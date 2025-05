Fonte: Ufficio Stampa BMW

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, andato in scena il 24 e il 25 maggio, è stata l’occasione giusta per il debutto di BMW Concept Speedtop. Si tratta di un nuovo prototipo con cui l’azienda bavarese ha voluto reinterpretare uno dei pezzi forti della sua gamma ovvero le vetture con carrozzeria sportiva Touring. Secondo l’azienda, infatti, questa concept car fonde “l’eleganza di uno shooting brake con proporzioni uniche“. Il prototipo sarà realizzato in una serie limitata, riservata ai collezionisti del brand, e ci offre anche l’occasione per dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il futuro di una tipologia di veicoli su cui BMW punta sempre moltissimo. Andiamo a scoprirne i dettagli completi.

Una concept esclusiva

La BMW Concept Speedtop è un progetto davvero interessante. Si tratta di un’interpretazione esclusiva a tre porte di una BMW Touring, tipologia di veicoli a cui l’azienda presta sempre tantissima attenzione come confermano progetti recenti come la M3 Touring ad altissime prestazioni. La parte anteriore ha una forma a V molto pronunciata, con luci sottili e con anche la griglia a doppio rene, immancabile per i modelli bavaresi, illuminata. Interessante anche la gradazione di colore del modello che passa da un Floating Sunstone Maroon” a un “Floating Sundown Silver” per una resa finale molto particolare e in grado di esaltare le linee allungate del prototipo.

Le ruote a due tonalità, inoltre, hanno 14 razze e sono state realizzate su misura e in modo specifico ed esclusivo per questo modello svelato in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. All’interno c’è un abitacolo con rivestimenti in pelle, realizzato in collaborazione con il produttore italiano Schedoni e che richiama le scelte cromatiche della carrozzeria esterna. Sotto al cofano, invece, viene montato il V8 più potente attualmente proposto da BMW (ma non ci sono dettagli tecnici sulle prestazioni, almeno per il momento).

Adrian van Hooydonk, capo del design del BMW Group, commenta così il debutto del nuovo modello della casa bavarese: “Una vera BMW emana dinamismo ed eleganza anche quando è ferma. E questo è il caso anche della nostra nuova concept car. La BMW Concept Speedtop è caratterizzata innanzitutto dal suo profilo. È unica nel settore automobilistico. In questo modo, abbiamo creato un punto esclamativo per tutta la nostra gamma di veicoli, specialmente per i modelli Touring“.

Una serie limitata

La BMW Concept Speedtop segue il successo di BMW Skytop, un’esclusiva due posti che era stata presentata lo scorso anno. Esattamente come il prototipo precedente, anche quest’ultima novità della Casa bavarese sarà prodotta in una serie limitata. L’azienda, infatti, ha confermato che realizzerà 70 unità della sua nuova Speedtop che, quindi, non sarà una semplice concept car, ma diventerà un prodotto completo, pronto a debuttare in strada. Come chiarito da Bernd Körber, vicepresidente senior BMW Brand and Product Management, non sarà facile mettere le mani su uno degli esemplari della nuova creazione dell’azienda bavarese. L’azienda offrirà queste unità a collezionisti e appassionati. Da segnalare che non è stato chiarito se tutto il lotto di produzione sia già stato venduto e non sono noti i dettagli relativi al prezzo.