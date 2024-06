Le auto usate non sono tutte uguali: alcuni modelli sono più adatti alle famiglie rispetto ad altri, ecco quali sono quelli su cui puntare in base al segmento

Fonte: Ufficio Stampa Dacia City car, station wagon, SUV: le migliori usate per le famiglie

La scelta dell’auto usata deve essere fatta in relazione a quelle che sono le esigenze della propria famiglia. Un single, ad esempio, potrà orientarsi su modelli con caratteristiche specifiche mentre per una famiglia con figli le esigenze sono diverse ed è importante anche tenere in considerazione il budget. Per questo motivo, è opportuno prendere in considerazione vari aspetti per individuare poi la soluzione giusta. Non tutte le auto usate sono ideali per la famiglia: alcuni modelli sono più adatti di altri.

La city car per tutti

Una delle auto usate ideali per la famiglia è, senza dubbio, la Fiat Panda, vero e proprio simbolo del mondo delle quattro ruote italiano. Si tratta di una vettura adatta a tutti i contesti di utilizzo, ideale per le piccole famiglie e utile anche per chi ha bisogno di una 4×4. Sul mercato dell’usato ci sono tantissime Panda (modello che da anni è tra i più venduti in Italia e la cui produzione è stata estesa fino al 2029). Per gli acquirenti, quindi, è facile individuare l’opzione giusta in relazione alle proprie necessità.

SUV al prezzo giusto

Un altro modello di riferimento per quanto riguarda il settore delle auto adatte per le famiglie è la Dacia Duster, anche con le serie precedenti a quella attuale che ha debuttato nel 2024. Il SUV di Dacia, infatti, punta sulla concretezza e su un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Le dimensioni sono da SUV medio ma il prezzo è quasi quello di una city car, con la possibilità di scegliere tra varie motorizzazioni per individuare quella giusta per le proprie necessità. Un’alternativa, con un carattere premium da considerare, è la Fiat 500X, altro modello ideale per le famiglie e protagonista del mercato dell’usato.

Una station wagon economica

Le station wagon non passano mai di moda: sul mercato dell’usato è possibile trovarne diverse e mettere a disposizione della propria famiglia un’auto concreta, versatile e spaziosa, perfetta anche per i lunghi viaggi. Una delle migliori in questo senso è la Fiat Tipo Station Wagon, tra le auto più economiche di questo segmento (come nuova) e un vero e proprio punto di riferimento dell’usato. In alternativa, è possibile valutare modelli di grande successo come la Opel Astra Station Wagon.

La compatta per eccellenza

Un’altra auto usata ideale per le famiglie è la Volkswagen Golf. La hatchback di segmento C è, da anni, un riferimento del mercato delle quattro ruote europeo e sul mercato dell’usato è possibile trovare tanti modelli a buon prezzo, scegliendo tra le varie generazioni arrivate sul mercato nel corso degli anni. La Golf è una compatta abbastanza spaziosa e mantiene bene il suo valore nel tempo. C’è anche la versione station wagon Variant per chi ha bisogno di più spazio a bordo.

L’usato premium

Per chi cerca un’auto usata c’è sempre la possibilità di affidarsi a un brand premium. Sul mercato dell’usato (anche considerando modelli a fine leasing) le opzioni non mancano di certo ed è facile acquistare un’auto di un marchio premium a prezzo vantaggioso. Tra i modelli più interessanti ci sono le compatte Mercedes Classe A e Classe B (la seconda più “familiare”) oppure una vera e propria icona del segmento premium come la BMW Serie 3 Touring. Da non sottovalutare anche un’Alfa Romeo Giulia, spaziosa e ideale se al conducente piace la guida sportiva.