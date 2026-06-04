Il SUV Apocalypse Hellfire 2.0 non è bastato e Rezvani ha svelato al mondo il suo nuovo pick-up Fortress in vista di un 2027 di fuoco

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Rezvani Il bestione a quattro ruote per l’Apocalisse

La Casa automobilistica americana Rezvani Motors è stata fondata dall’iraniano-americano Ferris Rezvani, uno dei progettisti della Vencer Sarthe. Nel 2013 l’uomo di affari creò una struttura in California per la produzione di vetture che avrebbero dovuto affrontare qualsiasi sfida. Il nuovo “super camion tattico fuoristrada” è basato sulla Ford F-150 Raptor R e proprio come gli altri modelli della gamma sembra nato per affrontare una guerra.

La nuova Rezvani Fortress è elaborata sulla base del robusto pick-up della Casa dell’Ovale Blu, con una carrozzeria in stile militare. L’auto sembra arrivare dal futuro e per ora sarà realizzata in soli 100 esemplari. La Rezvani Fortress sarà commercializzata in due motorizzazioni: sia con il V6 biturbo da 3,5 litri come il Raptor standard, per 450 CV di potenza, sia con il V8 da 5,2 litri sovralimentato del Raptor R, capace di sprigionare 850 CV.

Potenza e lusso

Non solo performance, ma anche tanta tecnologia a bordo. L’azienda californiana Rezvani si occupa con orgoglio della creazione di mezzi non convenzionali. In un mercato dell’auto molto omologato hanno preso vita l’originale Tank basato sulla Jeep Wrangler, il mastodontico Vengeance sulla Cadillac Escalade e il potente Knight sulla Lamborghini Urus.

Il nuovo pick-up Fortress vanta delle sospensioni rinforzate quasi da competizione, ammortizzatori adattivi Fox Live Valve con bypass interno e corsa lunga. Il bestione a ruote alte può essere impreziosito di optional tipici da strumenti di difesa militare, come la protezione sottoscocca contro gli esplosivi, maniglie delle portiere elettrificate, cortina fumogena posteriore, sistema di visione notturna termica e persino protezione EMP contro gli impulsi elettromagnetici. Per chi teme gli scenari peggiori, il veicolo può essere ordinato con blindatura balistica completa, vetri antiproiettile e tanto altro.

Per gli amanti della guerra

Gli interni sono rifiniti con materiali di qualità e personalizzabili con oltre 10 configurazioni di sedili, garantendo un’esperienza di guida sportiva ma al contempo lussuosa. A bordo non mancano pannelli solari, un inverter portatile, un sistema di stoccaggio dell’acqua e connettività Internet satellitare. Luci stroboscopiche, sirene e un sistema interfono completo con altoparlanti esterni e microfono permettono al conducente di comunicare con eventuali minacce esterne senza bisogno di aprire porte o finestrini.

Per aggiungere un altro po’ di peso a bordo, è installata una cassaforte ad accesso rapido che può contenere oggetti di valore o dispositivi di protezione. I fari anteriori e posteriori più potenti e abbaglianti servono anche ad accecare gli inseguitori notturni. Premendo un pulsante può essere rilasciato un denso fumo per seminare eventuali malviventi. Le serrature magnetiche e le maniglie elettrificate offrono un elevato grado di sicurezza contro accessi non autorizzati o forzati. C’è persino la possibilità di attivare uno spray al peperoncino premendo un pulsante per proteggere gli occupanti del veicolo.

Date le sue capacità estreme, il design audace e la natura altamente personalizzata, il Rezvani Fortress 2027 sarà difficilmente godibile sulle strade di tutti i giorni. Prezzo finale? Per ora non c’è una indicazione precisa, ma la cifra dovrebbe superare i 500.000 dollari. Una somma giustificata dal fatto che si tratta di un mezzo 4×4 pronto a tutto e che stupirà gli appassionati nel 2027.