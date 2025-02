Fonte: Ufficio Stampa BMW Un sei cilindri da 550 CV per la nuova M3 Touring

BMW punta sulle station wagon sportive con un nuovo progetto destinato a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo. La Casa bavarese, infatti, ha svelato ufficiale la nuova BMW M3 CS Touring, evoluzione più sportiva della sua station wagon. Il nuovo modello può sfruttare un motore ad alta potenza, abbinato al cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale M xDrive. Vediamo i dettagli completi in merito all’ultima novità della gamma BM che va ad arricchire la famiglia M3.

Una station wagon ad alte prestazioni

La Nuova BMW M3 CS Touring può contare su di un motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri, che include diversi elementi derivati dalla progettazione di auto da corsa, come il basamento estremamente rigido con una struttura a ponte chiuso priva di manicotti, un albero a gomiti forgiato e leggero e una testata con anima stampata in 3D. Il sei cilindri realizzato da BMW è in grado di garantire una potenza massima di 550 CV, valore disponibile a 6.250 giri al minuto, oltre che una coppia massima di 650 Nm, disponibile tra i 2.750 e i 5.950 giri/min. In questo modo, la nuova M3 può avvicinarsi alla sorella maggiore M7 Touring.

Naturalmente, le prestazioni sono davvero elevate. La station wagon sportiva è in grado di completare uno scatto 0-100 km/h in appena 3,5 secondi mentre per arrivare a 200 km/h, partendo da ferma, impiega 11,4 secondi, con un miglioramento di 0,7 secondi rispetto alla versione di serie, meno estrema. Anche lo sprint a regimi medi è ottimo: la M3 CS Touring passa da 80 km/h a 120 km/h in 2,7 secondi, in quarta marcia, oppure in 3,5 secondi, in quinta marcia. Per quanto riguarda la velocità massima, invece, la vettura è in grado di spingersi fino a 300 km/h (con limitazione elettronica).

Per massimizzare prestazioni e sound ci sono le modalità SPORT e SPORT+. Il motore è abbinato al cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic che consente di regolare le caratteristiche di cambiata, scegliendo tra tre impostazioni. C’è spazio anche per il sistema di trazione integrale M xDrive che può esaltare la dinamica di guida, dando prevalenza alla trazione posteriore (a disposizione dei puristi c’è anche la modalità 2WD).

BMW ha personalizzato la BMW M3 CS Touring con vari elementi in fibra di carbonio, con l’obiettivo di alleggerire la vettura, rendendola ancora più agile e scattante. Per raggiungere quest’obiettivo, i progettisti hanno scelto di puntare sulla CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Il sistema di bordo BMW iDrive, bastato sul BMW Operating System 8.5, consente, inoltre, di controllare vari aspetti tecnici del veicolo oltre che di accedere a tutti i servizi digitali.

La dotazione di serie è ricca e personalizzabile, con vari optioanl. Per i clienti, la vettura offre il Comfort Access, il sistema di allarme, il climatizzatore automatico a due zone e l’Harman Kardon Surround Sound System. Sono inclusi anche il Park Distance Control, il Parking Assistant, l’avviso di collisione frontale, l’avviso di superamento involontario della corsia e il sistema Speed Limit Inf.

Disponibilità

La Nuova BMW M3 CS Touring è vicinissima al debutto sul mercato. La Casa bavarese, infatti, ha confermato che la produzione inizierà a breve, nello stabilimento BMW di Monaco di Baviera, dove vengono prodotte anche le altre versioni della M3. Per quanto riguarda le consegne, invece, il via è previsto per il mese di marzo 2025. L’azienda ha confermato che il nuovo modello sarà un’edizione riservata ai clienti in Europa oltre che in altri mercati selezionati (come l’Australia, il Giappone e la Corea del Sud). Ulteriori dettagli, ad esempio per quanto riguarda il listino prezzi, arriveranno nel corso delle prossime settimane.