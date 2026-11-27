Dalle utilitarie ai SUV, il Black Friday 2026 porta sconti sul listino, finanziamenti agevolati e promozioni dedicate all’usato e agli accessori auto

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Black Friday 2026: anche le auto tra le offerte

Novembre non è necessariamente un cattivo mese per cambiare automobile. Anzi, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, le Case devono fare i conti con gli obiettivi commerciali e con le vetture ancora da immatricolare. Il Black Friday, che quest’anno cade il 27 novembre, offre un’ulteriore occasione per movimentare il mercato. Le promozioni non mancano, ma districarsi fra sconti, contributi alla rottamazione e finanziamenti non è sempre semplice. Anche perché un’automobile pubblicizzata a meno di 100 euro al mese potrebbe richiedere diverse migliaia di euro di anticipo. Vale dunque la pena esaminare qualche proposta, tenendo presente che buona parte delle iniziative resterà valida anche durante il fine settimana e fino a lunedì 30 novembre.

Black Friday auto: chi punta sugli sconti

Fra le campagne più interessanti figura quella di Mazda, che ha scelto di concedere un ulteriore sconto rispetto alle promozioni già attive, senza necessariamente subordinare il beneficio alla permuta o al finanziamento. Si parla di 750 euro per la Mazda2 Hybrid e la Mazda3, di 1.500 euro per la CX-5 e di 2.000 euro per CX-60 e CX-80. Per questi ultimi due modelli, scegliendo determinate vetture in pronta consegna e aderendo al finanziamento Mazda Advantage, i vantaggi complessivi possono raggiungere gli 11.000 euro. C’è tempo fino al 7 dicembre, con immatricolazione entro fine anno.

Anche Honda si è mossa con decisione sulla gamma elettrificata. Con una vettura da rottamare o permutare, i vantaggi partono da 3.800 euro per la Jazz e arrivano a 8.000 euro per la CR-V Plug-in Hybrid. Nel mezzo troviamo la HR-V, con uno sconto di 6.600 euro. Da considerare anche i due tagliandi compresi nell’offerta e la possibilità di beneficiare della garanzia fino a otto anni, nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Finanziamenti a tasso zero, attenzione alla maxi rata

Una delle formule più particolari è quella studiata da BYD per la Dolphin G DM-i, l’utilitaria ibrida ricaricabile del costruttore cinese. Fino al 30 novembre viene proposta senza anticipo, con 36 rate mensili da 228,50 euro e TAN e TAEG azzerati. Bisogna però ricordarsi dei 14.915 euro previsti come rata finale: una cifra importante rispetto al prezzo dell’automobile, fissato a 23.141 euro, IPT esclusa.

Restando nel segmento delle vetture compatte, Skoda propone la Fabia a 99 euro al mese, con TAN zero e TAEG dell’1,19%. La Kamiq richiede invece 119 euro mensili, con TAEG dell’1,01%. Entrambe beneficiano della manutenzione ordinaria inclusa. Diverso l’approccio di Hyundai, che attraverso il finanziamento Hyundai Plus propone la Tucson a benzina da 25.750 euro e la Kona Full Hybrid da 25.950 euro. In questo caso bisogna prestare maggiore attenzione agli interessi: il TAN è rispettivamente del 6,95% e del 7,95%.

Dal mercato dell’usato agli pneumatici invernali

Non tutti, naturalmente, sono alla ricerca di un’automobile nuova. Anche alcune realtà della distribuzione hanno organizzato iniziative dedicate all’usato. Marchi Auto, per esempio, nelle giornate del 27 e 28 novembre propone ribassi compresi fra 700 e 2.000 euro su una selezione di vetture usate, aziendali e a chilometri zero. Sul fronte del noleggio a lungo termine, Arval ha invece riservato fino al 27 novembre canoni promozionali su alcune automobili disponibili a stock.

Toyota ha invece pensato a chi acquista un’automobile nuova proprio alla vigilia dell’inverno: su alcuni modelli, fra cui Yaris Cross e RAV4, è possibile aggiungere un kit di ruote invernali complete a 1.000 euro, sottoscrivendo il contratto di acquisto entro il 30 novembre. Un accessorio decisamente più utile, in questa stagione, di tanti optional acquistati per ragioni puramente estetiche.