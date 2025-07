Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat 600, fra i B-SUV più venduti in Italia a giugno '25

In un mercato sempre più affollato, il segmento B-SUV continua a dominare le scelte degli italiani. Stile compatto, guida rialzata e prezzi abbordabili: la formula del successo resta invariata. Ma chi ha davvero conquistato il cuore (e il portafoglio) degli automobilisti italiani a giugno 2025? A parlare sono i numeri dell’UNRAE, che ci restituiscono una fotografia aggiornata e, in alcuni casi, sorprendente.

Chi chiude la top 10

Si parte dalla decima posizione, occupata dalla Volkswagen T-Cross, che con 1.939 immatricolazioni prova a restare ancorata alla top ten. Il piccolo SUV tedesco, ormai presenza fissa nel panorama urbano, soffre l’arrivo di nuovi rivali più freschi, ma resiste grazie al nome e alla solidità del marchio.

Un gradino più su, in nona posizione, c’è la Fiat 600, che torna finalmente a far parlare di sé anche fuori dalle pagine nostalgiche. L’ibrida leggera piace, convince, e con 2.002 unità vendute dimostra che il brand torinese ha voce in capitolo nel segmento B-SUV. Il richiamo vintage del nome si sposa con linee moderne e una proposta elettrificata pensata su misura per le città italiane. All’ottavo posto sale la Citroën C3 Aircross, con 2.054 immatricolazioni. Più compatta di molte rivali, la versione Aircross sa ancora dire la sua. La clientela continua a premiarne il comfort, da sempre marchio di fabbrica del double chevron.

Chi si ferma fuori dal podio

Subito sopra, con 2.055 immatricolazioni, ecco la Volkswagen T-Roc, al settimo posto. Una manciata di auto la separa dalla Citroën, ma la sostanza cambia poco: il SUV compatto tedesco, più rifinito rispetto alla T-Cross, si mantiene saldo tra le scelte più razionali e solide. Sesta posizione per la Renault Captur, 2.133 unità vendute. È un modello ormai maturo, ma la sua formula continua a funzionare. Linee fluide, motorizzazioni diversificate e un equilibrio che convince sia giovani che famiglie.

Al quinto posto sale con decisione la Ford Puma, 2.316 immatricolazioni. Design sportivo, guida dinamica e il piglio giusto per chi cerca un SUV compatto ma vivace. L’ovale blu, da anni in ripresa, raccoglie i frutti di un progetto riuscito. In quarta posizione si inserisce con forza un nome che solo fino a poco tempo fa suonava esotico: la MG ZS. Il SUV anglo-cinese si ferma a 2.522 unità ma continua la sua marcia silenziosa. Prezzo competitivo, buona dotazione e garanzia lunga: il pacchetto attira e convince, anche in un mercato tradizionalista come quello italiano.

Chi domina la classifica

Medaglia di bronzo per la Toyota Yaris Cross, 2.786 unità vendute. Con lei l’ibrido è di casa: tecnologia collaudata, affidabilità giapponese e un’estetica spigolosa che piace a chi cerca un po’ di carattere nel proprio SUV. La Jeep Avenger conquista il secondo posto, con 3.116 unità immatricolate. Il B-SUV made in Europe della Casa americana si è già ritagliato un posto importante nel cuore degli italiani. Compatta, muscolosa, con l’ultimo aggiornamento MY25 appena svelato: la Avenger è uno dei volti nuovi del mercato, ma già familiare.

Al vertice, però, c’è solo lei: la Dacia Duster, regina di giugno 2025 con 3.261 unità vendute. Conquista per concretezza, spazio e prezzo. Più SUV che crossover, la nuova generazione continua a proporre tanto senza chiedere troppo. Per molti, è semplicemente la scelta più logica.

Il bilancio del primo semestre 2025

Lo spaccato mensile è solo parte del quadro. Se guardiamo alle vendite da gennaio a giugno, il podio cambia faccia. In vetta troviamo la Jeep Avenger, forte di 27.506 unità immatricolate. A seguirla, la Citroën C3 Aircross con 25.411, che scala la classifica grazie a un andamento costante. Terza la Dacia Duster con 20.418 unità, che paga un inizio anno più lento ma resta protagonista. Completano la top dieci la Toyota Yaris Cross (18.740) e la MG ZS (17.204), seguite da Ford Puma (15.091) e Renault Captur (14.131). Chiudono la graduatoria Volkswagen T-Roc (13.918), Fiat 600 (13.820) e Volkswagen T-Cross (12.269).