Fonte: Ufficio Stampa Bertone Due configurazioni previste per la Bertone Runabout

In occasione del Salone dell’Automobile di Torino del 1969 venne presentata la concept Autobianchi A112 Runabout, firmata da Marcello Gandini, capo-designer della Bertone fino al successivo 1980 e autore di modelli che hanno scritto la storia del mondo delle quattro ruote. Come annunciato già nei mesi scorsi, dal prototipo in questione, Bertone realizzerà un modello di serie. Si tratta della Bertone Runabout che l’azienda stessa definisce come un “capolavoro neo-retrò” ovvero una versione moderna di una concept caratterizzata da uno stile unico. Come confermato nei giorni scorsi, la Nuova Bertone Runabout sarà una limited edition riservata ai collezionisti e agli appassionati che già hanno la possibilità di prenotare un esemplare. Il modello di serie arriverà sul mercato il prossimo anno.

Per veri appassionati

Il progetto realizzato da Bertone, che si sta specializzando anche in hypercar ecologiche, si rivolge ai “veri appassionati” del mondo delle quattro ruote, promettendo uno stile di guida divertente oltre a un design ispirato alla concept car originale ma rivisto e attualizzato in vari aspetti per rendere più moderno un prototipo concettualizzato quasi 60 anni fa. La concept originale era stata realizzata tenendo come riferimento il design delle barche da corsa, molto popolari negli anni 60.

Il modello di serie riprende le linee nette della concept, andando a riproporre anche la soluzione dei fari pop-up. Bertone ha previsto la realizzazione di due diverse configurazioni per la Runabout. La prima prevede una carrozzeria Barchetta, con un piccolo parabrezza. C’è poi la seconda opzione, con una carrozzeria Targa che include un parabrezza più grande e un tetto removibile. I clienti potranno scegliere tra tre colorazioni: Rame Antico, Azzurro Mediterraneo e Bianco Perla.

Dal punto di vista tecnico, inevitabilmente, cambierà tutto rispetto al modello disegnato da Gandini, autore anche di progetti unici come la Ferrari 308 GT Rainbow. La concept originale aveva un quattro cilindri da 1.1 litri da 55 CV(ereditato dalla Fiat 128). La Nuova Bertone Runabout, invece, propone un motore V6 centrale in grado di garantire una potenza massima di 460 CV. Non sono previsti sistemi di elettrificazione. Il motore, inoltre, è abbinato al cambio manuale a 6 marce con rapporti ravvicinati. Bertone non realizzerà una variante con cambio automatico.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Bertone Runabout sarà realizzata in appena 25 esemplari, confermando il suo carattere di edizione limitata. La produzione inizierà intorno alla metà del 2026 con le unità prodotte che, quindi, saranno consegnate ai clienti nel corso dei mesi successivi (le consegne dovrebbero essere ultimate entro la fine del prossimo anno). Il prezzo di partenza fissato dalla Casa è di 350.000 euro (IVA esclusa). Collezionisti e appassionati del mondo delle quattro ruote hanno la possibilità di collegarsi al sito ufficiale di Bertone (bertone.it) e mostrare il proprio interesse per la vettura, registrandosi tramite un apposito modulo per poter verificare la disponibilità di uno degli esemplari del modello. Considerando l’esclusività del progetto e l’importanza del brand Bertone, è facile ipotizzare che le 25 unità previste termineranno rapidamente. In futuro, la Runabout potrebbe diventare un modello da collezione di grande valore, arricchendo la gamma “neo retrò” di progetti realizzati dall’azienda.