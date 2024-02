Fonte: Ufficio Stampa BMW Fino a 530 CV per le Nuove BMW M4 Coupé e Cabrio

Il mese di febbraio è iniziato con una buona notizia per gli appassionati alla ricerca di un’auto sportiva: BMW, infatti, ha svelato il restyling delle sue BMW M4 Coupé e BMW M4 Cabrio, due dei modelli più apprezzati della gamma BMW M. Quest’aggiornamento porta alcuni ritocchi estetici oltre a una dotazione arricchita. La grande novità è, però, sotto il cofano: il confermatissimo sei cilindri in linea, infatti, è stato potenziato, garantendo ancora più sportività.

20 CV in più per il V6

Le nuove BMW M4 Coupé e Cabrio si aggiornano e la novità più interessante è, sicuramente, sotto al cofano. Le due sportive continuano a poter contare sul sei cilindri in linea da 3.0 litri che rimanda l’addio all’endotermico di BMW. Il propulsore viene ora proposto in tre diverse varianti. La gamma parte dalla versione base con 480 CV di potenza e cambio manuale a 6 marce che, come da tradizione, garantirà tanto divertimento e una guida davvero sportiva. C’è poi la versione Competition che arriva fino a 510 CV, abbinando il sei cilindri al cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic.

Al top della gamma troviamo la Competition con la trazione integrale M xDrive che arriva fino a 530 CV di potenza massima (disponibile a 6.250 giri/min) con 650 Nm di coppia, sempre in abbinamento al cambio automatico a 8 marce. Il motore garantisce ora 20 CV in più, confermando la sportività dei modelli Competition di BMW M. Per uno 0-100 km/h servono 3,5 secondi alla M4 Coupé M xDrive (3,7 per la Cabrio). La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Per gli automobilisti che vogliono qualcosa in più c’è l’optional M Driver’s Package che permette di raggiungere una velocità massima di 290 km/h (280 km/h per la Cabrio).

Le altre novità

Il restyling di BMW M4 Coupé e Cabrio introduce diverse altre novità per le sportive della Casa bavarese. Il design esterno è stato aggiornato con nuove linee per il paraurti e una nuova grafica per i fari LED. Per tutte le varianti della Coupé, inoltre, c’è un tetto in plastica rinforzata con carbonio come parte della dotazione di serie che permette di alleggerire la vettura. Al posteriore, inoltre, ci sono le luci con tecnologia laser che ripropongono una soluzione già introdotta dalla BMW M4 CSL, una limited edition realizzata in appena 1.000 unità. Da notare anche un nuovo design per il logo BMW e il logo M sui modelli Competition.

Si aggiorna anche l’abitacolo dove si registra il debutto di un nuovo volante in pelle M incluso nella dotazione di serie e dotato di tasti multifunzione. Per la prima volta, inoltre, i clienti potranno richiedere il volante M Alcantara (con lo stesso design e le stesse funzioni ma rivestimento differente). C’è anche il BMW Curved Display con quadro strumenti da 12,3 pollici e pannello da 14,9 pollici per il sistema di infotainment, con integrazione di BMW Intelligent Personal Assistant, posizionato al centro della plancia. Il sistema è gestito dal BMW Operating System 8.5. Di serie c’è il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps oltre al BMW Head-up Display. Sempre come parte della dotazione di serie troviamo due porte USB per il trasferimento dei dati e un’interfaccia di rete wireless. Presente anche l’integrazione per lo smartphone con Android Auto e Apple CarPlay.