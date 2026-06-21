Ufficio Stampa Bentley Bentley Bespoke Series: la prima collezione annuale di Mulliner

Bentley prova a portare nel mondo dell’auto un meccanismo già familiare alla moda di lusso: una collezione diversa ogni anno, prodotta in pochi esemplari e costruita attorno a colori scelti per quella sola stagione. Nasce così la Bespoke Series by Mulliner, nuovo programma destinato a diventare un appuntamento annuale. A rompere gli indugi saranno la Continental GT S e la GT S Convertible, con una produzione complessiva limitata a 100 vetture numerate.

Sei tinte esclusive per un look sartoriale

Il progetto prende forma nel Design Studio di Crewe, dove Bentley ha sviluppato sei nuove tinte riservate alla prima Bespoke Series: Salerno Blue, Snow Quartz, Midnight Prism Pearlescent, Spectral Verdant, Manuka Orange e Bright Ruby Red. Ciascun colore esterno trova un richiamo nell’abitacolo, attraverso la pelle, le cuciture e alcuni dettagli inseriti sui sedili, sul volante e sulla leva del cambio.

A unire le sei configurazioni provvede una fascia centrale verniciata in Beluga e con effetto perlato, estesa lungo la carrozzeria. Il contrasto viene rafforzato dai cerchi sportivi da 22 pollici verniciati di nero, dagli specchietti in tinta scura e dagli elementi Blackline già previsti sulla Continental GT S. I coprimozzi Mulliner mantengono inoltre il logo sempre in posizione verticale, indipendentemente dal movimento delle ruote.

Dentro, Bentley ricorre a tre colori: i principali – Jet Black e Beluga – restano fissi, il terzo cambia cambia in base alla vernice esterna. Il Salerno Blue viene ripreso sui sedili, sugli stemmi ricamati, sul volante e sulla leva del cambio, mentre il Snow Quartz, il Midnight Prism Pearlescent e il Spectral Verdant lasciano rispettivamente spazio all’Arctic White, al blu Peacock e a inserti Verdant. Le accese tonalità Manuka Orange e Bright Ruby Red ricompaiono, invece, nell’abitacolo senza variazioni.

Seguono lo stesso schema anche la plancia e le fasce sotto i finestrini. La tinta esterna viene abbinata al Satin Beluga, con una sottile linea in cromo scuro a dividere le due superfici. Sulla console centrale compare, inoltre, un piccolo campionario con tutti e sei i colori disponibili, una mossa quasi da atelier in linea con lo spirito della collezione.

Un tocco di classe su misura

La dotazione comprende i sedili Comfort, l’illuminazione d’ambiente e il Bentley Rotating Display. Che non si tratti di una Continental GT S “normale” lo ricordano sia la plancia sia il battitacco: entrambi riportano il numero dell’esemplare e la dicitura Bespoke Edition 2027. Completano l’allestimento le targhette “By Mulliner” sui sedili, uno specifico motivo traforato per i rivestimenti e una proiezione luminosa di benvenuto all’apertura delle portiere.

Non si segnalano novità nel sistema ibrido da 680 CV e 930 Nm. L’abbinamento del V8 biturbo da 4,0 litri a un motore elettrico permette di coprire lo 0-100 in 3,5 secondi e di arrivare a 308 km/h, mentre il telaio riprende soluzioni della GT Speed, tra cui le quattro ruote sterzanti, il differenziale elettronico a slittamento limitato e il controllo attivo del rollio a 48 volt.

I cento clienti potranno scegliere liberamente tra coupé e cabriolet e tra le sei combinazioni cromatiche. Ogni vettura verrà consegnata anche con un telo sagomato, realizzato per riprodurre i colori e la linea dell’auto sottostante: il tocco finale di un pezzo da collezione destinato a restare gelosamente custodito in garage.