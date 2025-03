Fonte: Ufficio Stampa Dacia La Sandero guida la Top 10 delle auto più vendute in Europa

Il mercato europeo sta affrontando un periodo difficile, legato soprattutto alla necessità di elettrificazione. Alcuni modelli continuano a raccogliere ottimi risultati mentre altri sono in netta difficoltà. A offrirci una fotografia aggiornata della situazione è il nuovo report di Jato Dynamics che tiene conto dei risultati raggiunti sul mercato europeo a febbraio 2025 dai vari modelli disponibili andando a stilare una Top 10 dei modelli più venduti. I dati dell’indagine tengono conto di tutta l’UE oltre che del Regno Unito, della Norvegia e della Svizzera.

Le 10 auto più vendute

Prima di entrare nel dettaglio della Top 10 europea, evidenziamo che nella graduatoria non ci sono modelli Tesla. La Casa americana ha registrato un vero e proprio crollo nel corso del mese di febbraio, con una perdita di oltre 10 punti di quota di mercato (cala fino a 7,7%). Tesla guida ancora la classifica delle auto elettriche più vendute con la Model Y, che registra 8.790 unità immatricolate (-56%), e la Model 3, con 3.834 unità (-14%). I due modelli sono lontani dalle prime dieci posizioni. Se siete interessati al nostro mercato, vi rimandiamo all’articolo sulle auto più vendute in Italia a febbraio 2025

La Top 10 delle auto più vendute in Europa vede al decimo posto la Toyota Yaris Cross che ha raggiunto quota 13.889 unità immatricolate, con un calo dell’11% rispetto ai dati dello scorso anno. In nona posizione, invece, c’è la Volkswagen Tiguan che ha toccato quota 14.363 unità con un incremento del 43% rispetto ai dati dello scorso anno.

Da segnalare che il 39% delle vendite della Tiguan sono legate alla versione diesel. Ottava posizione per la Peugeot 2008. Il crossover ha totalizzato 14.403 unità vendute, registrando un miglioramento del 3% delle vendite. Meno di un’unità ogni dieci della 2008 è elettrica. Settima posizione per la Volkswagen T-Roc che ha raggiunto un totale di 15.284 unità immatricolate nel corso del mese di febbraio, con una crescita del 10%. Sesta posizione per la Dacia Duster. Il SUV di Dacia ha raggiunto 15.401 unità con un incremento del 14% su base annua. La Top 5 viene inaugurata dalla Volkswagen Golf. La segmento C della Casa tedesca ha raggiunto 16.033 unità, con un calo del 18% su base annua. È interessante sottolineare come il 20% delle unità vendute dalla Golf utilizzi una motorizzazione diesel mentre l’8% è Plug-In Hybrid. In quarta posizione troviamo la Peugeot 208 che ha raggiunto quota 16.532 unità con un calo del 10%.

Le prime tre

Sul podio della classifica delle auto più vendute in Europa troviamo la Renault Clio che si piazza al terzo posto della graduatoria con un totale di 18.348 unità. Per la Clio si registra anche una sostanziale crescita rispetto allo scorso anno, con un ottimo +22%. In seconda posizione, invece, c’è la Citroen C3. La piccola di Stellantis fa segnare un buon +4% su base annua arrivando a 18.540 unità immatricolate. Da segnalare che il 28% delle vendite della C3 è legato alla versione elettrica del modello. Si tratta di un ottimo dato per la Casa francese.

In prima posizione, a completare la classifica delle auto più vendute in Europa nel corso del mese di febbraio del 2025, troviamo la Dacia Sandero che si conferma uno dei modelli più apprezzati (anche per via del prezzo contenuto come evidente da un rapido sguardo al listino prezzi) dagli automobilisti europei. La Sandero ha raggiunto 21.604 unità immatricolate migliorando il risultato dell’anno scorso del +4%.