Fonte: Ufficio Stampa Bentley Solo tre esemplari per la Bentley Batur Black Rose

Bentley è uno dei marchi di riferimento del mercato delle auto di lusso, con una storia ricca di successi e una gamma caratterizzata da modelli esclusivi, pensati per una clientela selezionata. Ad arricchire la gamma di modelli del brand arriva, in questi giorni, una versione speciale della Bentley Batur. Il nuovo modello non arriverà nei listini e non sarà ordinabile, in quanto è stato progettato e realizzato “su commissione”. Un cliente di Bentley, infatti, ha commissionato alla Casa la nuova The Black Rose, una versione esclusiva e personalizzata della Batur che sarà realizzata in versione limitata. L’azienda, nonostante il carattere unico del progetto, ha scelto di pubblicare alcune informazioni sul modello in questione che, di fatto, è stato presentato come se fosse un vero e proprio nuovo modello in arrivo in gamma. Andiamo a scoprirne i dettagli completi di questa particolare versione della Batur che possiamo definire davvero come “unica al mondo”.

The Black Rose

Il nuovo progetto di Bentley si chiama “The Black Rose” ed è una versione speciale della Bentley Batur, realizzata, come sottolineato in apertura, su commissione e non destinata ai normali canali di vendita (anche se non è escluso che in futuro il modello diventi una Bentley da collezione sul mercato dell’usato). Questa versione ha una colorazione esclusiva, realizzata dal reparto Mulliner Bespoke Studio. Il nuovo modello, infatti, propone la colorazione Black Rose che viene arricchita da alcuni accenti di Satin Rose Gold in varie parti della carrozzeria e con cerchi tricolore da 22 pollici. Anche l’abitacolo presenta un kit di personalizzazione esclusivo, con vari elementi che richiamano da vicino la particolare tinta della carrozzeria esterna. Grazie alla collaborazione con Cooksongold, inoltre, sono stati realizzati alcuni elementi in oro a 18 carati stampati in 3D che vanno ad arricchire l’abitacolo (il selettore dei Drive Mode, gli inserti del volante e altro). Presenti anche i rivestimenti in pelle Beluga oltre a legni verniciati in tinta Black Rose, la stessa utilizzata per l’esterno. Sotto la scocca c’è il motore W12, senza sistemi di elettrificazione a differenza di quanto visto con la Bentley Flying Spur.

Un modello esclusivo

Il nuovo progetto conferma la volontà di Bentley di continuare a realizzare modelli esclusivi, pensati per una clientela ristretta e senza rincorrere obiettivi di crescita (in termini di unità prodotte) come fatto di recente da altri brand del settore del lusso. La Batur, che ha portato una vera e propria rivoluzione nel design, è un modello pensato per essere prodotto in un numero limitato di unità.

La versione The Black Rose è ancora più esclusiva e, a tutti gli effetti, unica al mondo. Come evidenziato in apertura, infatti, si tratta di un progetto realizzato su commissione. Anche se non è nota l’identità del cliente, le caratteristiche del modello sono state diffuse. La Bentley Batur The Black Rose, infatti, sarà realizzata in appena 3 unità.

Per i collezionisti non ci sarà la possibilità di ordinare la vettura che non entrerà a far parte dei listini di Bentley. Naturalmente, non è noto il prezzo dell’ordine effettuato dal cliente della Casa britannica. In futuro, in ogni caso, Bentley dovrebbe proporre nuove supercar simili alla Black Rose, andando a realizzare versioni esclusive dei suoi modelli. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse del brand.