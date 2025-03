Neue Klasse, al via la produzione pre-serie BMW.

La storica fabbrica BMW di Monaco di Baviera si prepara all’inizio della produzione dei primi modelli elettrici basati sulla famiglia Neue Klasse, dopo che i primi veicoli di prova sono usciti dallo stabilimento di Debrecen, in Ungheria.

BMW, lo stabilimento di Monaco di Baviera si prepara per la Neue Klasse

C’è grande fermento nel capoluogo bavarese: proseguono a gonfie vele i lavori che porteranno al lancio della nuova piattaforma nell’estate del 2026. La tabella di marcia prevede la costruzione di tre nuovi capannoni, destinati a ospitare le attività di carrozzeria e di montaggio e tutta la parte della logistica produttiva.

Se il debutto della piattaforma è previsto per il 2026, già nell’estate del 2025 è in programma l’avvio della produzione di pre-serie: un passo fondamentale in vista del lancio definitivo della gamma Neue Klasse del marchio tedesco.

Il progetto è cruciale nei piani strategici di BMW, tant’è vero che lo stabilimento di Monaco di Baviera è nel pieno di un ampio programma di ristrutturazione e conversione: nel futuro c’è l’addio ai motori a combustione che vedrà la fabbrica abbandonare la produzione di auto endotermiche, per dedicarsi esclusivamente all’assemblaggio delle vetture elettriche.

Il primo modello della Neue Klasse di BMW a debuttare sul mercato sarà una berlina, già anticipata dalla concept chiamata Vision: a tal proposito il direttore dello stabilimento Peter Weber, ha garantito che a Monaco di Baviera ci sarà un impianto all’avanguardia, caratterizzato da flessibilità, innovazione ed efficienza.

In un momento storico cruciale per tutto il settore automotive, tra la transizione energetica e il pericolo dei dazi di Trump, BMW ha deciso di definire con estrema attenzione tutta la sua filiere produttiva, procedendo con un’attenta ristrutturazione dell’impianto bavarese.

La berlina concept Vision: trionfo di efficienza e tecnologia

Tutti i veicoli della pre-serie della Neue Klasse verranno prodotti in un impianto pilota, realizzato presso il polo per la ricerca e l’innovazione situato a Fiz-Forschungs und Innovationszentrum, nelle vicinanze dello stabilimento principale: le operazioni verranno realizzate con il supporto delle squadre di addetti alla produzione di Monaco di Baviera e con l’assistenza di un simulatore virtuale.

Non finisce qui: per i lavori sarà cruciale anche la collaborazione con gli addetti di Debrecen, lo stabilimento ungherese dove la gamma della Neue Klasse diventerà ufficialmente operativa entro la fine di quest’anno, e dove è in programma il debutto della nuova BMW iX3. Tutte queste accortezze sono figlie della volontà da parte della Casa tedesca di evitare eventuali intoppi legati ai lavori di ristrutturazione di una fabbrica enorme come quella di Monaco di Baviera.

Come detto la Neue Klasse di BMW è stata anticipata dalla realizzazione di Vision, la berlina concept che verrà esposta nella House of BMW in via Monte Napoleone a Milano, dal 16 al 21 aprile 2025. La Vision è dotata della propulsione BMW eDrive di sesta generazione con un’autonomia maggiorata del 30%, una ricarica più veloce del 30% e un’efficienza migliorata del 25%. Gli interni sono un trionfo di tecnologie di ultima generazione, con il mondo reale che si fonde con quello virtuale per un’offerta intuitiva e innovativa senza precedenti.