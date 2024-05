Le migliori auto familiari spaziose del 2024, economiche e non solo

Fonte: 123rf Le auto familiari si scelgono in base a spazio, budget e necessità

Le auto familiari sono un investimento da compiere per migliorare la quotidianità della propria famiglia, specialmente se numerosa. Con tutti i modelli in circolazione che offrono varie fasce di prezzo, dalle auto più economiche a quelle più lussuose, e i diversi tipi di alimentazione disponibili, non è scontato districarsi per effettuare una scelta così importante. Bisogna infatti tenere a mente che non esiste il veicolo perfetto in modo univoco, ma è tuttavia possibile individuare il modello ideale per noi.

La scelta dipende da:

budget;

spazio interno e del bagagliaio;

sicurezza;

consumi;

l’uso che se ne deve fare.

Diamo un’occhiata alle migliori auto familiari del 2024: le più economiche, SUV, station wagon, monovolume e le più spaziose.

Le migliori familiari economiche

Alcune auto familiari sono disponibili a un prezzo inferiore ai 20.000 euro senza che sia necessario sacrificare prestazioni o spazi. I veicoli di cui parliamo in seguito sono infatti ampi e affidabili in termini di sicurezza e performance.

Dacia Jogger

Dacia è sempre in prima linea quando si tratta di massimizzare le performance minimizzando il prezzo. Anche in questo caso, la Casa automobilistica rumena offre un’ottima soluzione: la Jogger, il modello più spazioso dell’intera gamma.

Rimaniamo nel budget grazie a un prezzo accattivante di 17.800 euro mentre per la variante sette posti si dovrà spendere qualcosa di più. Tuttavia, la versione a cinque posti è più che adatta per affrontare viaggi e spedizioni con tutti i tipi di bagagli, grazie alle sue dimensioni.

Fonte: Dacia

Jogger misura infatti 455 cm di lunghezza e 178 cm di larghezza, per un’altezza che non delude grazie ai suoi 163 cm. La caratteristica più strabiliante è il bagagliaio, ideale per ogni tipo di vacanza e di ingombri, grazia alla capienza di 708 litri: un volume interessante che si può ampliare abbassando i sedili per raggiungere una capienza di 1819.

Gli allestimenti fra cui scegliere sono tre: Essential è, come indica il nome più essenziale, Expression è l’allestimento medio per finire con Extreme.

MG ZS

Una valida alternativa fra i B-SUV è sicuramente la MG ZS. Quest’auto è più compatta rispetto alla Dacia Jogger però ha un’ampia gamma di accessori e di allestimenti di serie che fanno gola. MG ZS era nata come un’auto elettrica ma nel 2021 ha affiancato ai modelli già esistenti anche delle alternative a benzina e ibridi. La ZS – entry level oltre all’ibrida plug-in EHS, il SUV elettrico Marvel R e la station wagon elettrica, la MG5 – ha due motorizzazioni: quella elettrica, che raggiunge i 177 CV e la versione a benzina, sia con il motore aspirato da 106 CV che quello Turbo da 111.

Questa vettura misura 432 cm di lunghezza, larga 180 e alta 165 cm per un’auto dall’aspetto compatto, ma che riesce a muoversi tranquillamente nel traffico cittadino. Per una familiare è fondamentale il bagagliaio, e MG ZS ne ha uno all’altezza, di 448 litri estendibili a 1.166, una capacità che aumenta nella variante elettrica, che di litri ne misura 488.

A questo punto, l’unica nota mancante è il prezzo: sotto i 20.000 euro c’è la 1.5 di 106 CV MT5 da 17.450 nella versione Comfort e 19.540 in quella Luxury.

SUV

I SUV sono un must fra le auto familiari più acquistate dagli italiani. Il grande vantaggio è che il segmento B fornisce una vasta gamma di tutte le Case automobilistiche, alimentazioni e dimensioni, consentendo all’acquirente di unire spazio e comodità. I SUV sono perfetti anche per le gite fuoristrada e consentono di trovare parcheggio molto più facilmente di una familiare a sette posti.

Dacia Duster

Nella nostra rassegna di auto migliori per famiglie, non poteva che tornare la Dacia. Il brand rumeno ha infatti coniugato la possente bellezza delle linee del design con ottime motorizzazioni.

Nella categoria dei SUV migliori, Dacia è un’eccellenza in quanto il modello Duster ha già fatto breccia nel cuore di oltre due milioni di automobilisti con i tanti modelli e la vasta gamma di possibilità fra cui scegliere, senza scendere a compromessi con lo spazio e con l’efficienza prestazionale.

Fonte: Dacia

La terza generazione presenta un SUV dal design accattivante, ottime prestazioni sia su strada che fuori e performance da 4×4. Gli interni sono adatti per la famiglia, in quanto hanno un look più moderno, visibile sia nel gruppo ottico che nella nuova calandra. Le dimensioni sono generose: Duster è lunga 434 cm, larga 181 e larga 166 e il suo bagagliaio ha una capacità pari a 472 litri, con la possibilità di usare il piano inferiore e il frazionamento dei sedili 60/40.

I motori disponibili sono molti, si può scegliere fra bifuel GPL full hybrid e mild hybrid.

Ford Kuga

Fra i SUV più affascinanti e sicuri, adatti per il trasporto della propria famiglia, figura anche Ford Kuga. Il nuovo modello è fresco di restyling. La motorizzazione si concentra sull’alimentazione a benzina, nelle sue declinazioni pura ed elettrificata, poiché sono disponibili diverse potenze fra i 150 e i 243 CV per cinque allestimenti: Titanium, ST-Line, X, Active e infine Active X. I prezzi partono dai 36.000 euro per la Titanium alimentata a benzina da un motore Ecoboost 1.5 con 150 CV di potenza e un cambio manuale a sei marce e trazione anteriore per arrivare ai 49.750 per l’allestimento Active X, motorizzato da un 2.5 PHEV da 205 CV a trazione anteriore e cambio automatico.

Il punto focale di ogni familiare sono le dimensioni, e la nuova Kuga non delude le aspettative. L’allestimento più spazioso è l’Active, di 4645 cm di lunghezza contro i 461,5 di ST-Line, solo 30 cm in meno, e i 460,4 cm del Titanium. Poca differenza che non incide sulla larghezza, di 188 cm per tutte le varianti e un bagagliaio dalla capienza che è cresciuta dai 412 litri della più “piccola” – ma comunque sempre molto spaziosa – fino a 553 litri e che può essere aumentato fino a 1534 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Station Wagon

Non si può parlare di auto familiari senza pensare alle Station Wagon. Sin dalla loro nascita negli Anni ’10 del Novecento sono l’auto di famiglia per eccellenza, nonostante il crescente acquisto di SUV stia minando la loro egemonia.

Skoda Octavia SW

Sicura e spaziosa, la Octavia è un ottimo modello se si è alla ricerca di una station wagon dal design moderno e versatile che non sacrifichi lo spazio. Come ci ha già abituati nelle tre versioni precedenti, anche la nuova Skoda Octavia SW spicca per lo spazio che offre ai suoi passeggeri, compresa la variante ibrida iV, un tantino più stretta. Le dimensioni sono fra le più generose del segmento, con una lunghezza di 469 cm e un’altezza di 147.

Il bagagliaio? È presto detto: si va da una capienza minima di 640 per un massimo di 1.700. Il listino presenta una moltitudine di alternative fra benzina e ibrida e la possibilità di scegliere fra trazione anteriore e integrale, con il cambio sempre automatico. Il prezzo parte da 29.500 euro per una vettura dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Kia Ceed SW

Una soluzione perfetta per le famiglie che amano viaggiare limitando i consumi è Kia Ceed SW. Questo modello permette di fare nuove esperienze insieme ai propri figli limitando i consumi: 3,9 litri ogni 100 chilometri. Un bel traguardo, se si considera che anche lo spazio all’interno dell’abitacolo è ampio, rendendo il viaggio “on the road” piacevole anche per cinque adulti, contando anche sulle ottime sospensioni e una utilissima insonorizzazione.

Inoltre, una caratteristica su cui la Ceed SW ha investito è la sicurezza, grazie al tecnologico sistema HDA che aiuta a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e a rimanere al centro della corsia in autostrada, controllando nel mentre anche i movimenti dello sterzo, accelerazione e decelerazioni. Le dimensioni vanno dai 460 cm di lunghezza ai 180 cm di larghezza per un’altezza di 146 cm e un bagagliaio dalla capienza minima di 512 litri. Kia Ceed è disponibile nelle motorizzazioni gasolio con i sistemi plug-in e mild-hybrid.

Monovolume

Per le famiglie numerose e più attive, una monovolume è la scelta giusta da fare. Più compatta e pesante rispetto a SUV e station wagon, la monovolume ha dei consumi più elevati di entrambi. Il lato positivo è che sviluppa un unico spazio interno che garantisce molto più comfort all’interno del veicolo a passeggeri e bagagli, seppur sviluppato verso l’alto. In definitiva, una monovolume è sconsigliata a chi cerca una vettura agile e che consumi poco mentre è ideale per chi ha famiglie numerose e/o hobby dall’attrezzatura ingombrante.

Hyundai Staria

Spazio a volontà e un design futuristico: queste sono le caratteristiche che meglio si addicono a descrivere la monovolume della Casa sudcoreana. Dopo anni di assenza dal segmento del monovolume, Hyundai torna con un modello super tecnologico sotto il cui cofano ruggisce un motore diesel.

La Staria ha misure perfette per supportare ogni tipo di bagaglio o compagnia, potendo ospitare fino a nove posti, sette nella Luxury. È lunga 525 cm, larga 200 e anche l’altezza sfiora i due metri. Il bagagliaio ha una capienza che va dai 117 agli 831 litri, a seconda della scelta. I costi partono da 43.000 fino a più di 60.000 euro.

Volkswagen Touran

Un’altra monovolume spaziosa e comoda per muoversi con famiglia è la Touran di Volkswagen. Il modello del 2024 della Casa automobilistica tedesca è alto 167 cm, largo 183 e lungo 453, con un bagagliaio capiente 137 litri. I posti ottimali per spostarsi sono cinque, ma possono diventare sette sacrificando però lo spazio del bagagliaio. Le motorizzazioni hanno diverse opzioni per personalizzare l’auto il più possibile ma quella con prestazioni più interessanti è il 2.0 TDI con 177 cavalli.

Le auto più spaziose del 2024

Siamo giunti alla fine di questo viaggio fra le migliori auto familiari del 2024 e siamo pronti per elencare i due migliori modelli in termini di spazio. Un’alternativa adatta per le famiglie numerose che hanno voglia di avventura senza però rinunciare al comfort e al proprio spazio.

Peugeot 5008

La Casa del Leone ha introdotto nel 2024 una nuova generazione ancora più spaziosa ed elettrica che uscirà in autunno del 2024. La caratteristica è la motorizzazione: oltre alle varianti a benzina, l’ibrida plug-in e la mild hybrid, sarà possibile anche scegliere la versione elettrica. Le dimensioni di questa monovolume la rendono adatta a qualunque avventura con l’intera famiglia.

Renault Grand Kangoo

L’altro modello da tenere in considerazione parla francese. Renault infatti propone per il segmento delle monovolumi la Grand Kangoo, un veicolo in cui tutti i passeggeri – sette di serie – possono avere il proprio spazio. Questo modello usa la struttura interna modulare per sfruttare di ogni centimetro disponibile con sedili singoli abbattibili ed estraibili, puntando al massimo comfort. Nella versione a cinque posti si può approfittare di un bagagliaio che arriva a una capienza di ben 1350 litri confronto a quella a sette posti, in cui i sedili sono singoli e posizionati ad “anfiteatro”, lasciando a tutti, anche in seconda e terza fila, lo spazio necessario per sgranchirsi le gambe e un volume di carico fino a 3750 litri. La lunghezza di quest’auto gigantesca è di 491 cm con una calandra cromata dall’aspetto elegante e da linee pulite. Le alimentazioni sono a benzina, diesel ed elettrica.