibile la variante più scattante della T-Roc.