Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria riscoperta del vintage. Attraverso fiere e manifestazioni questa passione è sbocciata in molti portando il mercato a livelli altissimi

Auto vintage: nuovo exploit di questo mercato

Se le auto moderne stentano a decollare nelle vendite e spesso si parla di mercato in piena crisi, diverso è invece il discorso delle auto d’epoca o d’interesse storico. Stiamo parlando di quelle vetture che hanno almeno 20 anni d’età e si avviano a diventare storiche nel giro di una decina di anni. A dimostrazione di tutto ciò ci sono aste ed eventi che si tengono sempre con maggiore frequenza in tutto il mondo.

A Bologna Fiere, ad esempio, si è tenuta lo scorso ottobre la 42esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, che ha mostrato per l’ennesima volta il grande amore degli appassionati per questo genere di attività. Soprattutto dopo il Covid, infatti, molti modelli hanno acquisito ancora più valore richiamando l’attenzione di diversi collezionisti.

Non serve per forza essere ricchi

Il mondo delle auto vintage, in costante ascesa, è per così dire molto “inclusivo”. Non bisogna per forza essere dei miliardari per poterne avere una. Alcuni modelli, come ad esempio la classica Fiat 500 degli anni ’70, si trovano a meno di 10mila euro, un prezzo abbordabilissimo insomma. Certo poi ci sono i casi particolari come la Ferrari F50, che può arrivare anche a quotazioni di circa 8 milioni di euro. Ci sono poi vetture davvero estreme come la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955, che nel 2022 è stata venduta per circa 145 milioni di dollari.

Molte volte, quando si decide di lanciarsi nel mondo del vintage, ci si ritrova a dover fare una scelta: comprare un’auto su cui investire per poi attendere che il valore di questa salga o semplicemente regalarsi il modello che si è sempre desiderato guidare in passato, magari per utilizzarlo nel tempo libero. Naturalmente una cosa non esclude per forza l’altra. Ci sono alcune occasioni tra le auto vintage che diventano davvero ghiotte per l’acquirente che ne capisce.

Ad esempio una Nissan 350Z, coupé a trazione posteriore spinta da un V6 3.5, che sprigiona una potenza di 300 CV, è possibile acquistarla a meno di 25mila euro. Naturalmente, prima di mettersi alla ricerca di un modello vintage bisogna avere delle conoscenze di base importanti così da non finire preda di venditori truffaldini. È importante conoscere la storia del veicolo che stiamo acquistando e la sua valutazione media.

Agevolazioni

C’è poi da tenere sempre presente che bisognerà svolgere alcuni lavori di manutenzione su questo tipo di vetture per tenerle sempre al top. Le auto ultratrentenni, inoltre, sono esentate dal bollo auto e sono tenute a pagare una tassa di circolazione forfettaria di 28,40 euro l’anno per circolare sulle strade pubbliche. Per quanto concerne invece quelle auto che sono d’interesse storico, ma che hanno un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, hanno diritto in alcuni casi a esenzioni o riduzioni del bollo, ma a discrezione della regione d’appartenenza.

In un momento storico in cui le auto elettriche, e digitali più in generale, stanno prendendo il sopravvento, la voglia di guidare alcuni vecchi bolidi che hanno fatto la storia diventa sempre più pressante. C’è quindi una sorta di riscoperta di queste vetture vintage che rappresentano un po’ la nostra storia e che in alcuni casi sono quel sogno proibito che oggi può diventare finalmente realtà.