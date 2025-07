Ufficio Stampa Bentley

Bentley ha presentato, in anteprima, il suo ultimo concept di lusso, in occasione dell’apertura del suo nuovo studio di design. Il progetto si chiama EXP 15 ed è stato definito dall’azienda come una “visione progettuale per il futuro” con una lunga serie di richiami alla storia del brand e un’attenzione anche all’attualità del mondo delle quattro ruote, con un sistema di propulsione completamente elettrico e a trazione integrale. Andiamo a scoprire i dettagli in merito al nuovo progetto di Bentley.

Una storia ripensata per il futuro

Per presentare il suo concept, Bentley ha scelto un titolo di grande richiamo ovvero “una storia ripensata per il futuro” con l’obiettivo di evidenziare come EXP 15 sia strettamente legato alla storia del brand, con richiami alla leggendaria Speed Six a tre posti del 1930, e una vera e propria anticipazione del futuro del brand, che di recente ha svelato Bentayga Speed, un super SUV ad alte prestazioni.

Il progetto è lungo oltre 5 metri e presenta un’iconica griglia verticale e un lungo cofano “infinito”. All’interno dell’abitacolo, realizzato con software di realtà virtuale, Bentley sceglie di sperimentare con un allestimento che include tre posti e tre porte per offrire maggiore lusso durante il viaggio e anche lo spazio per portaoggetti, animali domestici e/o un bagaglio a mano. C’è anche quella che l’azienda chiama una fusione di interruttori fisici e interfacce digitali con la possibilità per il conducente di personalizzare gli elementi presenti.

Ufficio Stampa Bentley

All’esterno, la vettura segue una serie di principi di design che, come vedremo, caratterizzeranno il futuro del brand. Tra questi troviamo Eleganza Verticale, per evidenziare il tema del frontale a sviluppo verticale, Griglia Iconica, che conferma l’importanza della griglia anteriore per il design dei modelli del brand, e Endless Bonnet Line, che riflette la necessità per i modelli Bentley di ospitare grandi motori sotto al cofano, adeguando il design.

Questo terzo principio resterà anche con l’arrivo dei più piccoli motori elettrici e lo spazio aggiuntivo sarà utilizzato come portaoggetti. C’è poi un quarto principio, chiamato Resting Beast, secondo cui i modelli devono richiamare la forma arrotondata delle zampe posteriori piegate di un grande felino quando visti dall’alto o di lato. Il quinto principio di design è Prestigious Shield ed è correlato all’ampia e pulita superficie posteriore del modello che rappresenta un elemento essenziale per le Bentley.

Ufficio Stampa Bentley

Robin Page, Direttore del Design di Bentley, ha sottolineato: “La bellezza di una concept car non sta solo nel posizionare il nostro nuovo linguaggio di design, ma nel testare la direzione del mercato. È chiaro che i SUV sono un segmento in crescita e conosciamo il mercato delle GT – grazie alle quattro generazioni della Continental GT – ma il segmento più insidioso è quello delle berline, perché sta cambiando“. Secondo il manager, infatti, c’è una vera e propria rivoluzione in corso: “Alcuni clienti desiderano una classica berlina a “tre volumi”, altri un design a “un volume” e altri ancora qualcosa di più raffinato. Quindi questa è stata un’occasione per parlare con le persone e farci un’idea“.

Un’anticipazione delle prossime Bentley

La Casa ha chiarito che EXP 15 non è destinato alla vendita. Non ci sarà, quindi, un modello di serie derivato dal concept appena svelato. Come sottolineato in apertura, però, il progetto rappresenta un‘anticipazione del futuro fornendo alcuni indizi su quello che sarà il design dei prossimi modelli dello storico marchio inglese e, in particolare, sulla prima auto elettrica che sarà lanciata nel corso del 2026, segnando un punto di svolta per Bentley. Ne sapremo di più, quindi, nei prossimi mesi.