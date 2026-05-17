Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Bentley Bentley trasforma la Bentayga in uno chalet di lusso

C’è chi sceglie uno chalet tra le montagne svizzere per staccare dalla routine e chi, invece, vorrebbe portarsi quell’atmosfera ovunque. È proprio da questa idea che nasce la nuova Bentley Bentayga EWB Chalet Edition, una serie speciale che trasforma il SUV britannico in una vera baita alpina su quattro ruote. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Mulliner e The Gstaad Guy, influencer diventato celebre sui social per il suo immaginario legato al lusso discreto delle Alpi.

Baita su ruote

Negli ultimi anni il concetto di lusso automobilistico è cambiato profondamente. Non basta più avere pelle pregiata o legni raffinati: oggi i marchi cercano di creare vere esperienze sensoriali. La Chalet Edition segue proprio questa filosofia. L’obiettivo di Bentley era chiaro: ricreare la sensazione di accoglienza tipica degli chalet di montagna, quei rifugi esclusivi dove il legno caldo, i tessuti morbidi e la luce soffusa diventano parte dell’esperienza.

La Bentayga EWB Chalet Edition punta quindi a trasformare l’abitacolo in una sorta di salotto alpino itinerante. E il passo lungo della versione EWB aiuta parecchio: dietro lo spazio è enorme, quasi da limousine, con sedili progettati per offrire il massimo comfort durante i lunghi viaggi.

Bentley ha lavorato molto sull’atmosfera interna, cercando di rendere l’ambiente meno “automotive” e più vicino a quello di una residenza di lusso. Una direzione che racconta anche come stanno cambiando i gusti della clientela più esclusiva: meno ostentazione, più ricerca di benessere e materiali autentici.

Design

La Chalet Edition si distingue subito all’esterno per una tinta molto particolare chiamata Light Tudor Grey, una tonalità elegante e sofisticata che richiama le pietre e i paesaggi montani. A contrasto arrivano dettagli in bronzo satinato e inserti con profilo Fireglow, che donano al SUV un aspetto raffinato ma non eccessivamente appariscente. Il risultato è molto lontano dall’aggressività tipica di certi SUV sportivi moderni: qui tutto punta sull’eleganza rilassata. Anche i cerchi dedicati e alcuni elementi della carrozzeria sono stati studiati per richiamare il mondo dell’alta montagna e dell’artigianato di lusso.

Ma è aprendo le portiere che questa Bentayga cambia davvero personalità. L’interno è dominato da un mix di materiali caldi e avvolgenti: pelle marrone, inserti in legno naturale e tessuti in tweed che ricordano immediatamente il mondo delle baite alpine più esclusive. Bentley ha lavorato molto sulle texture e sui contrasti, creando un ambiente che sembra più vicino a quello di un boutique hotel di montagna che a un’automobile tradizionale. Anche i dettagli delle cuciture e le finiture Mulliner contribuiscono a dare un forte senso di esclusività. Non manca naturalmente tutta la tecnologia tipica della Bentayga EWB, ma qui viene quasi “nascosta” dietro l’atmosfera calda e accogliente dell’abitacolo.

Anima V8

Sotto il cofano della Chalet Edition non cambia la sostanza. Bentley continua a puntare sul suo poderoso V8 biturbo da 4.0 litri, un motore che riesce a unire prestazioni importanti e grande fluidità di marcia. La potenza raggiunge i 550 CV, mentre la coppia massima di 770 Nm permette al grande SUV inglese di muoversi con sorprendente facilità, nonostante dimensioni e peso importanti.

Le prestazioni restano da vera granturismo: lo 0-100 km/h viene coperto in circa 4,5 secondi, mentre la velocità massima sfiora i 290 km/h. Numeri impressionanti per un SUV che punta soprattutto sul comfort. Ed è proprio questa la magia della Bentayga: riuscire a combinare lusso estremo, comfort assoluto e prestazioni da sportiva senza mai sembrare fuori luogo.