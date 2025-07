Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Dacia Sandero, nella top ten delle auto più vendute in Italia

Il mercato automobilistico italiano del 2025 racconta una storia fatta di scelte razionali, voglia di novità e affezione per alcuni modelli storici. In un contesto dove l’elettrificazione avanza ma non domina ancora, a vincere sono le vetture compatte, versatili e affidabili. E, su tutte, spicca una regina che non accenna a cedere il trono. Vediamo da vicino le dieci auto più vendute, partendo dal fondo classifica e salendo fino alla vetta.

Dalla posizione dieci alla sette

Chiude la top ten la Renault Clio, con 16.417 unità vendute. Compatta, ben rifinita e con una linea sempre attuale, la Clio continua a piacere soprattutto a chi cerca un’auto urbana con un tocco di eleganza francese. È una veterana, ma sa ancora dire la sua con discrezione e sostanza.

Subito sopra troviamo la MG ZS, che con 17.204 esemplari venduti dimostra come anche i brand emergenti possano ritagliarsi uno spazio importante. Il SUV compatto del gruppo sino-britannico convince con il suo prezzo aggressivo, una dotazione tecnologica sorprendente per il segmento e una linea moderna, nonché accattivante. È una delle sorprese dell’anno.

Con 18.740 unità, la Toyota Yaris Cross si conferma come uno dei B-SUV più apprezzati in Italia. Agile, ben costruita e disponibile con motorizzazioni ibride, ha intercettato perfettamente i gusti degli automobilisti urbani che cercano un mezzo compatto ma dall’aria avventurosa. È la dimostrazione che Toyota sa calare i suoi valori in ogni segmento.

Appena sopra, con 19.284 esemplari, c’è la sorella minore, la Toyota Yaris. Più compatta, più sobria, ma non meno affidabile. Il suo successo è costante, anno dopo anno, e rappresenta ancora una delle scelte più intelligenti per chi cerca consumi ridotti e grande durata nel tempo.

Chi resta fuori dal podio

Con 20.418 unità, la Dacia Duster ribadisce il suo ruolo di SUV democratico per eccellenza. Pratico, spazioso e con un design semplice ma robusto, è scelto da chi non vuole fronzoli ma ricerca funzionalità e resistenza, a un prezzo che non conosce rivali nella sua categoria.

Superando le 21.000 unità, la Peugeot 208 (21.328 immatricolazioni) prosegue la sua ascesa grazie a un design grintoso, interni moderni e una gamma completa che comprende versioni termiche ed elettriche. È una compatta che ha saputo rinnovarsi, diventando un punto di riferimento per chi vuole coniugare stile e tecnologia.

La quarta posizione va alla Citroën C3, che ha conquistato 25.466 automobilisti. La francese di segmento B, anch’essa recentemente aggiornata, è apprezzata per la sua personalità decisa, le tante possibilità di personalizzazione e la guida morbida. Una vettura rassicurante e al tempo stesso vivace, che continua a far breccia nel cuore degli italiani.

Al comando una certezza

Sul gradino più basso del podio troviamo la Jeep Avenger, con 27.506 unità vendute. È la prima vettura del marchio progettata per il mercato europeo ed è anche la prima elettrica: un SUV compatto, robusto ma agile, che piace per il suo stile deciso e le sue dimensioni perfette per il traffico cittadino.

Seconda in classifica, con 27.692 esemplari, c’è la Dacia Sandero, da anni ormai un must per chi desidera concretezza. Linee semplici, abitacolo razionale e prezzi imbattibili: è l’auto di chi vuole spendere poco senza rinunciare a un mezzo moderno e ben equipaggiato. La Sandero è diventata l’alternativa più solida a molte utilitarie più costose.

E infine, come prevedibile, a dominare il mercato italiano è ancora lei: la Fiat Panda, con 62.313 unità vendute solo nel 2025. Nessuno, nemmeno da lontano, riesce ad avvicinarsi a questi numeri. Compatta, versatile ed economica, la Panda continua a rappresentare l’auto ideale per chi vive in città, ma anche per chi ha bisogno un mezzo semplice e affidabile da usare tutti i giorni. Disponibile in versione mild hybrid, resta la regina incontrastata della mobilità italiana.