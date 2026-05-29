Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Traffico pesante sull'autostrada del Brennero, prima della chiusura di sabato

Il valico del Brennero, da sempre arteria pulsante del commercio e del turismo tra l’Italia e la Mitteleuropa, si sta trasformando in queste ore nel teatro di una congestione senza precedenti. La causa scatenante è una manifestazione ambientalista programmata in territorio austriaco per la giornata di domani, un evento che ha innescato un effetto domino capace di mandare in tilt l’intera rete autostradale di confine. Quello che si profila all’orizzonte non è un semplice rallentamento, ma un vero e proprio blocco totale che ha spinto migliaia di viaggiatori a una fuga anticipata verso sud, nel tentativo disperato di battere sul tempo le chiusure annunciate.

Il caos oltre il confine

La pressione sulle infrastrutture è esplosa con particolare violenza sul versante tirolese. Sin dalle prime luci del mattino di oggi, venerdì 29 maggio, il casello autostradale dell’A12 di Schönberg è diventato il simbolo dell’emergenza. Qui, le autorità segnalano code che hanno rapidamente superato i 14 chilometri di lunghezza.

In questo lungo serpentone di lamiere si mescolano due anime distinte della strada: da una parte i turisti, desiderosi di raggiungere le località di villeggiatura italiane, e dall’altra i trasportatori, costretti a una corsa contro il tempo per consegnare le merci prima che i cancelli del valico si chiudano definitivamente. L’obiettivo per tutti è lo stesso: evitare la “maxi-deviazione” che domani costringerebbe chiunque a circumnavigare le Alpi passando per Salisburgo e Tarvisio, allungando il viaggio di centinaia di chilometri.

Sabato di chiusura

Se oggi il traffico è “intenso ma sotto controllo” sul versante italiano, la giornata di domani si annuncia come un deserto d’asfalto per alcuni e un labirinto per altri. Il piano operativo predisposto per la provincia di Bolzano sull’A22 non lascia spazio a interpretazioni.

A partire dalle ore 07:00 di domani mattina, e fino alle 20:00 circa, la carreggiata nord sarà interdetta a tutti i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Esiste una ristretta lista di eccezioni per garantire i servizi minimi: potranno transitare solo i mezzi che trasportano merci deperibili, animali vivi o carburanti, oltre ai veicoli di emergenza e quelli diretti ai sistemi di trasporto combinato strada-ferrovia (Rola).

La vera stretta avverrà però alle 10:30, quando la chiusura diventerà democratica e spietata: da quel momento, tutti i veicoli — comprese le auto private — avranno il divieto di proseguire verso nord oltre il casello di Vipiteno.

Logistica dell’emergenza

La gestione di migliaia di camion fermi richiede una logistica imponente. Le autorità hanno stabilito che i mezzi pesanti esclusi dal transito vengano deviati nel parcheggio Sadobre/Campo di Trens fino al completo esaurimento dei posti disponibili. Una volta saturate le aree di sosta, non resterà che una soluzione drastica: i mezzi verranno fatti ridiscendere in direzione sud, con l’uscita obbligatoria che potrebbe essere anticipata ai caselli precedenti a seconda dell’evolversi del traffico.

L’invito rivolto dall’Autostrada del Brennero a tutti i viaggiatori è di estrema prudenza e pianificazione. Il consiglio ufficiale è quello di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti verso nord partendo da Trento o, in alternativa, di rassegnarsi a una deviazione di ampio respiro attraverso il Passo del Tarvisio. In un fine settimana che prometteva relax e lavoro, il Brennero si riscopre vulnerabile, ricordando a tutti quanto sia sottile il filo che tiene unito il transito tra le nazioni.