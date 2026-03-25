Pensate che la Panda sia l'auto italiana più economica? Uno studio dell'Adac ribalta il verdetto: la classifica dei costi di gestione incorona un'altra regina

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Fiat Niente da fare per la Panda: l'auto italiana più economica è un'altra

Alla domanda su quale sia l’auto italiana più economica, risponderemmo probabilmente la Fiat Panda. Eppure, non è così che stanno le cose: secondo quanto rivela l’Adac, una connazionale batte la best seller del nostro mercato come costi di utilizzo.

In un nuovo studio il club automobilistico tedesco, tra i più prestigiosi al mondo, ha messo a confronto le spese d’esercizio reali di trenta modelli differenti, simulando un utilizzo tipico di 15.000 km annui, comprensivo di ogni singola voce a carico di un automobilista: dal rifornimento di carburante (reduce da nuovi rincari dopo l’addio al taglio delle accise) fino all’assicurazione, nonché il cambio gomme, le revisioni periodiche e la manutenzione ordinaria. In breve, tutto quanto serve per tenere il mezzo su strada in condizioni adeguate.

Il primato

La “maglia rosa” dell’economia tra le vetture tricolori spetta alla Fiat 500 nella sua versione 1.0 GSE Hybrid. Si tratta del celebre modello city car equipaggiato con il motore FireFly a ibridazione leggera (MHEV). Di recente, l’unità ha subito un leggero depotenziamento da 70 a 65 CV per rispettare le normative Euro 7, tuttavia i benefici sul portafoglio appaiono evidenti. Per guidare la Cinquina da primato occorrono in media 352,45 euro al mese, pari su base annuale a poco più di 4.229 euro.

Sorprese in classifica: diesel e icone intramontabili

Al secondo posto della selezione italiana troviamo un risultato inaspettato, poiché non si tratta di una utilitaria classica ma di un veicolo polivalente: il Fiat Doblò. Nella sua variante diesel, spinta dal collaudato propulsore 1.3 Multijet 16V, il mezzo del Lingotto si ferma a un soffio dal primato, con una spesa mensile di 353,69 euro e un totale annuo vicino a 4.244 euro. Se qualcuno nutriva dei dubbi può dirsi smentito: nonostante la crociata pubblica, il diesel resta una scelta molto razionale sotto il profilo dei costi fissi e variabili.

Il podio delle italiane più accessibili si chiude con l’auto leader commerciale nel nostro Paese, la Fiat Panda appunto, a sua volta dal FireFly ibrido da 70 cavalli. La Panda richiede un impegno mensile di 356,14 euro, per un ammontare annuo di circa 4.273 euro.

Il contesto di mercato

Certamente, cifre superiori ai 350 euro mensili possono sembrare elevate se la mente corre ai costi di gestione di un decennio fa. Tuttavia, i dati richiedono di essere contestualizzati in un panorama automobilistico globale profondamente mutato. Per avere un termine di paragone, la vettura risultata in assoluto la più economica tra tutte quelle testate dall’Adac è stata la Dacia Sandero, con un costo mensile di 318 euro.

Purtroppo, il rincaro dei listini è solo la punta dell’iceberg. Le famiglie italiane si trovano oggi a dover fronteggiare aumenti generalizzati che colpiscono ogni aspetto del possesso di un veicolo. Dall’assicurazione RCA, che ha subito rialzi significativi nell’ultimo biennio, ai costi dei ricambi e della manodopera nelle officine, il sentiero verso la mobilità economica non smette di stringersi. In tale scenario, le tre colonne portanti a marchio Fiat costituiscono tuttora gli ultimi baluardi per quei conducenti irriducibili che sperano di conciliare la necessità di spostarsi con l’esigenza di non svuotare il conto corrente.