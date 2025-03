Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: DR Automobiles - LinkedIn Birba, nuova microcar per DR Automobiles: autonomia top

Il mercato dell’auto sta cambiando e non solo per l’elettrico che pian piano sta entrando a far parte della nostra vita quotidiana, con le colonnine che presto o tardi sostituiranno le pompe di rifornimento. Le citycar, infatti, stanno sempre di più sparendo, quantomeno nella concezione classica che avevamo sino a qualche anno fa. A sostituirle ci stanno pensando i B-SUV che vanno sempre di più per la maggiore.

In questo vuoto di segmento creato dalle Case automobilistiche si stanno inserendo con maggiore prepotenza i quadricicli. Il settore delle microcar, infatti, è notevolmente in espansione. A dare una spinta decisiva all’intero mercato ci ha pensato anche Stellantis che nel giro di pochi anni ha portato al battesimo la Citroen Ami, l’Opel Rocks e la Fiat Topolino. A tal proposito anche DR Automobiles non si è fatta trovare impreparata e ha da poco lanciato Birba, un quadriciclo elettrico L7e.

Motore e dimensioni

Si tratta nello specifico di un mezzo a due posti, come da tradizione molto compatto (appena 3 metri), ideale per gli spostamenti in città, ma che vanta comunque una buona autonomia di 182 km. Al momento questa microcar è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 14 kW/19 CV abbinato ad una batteria al litio-ferro-fosfato da 13,9 kWh.

Scendendo più nel dettaglio, la Birba misura 2.980 mm di lunghezza, 1.490 mm di larghezza e 1.637 mm di altezza. Il bagagliaio da 700 litri ha una portata massima di 275 kg. Questo quadriciclo può raggiungere una velocità massima di 90 km/h ed ha di serie due diverse modalità di guida: Eco e Sport, e la frenata rigenerativa. Per quanto concerne la ricarica, DR Automobiles dichiara che è possibile passare da 0 al 100% in 8 ore.

Versioni e prezzi

La scocca è rinforzata per garantire comfort e sicurezza. A stupire però è anche la dotazione offerta. Di serie, sulla Birba, troviamo: connessione Bluetooth, Radio DAB Plus, aria condizionata/Riscaldatore PTC (Positive Temperature Coefficient), cerchi in lega da 14 pollici a 5 razze e alzacristalli elettrici con funzione di abbassamento a distanza. A livello di design è un veicolo molto squadrato, che per certi versi ricorda anche un po’ una mini Panda. All’interno, invece troviamo una linea pulita ed essenziale con la strumentazione dietro il volante digitale e a colori e accanto un alloggio per lo smartphone.

Anche sul suo sito ufficiale, Birba rimarca molto il concetto della sicurezza. Il quadriciclo, infatti, è dotato di: cinture di sicurezza con pretensionatore e spie di mancato allaccio, airbag per il conducente, spegnimento automatico qualora ci fosse una collisione, avvisatore acustico per pedoni e sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici.

Al momento questo veicolo è disponibile in tre diverse versioni: Classic (12.900 euro), Sport (13.500 euro) ed Ego (14.500 euro). A loro volta, queste sono offerte in 4 colorazioni: Light Green, White, Light Blue e Purple. Tutte le tonalità sono abbinate ad un tettuccio nero. Birba sarà visibile negli showroom del gruppo DR Automobiles, dove sarà possibile anche svolgere dei test drive che sono prenotabili dal sito del quadriciclo. Il prezzo di questa microcar può essere ulteriormente ridotto visto che sono ancora attivi gli incentivi statali su questa tipologia di veicolo.