Citycar, SUV e berline: le auto nuove più economiche del 2026 segmento per segmento, tra modelli low cost europei e nuove rivali cinesi

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Dacia Auto economiche 2026: i modelli meno costosi

In un periodo di trasformazione così veloce è difficile rimanere al passo con le novità, che spesso arrivano in Italia dall’oriente con l’intento di abbassare il tetto d’acquisto e concorrere con le vetture più vendute, ovvero le più economiche. Per questo abbiamo selezionato per ogni segmento la berlina e il SUV con il prezzo d’attacco più basso.

Segmento A

La regina in questo segmento è senza ombra di dubbio la Pandina, come viene chiamata ufficialmente la storica citycar di Pomigliano d’Arco, è ancora lì, con le sue forme tonde, il suo abitacolo sorprendentemente generoso per una vettura lunga appena 365 centimetri, e un prezzo che continua a tenerla tra le più accessibili del mercato italiano. Il motore è un solo: il 1.0 FireFly mild hybrid da 65 CV più 5 CV elettrici, sobrio nei consumi e perfettamente a suo agio tra semafori e rotonde. Non è la più tecnologica, ma fare un confronto con rivali che costano il doppio è quasi ingiusto. Chi cerca un’auto senza fronzoli, affidabile e con cinque porte difficilmente trova di meglio a 15.950 euro.

Segmento B

Il segmento B è dove si concentra la maggior parte delle vendite italiane. Sono le cosiddette “utilitarie” e rappresentano il punto d’ingresso per chi vuole qualcosa di più strutturato rispetto a una citycar.

Dacia Sandero: da 14.800 euro

Merito di una filosofia aziendale che Dacia ha sempre portato avanti con coerenza: niente di superfluo, qualità sufficiente, prezzi onesti. La versione Essential con il tre cilindri 1.0 da 67 CV parte da 14.800 euro e, nonostante le cifre, offre un’abitabilità che fino a qualche anno fa non era nemmeno immaginabile su un’auto di questa fascia. Lunga oltre quattro metri, ha un bagagliaio utilizzabile, un assetto confortevole e motorizzazioni che sul lungo percorso si difendono bene.

EVO 3: da 15.900 euro

Prodotta nello stabilimento di Macchia d’Isernia su base cinese JAC Refine S2. Un prezzo d’attacco di 15.900 euro per un SUV da 4,14 metri che, già nella versione base, non lesina sulla dotazione. Il motore è un 1.5 benzina aspirato da 113 CV, non esattamente un fulmine, ma sufficiente per un uso quotidiano senza pretese sportive. Ma chi cerca un SUV compatto nuovo a meno di 16.000 euro, in Italia nel 2026, non ha molte strade percorribili.

Segmento C

Il segmento C è probabilmente il più combattuto dell’intero mercato. Qui si trovano le compatte medie ma anche alcune soprese per chi guarda al risparmio senza rinunciare allo spazio.

Fiat Tipo 4 Porte: da circa 19.000 euro

Lanciata nel 2016, la Tipo Berlina è l’ultima superstite italiana nel segmento C a tre volumi. Prodotta in Turchia, non è l’auto più moderna del lotto, ma ha argomenti concreti: 4,53 metri di lunghezza, un bagagliaio da 520 litri e motorizzazioni semplici, efficienti, mai particolarmente costose da mantenere. La versione diesel parte da 18.200 euro, quella benzina da poco sopra i 19.000 euro.

Dacia Duster: da 19.900 euro

Terza generazione, nuova piattaforma, stessa anima. La Duster 2026 è cambiata moltissimo rispetto alle versioni precedenti eppure ha conservato quello che l’ha resa famosa: un rapporto tra spazio e prezzo difficilmente replicabile. La versione d’attacco è la Eco-G 120 a GPL in allestimento Essential, a 19.900 euro. Quattro metri e 34 centimetri di lunghezza ai limiti del segmento B, bagagliaio da 520 litri, trazione anteriore e un motore bifuel che, considerati i prezzi del GPL rispetto alla benzina, regala un vantaggio reale sui costi di percorrenza. Il fatto che sia stabilmente tra le auto più vendute in Italia la dice lunga su quanto gli automobilisti italiani abbiano capito la sua proposta.

Segmento D

Il segmento D è quello delle grandi berline e dei SUV familiari. Un tempo territorio esclusivo di marchi tedeschi e premium, oggi sta vivendo una trasformazione profonda, con l’arrivo di proposte orientali che hanno cambiato le regole del gioco.

BYD Seal 6: da 37.900 euro

Quando si parla di segmento D, la mente va quasi automaticamente a BMW Serie 5, Mercedes Classe E, Audi A6. Eppure il prezzo d’ingresso più basso dell’intera categoria porta una firma cinese: è la BYD Seal 6, ibrida plug-in, a prendersi il primato. La versione Boost da 184 CV monta la batteria più piccola della gamma e promette 55 chilometri di autonomia in elettrico puro, sufficienti per coprire buona parte degli spostamenti quotidiani senza toccare un distributore. Il tutto dentro una carrozzeria da berlina di rappresentanza, con linee curate, interni tecnologici e una dotazione di serie che farebbe arrossire molte rivali europee con listini ben più alti.

Dacia Bigster: da 24.800 euro

La Bigster è la novità più interessante di Dacia degli ultimi anni. Prima incursione del marchio rumeno nel segmento D dei SUV, porta con sé le stesse credenziali della Duster dentro una carrozzeria da 4,57 metri. Il listino base si ferma a 24.800 euro per la versione Essential, un prezzo che nessuna delle rivali appena citate può avvicinare. Dentro c’è tanto posto, il bagagliaio è tra i più ampi della categoria e la qualità costruttiva ha fatto un salto evidente rispetto al passato. Non ha il fascino di un marchio premium, ma per chi vuole un C-SUV vero senza indebitarsi, la Bigster è probabilmente la risposta più intelligente sul mercato oggi.

Segmento E

Il segmento E è quello delle grandi ammiraglie e degli Sport Utility più imponenti. Qui i prezzi salgono per definizione, ma anche in questa fascia esiste un punto d’ingresso spesso meno alto di quanto si immagini.

Cirelli 7zero7: da 36.800 euro

Cirelli è un marchio che ha sorpreso molti al suo debutto in Italia. La 7zero7 è una grande berlina di quasi cinque metri, con linee filanti e un powertrain ibrido a range extender: sotto c’è un motore elettrico da 204 CV complessivi, la cui batteria viene ricaricata da un 1.5 a benzina. Tecnicamente è una Extended Range che consente di viaggiare in modalità elettrica nella maggior parte delle situazioni, usando il termico solo quando necessario. Il prezzo base è di 36.800 euro, cifra che la rende la berlina D più economica del listino italiano.

Mazda CX-80: da 61.235 euro

Il maxi-SUV di Mazda è il punto d’ingresso nel mondo degli E-SUV. Cinque metri di lunghezza, omologazione per sei o sette passeggeri, powertrain ibrido ricaricabile basato su un 2.5 benzina che garantisce 60 chilometri di autonomia in modalità elettrica. Il prezzo parte da 61.235 euro nella versione Exclusive Line, con circa 1.600 euro in più per scegliere la variante diesel mild hybrid. Non è economico in senso assoluto, ma nel contesto dei maxi-SUV a sette posti con tecnologia plug-in, è il listino più basso disponibile in Italia nel 2026. La qualità degli interni, il design sobrio e raffinato tipico di Mazda e la capacità di famiglia lo rendono un’alternativa credibile a proposte che costano anche 20.000 euro in più.