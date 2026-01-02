Sportive, berline e SUV: il 2026 segna l’addio a molti modelli storici in favore dell'elettrificazione, della razionalizzazione della gamma e delle vendite

Un 2026 in cui ci aspettano tanti debutti e aggiornamenti di gamme sempre più orientate all’elettrificazione. Ma proprio per inseguire questi obiettivi e, rispondere alle esigenze di mercato, alcuni modelli lasceranno per sempre il mercato. Per qualche vettura si tratta di un addio annunciato da tempo, per altre una scelta dettata dalle vendite, per altre ancora una razionalizzazione di un’offerta troppo affollata. I modelli pronti a lasciare il mercato quest’anno sono tanti, alcuni più dolorosi di altri. Vediamo allora, uno per uno, quali sono i modelli a cui diremo addio nel 2026:

Alpine A110

Iniziamo subito con uno dei casi più emblematici di questo momento automobilistico: l’addio dell’Alpine A110 per come la conosciamo ora. Modello storico tornato alla luce nel 2017, ha riportato sulle strade una leggenda con una filosofia chiara, fatta di leggerezza, divertimento e trazione rigorosamente al posteriore.

Nonostante un progetto che ha conquistato gli appassionati, nel 2026 la sua avventura si interromperà. Alpine ha già chiarito che il futuro del marchio sarà elettrico, o quantomeno fortemente elettrificato, e che l’A110 così come la conosciamo oggi non avrà un’erede diretta a benzina. Una scelta strategica che guarda oltre il presente e mette i tasselli per ciò che diventerà sempre più frequente nei prossimi anni.

Tre modelli Audi

Audi è uno dei marchi che più di altri sta rivedendo la propria offerta, mettendo le basi per le novità che arriveranno ai margini della propria gamma. Infatti nel 2026 usciranno di scena tre modelli chiave:

Le prime a salutare saranno A1 e Q2, due compatte che negli anni hanno rappresentato l’accesso al mondo dei Quattro Anelli. Entrambe verranno sostituite da un crossover completamente elettrico, in linea con la nuova filosofia del marchio e con le indicazioni normative europee. A queste si aggiunge anche A7 Sportback, destinata a lasciare spazio a una gamma più razionalizzata per evitare sovrapposizioni interne con la A6 di nuova generazione. Un addio che segna la fine di una delle berline-coupé più eleganti del marchio.

Addii sportivi per BMW

Il 2026 sarà un anno amaro per gli appassionati BMW e in generale di sportività. La Z4 andrà definitivamente in pensione dopo aver salutato con una versione finale. Nessuna erede diretta è prevista, almeno nel breve periodo, segno che il segmento delle roadster tradizionali non è più centrale nelle strategie del marchio. Stessa sorte per la Serie 8, che chiuderà la propria carriera senza una sostituta diretta. Anche il SUV coupé X4 uscirà di scena, ma in questo caso il testimone verrà raccolto dalla futura iX4, completamente elettrica.

Ford Focus

Uno degli addii più significativi riguarda la Ford Focus. A novembre 2025 è già uscito dalle linee di produzione l’ultimo esemplare della celebre hatchback, sia in versione berlina che wagon. La Focus verrà sostituita (per così dire) da un nuovo SUV-crossover, disponibile con motorizzazioni mild e full hybrid. È la fine di un modello che per oltre vent’anni ha rappresentato un riferimento nel segmento C europeo.

Fiat Tipo

Anche Fiat effettua pulizia all’interno della propria gamma per prepararsi a un futuro più elettrificato. La Fiat Tipo infatti, prodotta in Turchia nello stabilimento di Bursa, dovrebbe terminare la propria produzione nel giugno del 2026. Al suo posto ci si aspetta una nuova Fiat Fastback, modello che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere costruita in Marocco a partire dal prossimo anno.

Honda Civic Type R

Per l’Europa, il 2026 segna la fine della Honda Civic Type R. L’iconica sportiva che ha insegnato al mondo il piacere di guida a trazione anteriore, uscirà dai listini nei mercati dove i limiti di CO₂ allo scarico sono più severi, mentre continuerà a essere prodotta e venduta altrove. Per una possibile erede, quasi certamente ibrida o elettrica, bisognerà attendere almeno il 2027.

Jeep Renegade

Già da ottobre lo stabilimento di Stellantis a Melfi ha messo fuori produzione la Jeep Renegade, uno dei modelli Jeep più amati in Europa e Italia, ma vicino in quanto a posizionamento ad Avenger e Compass. Proprio per questo, al momento non si parla di eredi diretti, anche se qualche voce non confermata annunciava un possibile nuovo fuoristrada compatto.

La gamma Mercedes cambia volto

Il 2026 sarà un anno di profondi cambiamenti anche per Mercedes. Il debutto delle nuove CLA, GLB e GLC sembra destinato a chiudere la carriera delle attuali Classe B, EQA ed EQB, anche se la Casa tedesca non ha ancora ufficializzato tutto.

È invece molto probabile l’addio alle varie Mercedes-Benz EQE ed EQE SUV entro fine 2026, così come una revisione profonda della gamma AMG, con l’uscita di scena dei modelli dotati del quattro cilindri ibrido da due litri.

Mitsubishi Space Star

La Mitsubishi Space Star dovrebbe uscire di produzione a causa degli elevati costi di adeguamento alle normative europee su emissioni, sicurezza e ADAS. Nel 2026 resterà quindi in gamma solo la Colt, che, grazie all’alleanza con Renault, adotterà forme e tecnologie della nuova Clio, comprese le motorizzazioni benzina, GPL e full hybrid.

Porsche 718

Il 2025 ha segnato l’ultimo anno di produzione per Porsche 718 Cayman e Boxster con motori boxer a benzina. Dal 2026 il nome 718 continuerà a vivere, ma con una nuova generazione che affiancherà versioni elettriche e termiche nella transizione verso un futuro a zero emissioni.

Renault Arkana

Renault razionalizza la propria gamma con l’uscita di scena della Arkana nel 2026. Il SUV coupé, lungo 4,56 metri, si colloca tra Austral e Rafale e risulta ormai sovrapposto alla nuova Symbioz ibrida e alla Scenic E-Tech Electric.

Toyota Supra

L’addio della Toyota Supra è legato a doppio filo a quello della BMW Z4. Più che un addio definitivo, però, si tratta di un arrivederci: nel 2027 arriverà una nuova Supra sviluppata interamente da Toyota, con il marchio GR ben in evidenza.

Volkswagen Touareg

Con la Final Edition, ordinabile fino a marzo 2026, si chiude la storia della Volkswagen Touareg con motori benzina e diesel. Tre generazioni e quasi 25 anni di carriera per uno dei SUV più rappresentativi del marchio. Si parla di una futura ID.Touareg elettrica, ma non prima di un paio d’anni.

Volvo gamma V

Anche Volvo rivede i propri piani. La V90 non viene più prodotta dallo scorso settembre e nel 2026 potrebbe toccare alla V60, inclusa la variante Cross Country. Le recenti riflessioni sul Green Deal europeo potrebbero influenzare la strategia elettrica del marchio, ma per ora il destino delle grandi wagon sembra segnato.

Il 2026 sarà dunque un anno di transizione, forse uno dei più significativi degli ultimi decenni. Un anno in cui molte auto simbolo saluteranno le strade europee, lasciando spazio a un futuro ancora tutto da scrivere.