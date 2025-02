Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Il listino Toyota per neopatentati è ricco di opzioni

Toyota è il brand numero 1 al mondo per vendite anche perché abbraccia le esigenze dei neopatentati. In base al nuovo Codice della Strada, chi ottiene la patente può guidare nei primi tre anni solo auto che hanno una potenza massima di 105 kW e una potenza specifica di 75 kW/t.

La gamma del marchio giapponese offre modelli sia a benzina che full hybrid ed elettriche, a partire da cifre alla portata della fascia media. Essendo affidabili e ideali per affrontare le nostre giungle urbane sono vetture amatissime dai giovani italiani.

Una intera gamma di Toyota per neopatentati

Partiamo dalla Aygo X che, in una carrozzeria rialzata in stile crossover, è stata pensata per il Vecchio Continente. Sotto il cofano il motore 1.0 tre cilindri da 72 CV (53 kW) rispetta tutti limiti di potenza imposti ai neopatentati. Si può scegliere sia con cambio manuale che automatico CVT. La Aygo X è commercializzata anche in versione Air con tetto in tela apribile. Il prezzo base parte da 18.950 Euro.

La Toyota Yaris è una delle auto più in voga alle nostre latitudini per la capacità di coniugare un confort massimo in città, senza temere le gite fuori porta. A disposizione c’è il 1.5 full hybrid nelle versioni da 116 CV o 130 CV, che rispetta i limiti per neopatentati. Inoltre, per tutti coloro che amano i SUV, va ricordato che la Yaris Cross è proposta nei due livelli di potenza di 116 e 130 CV, ma che a libretto vanta una potenza omologata di 68 kW, ovvero 92 CV. I prezzi salgono rispetto all’Aygo X, ma la qualità si paga.

C’è spazio persino per il SUV Coupé C-HR per neopatentati, arrivato alla sua seconda serie. Non aspettatevi le massime cavallerie perché l’unica C-HR guidabile da un neopatentato è la 1.8 full hybrid con una potenza omologata di 72 kW (98 CV). Fuori portata, invece, le varianti 2.0 full hybrid. La C-HR parte da ben 35.700 Euro. Un’altra auto interessante per neopatentati è la Corolla 1.8 HEV, la full hybrid da 140 CV a trazione anteriore, offerta anche con carrozzeria familiare battezzata Corolla Touring Sports. Occasione imperdibile la Toyota Corolla Cross con motore 1.8 full hybrid da 140 CV, con cambio automatico e trazione anteriore.

Toyota bZ4X per neopatentati

Il bZ4X è stato il primo SUV compatto 100% elettrico della gamma. Sotto al cofano c’è una batteria da 71,4 kWh di capacità con uno o due motori elettrici fino a 218 CV di potenza di picco. Nonostante la cavalleria di tutto rispetto la Toyota bZ4X da 204 CV (73 kW a libretto) a trazione anteriore, rispetta i limiti imposti dal nostro Codice della Strada. Il prezzo di partenza è fissato a 41.400 Euro. La lista di vetture della Casa delle tre ellissi disponibili per neopatentati prosegue con la Toyota ProAce City Verso. Si tratta di un monovolume compatto che consente uno spazio a bordo per 5 o 7 persone a seconda delle versioni, guidabile dai neopatentati che potrebbero avere esigenze lavorative.

E’ proposta sia con motore a benzina che diesel, con cambio manuale o automatico. Sotto al cofano c’è un 1.2 tre cilindri turbo benzina da 110 CV e, in alternativa, un brioso 1.5 turbodiesel quattro cilindri da 102 o 130 CV, tutti associati alla trazione anteriore. Per i progressisti green c’è anche la versione ProAce City Verso Electric per i neopatentati con motore elettrico da 136 CV, batteria da 50 kWh e autonomia WLTP fino a 341 km. Il costo della versione d’accesso della variante 100% elettrica è di 39.450 Euro. Il Toyota ProAce Verso Electric per neopatentati, invece, è disponibile sia a 8 che a 9 posti, con motore 136 CV e una batteria a scelta da 50 o 75 kWh a partire da 56.900 Euro.