Fonte: Ufficio Stampa Bentley Il V8 del nuovo Bentley Bentayga Speed ha prestazioni incredibili

Bentley si conferma, sempre di più, un riferimento del mercato premium e l’ultima novità per la sua gamma va a rafforzare il ruolo di primo piano del brand. Bentley Bentayga Speed, infatti, è il SUV più potente mai creato dalla Casa e diventa oggi un’ammiraglia in grado di rappresentare il marchio in tutto il mondo, unendo lusso e sportività, in un mix tipico dei prodotti Bentley. Andiamo a scoprire le caratteristiche del modello di cui, per il momento, non sono ancora stati annunciati i prezzi.

Tanta potenza con un V8

Il cuore del progetto del nuovo SUV è rappresentato dal motore, un componente che ha sempre ricoperto un ruolo di primo piano nella storia del brand. Per la sua nuova ammiraglia, termine scelto con cura dalla stessa Casa per indicare il progetto, Bentley ha optato per un motore V8 biturbo, che sostituisce il W12 del modello precedente riuscendo a stupire in termini di potenza. Si tratta di un’unità da 4.0 litri simile a quella proposta, in versione elettrificata, sulla Bentley Flying Spur. In questo caso, il motore può garantire una potenza massima di 650 CV, con una coppia motrice che arriva fino a 850 Nm.

Sfruttando le potenzialità del motore, Bentley Bentayga Speed è in grado di offrire prestazioni sorprendenti. Il SUV può raggiungere una velocità massima di 310 km/h, riuscendo così a tenere testa a tante auto sportive, più piccole e leggere. Sorprendono anche le capacità di accelerazione: lo scatto 0-100 km/h, infatti, viene completato in appena 3,6 secondi, evidenziando la capacità del SUV di raggiungere le alte velocità partendo da fermo.

Il confronto con la versione precedente con motore W12 evidenzia l’ottimo lavoro svolto da Bentley. Il nuovo SUV con il V8, infatti, riesce a far meglio di 0,3 secondi per quanto riguarda il dato 0-100 km/h rispetto alla variante con W12. Secondo quanto rivelato dalla Casa, inoltre, il nuovo motore è anche “più ricco di carattere” garantendo un sound potente e ricco, grazie anche a un nuovo scarico sportivo presente di serie che può essere sostituito anche con l’optional rappresentato dallo scarico Akrapovic in titanio.

Per massimizzare il suo carattere sportivo, inoltre, Bentayga Speed include anche una nuova modalità SPORT che prevede un aumento del 15% per quanto riguarda la rigidità delle sospensioni. Ci sono anche i freni in carboceramica opzionali, con possibilità anche di selezionare l’impostazione ESC Dynamic che, per la prima volta sul modello, include anche un sistema Launch Control.

Una dotazione esclusiva

La dotazione di serie del SUV include dettagli in acciaio inossidabile in tinta scura, stemmi Speed cromati chiari sul bordo delle portiere anteriori e cerchi Speed da 22 pollici, con possibilità di scegliere tra la finitura argento e la tinta scura. In opzione, inoltre, ci sono i cerchi da 23 pollici, optando per i freni carboceramici. Per le pinze ci sono sette colorazioni. All’interno invece, troviamo le personalizzazioni della linea Speed, le bocchette di ventilazione circolari Bentley, i comandi a pomelli e le bocchette centrali con finitura in tinta scura o cromata e la nuova trapuntatura Precision Diamond per i rivestimenti.