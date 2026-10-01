Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa BMW BMW svela tutte le versioni mild hybrid della Serie 3

BMW non ha paura di osare e presenta una gamma articolata su tre motorizzazioni, tutte con impianto mild hybrid a 48 Volt e cambio Steptronic a otto rapporti. Nel corso del 2027 arriverà anche una innovativa versione plug-in hybrid, ma per ora soffermiamoci sul design accattivante e distintivo della nuova Serie 3.

I tecnici della Casa bavarese non si sono discostati troppo dall’impostazione stilistica della nuova architettura Neue Klasse della i3, sebbene le proposte ibride saranno costruite su pianale CLAR (Cluster Architecture). Le dimensioni e proporzioni sono diverse: la Serie 3 termica è lunga 4.765 mm (+5) e più stretta, con 1.850 mm (-15), con un cofano più lungo e un passo più corto (2.860 contro 2.897, quasi 4 cm in meno rispetto alla i3). La nota positiva arriva dal carico nel baule che cresce da 420 a 450 litri.

Per tutti i gusti

Il marchio dell’Elica ha pensato anche ai puristi dal piede pesante con il modello M350 xDrive, nato dall’esperienza della divisione M Performance. La classica griglia a doppio rene BMW e i fari gemelli si fondono in un unico grande blocco che garantisce una firma luminosa inedita. I nuovi fari gialli M, presi in prestito dalle auto da corsa, creano una immagine accattivante e in linea con le altre sorelle della gamma. Per gli amanti della pista c’è la possibilità di avere la nuova colorazione M Le Castellet Blue metallizzata.

La nuova BMW Serie 3 può essere ordinata anche con il pacchetto M Sport o il pacchetto M Sport Pro. In base alla motorizzazione, i cerchi vanno da 18″ a 20″ (19″ – 21″ per le versioni a zero emissioni). La dotazione è completa con sedute anteriori sportive con regolazioni elettriche e memoria, oltre al riscaldamento e alla funzione di massaggio. Sono optional i sedili M Sport e il riscaldamento per quelli posteriori.

L’impianto audio in dotazione non delude, ma per chi non si accontenta c’è quello griffato Harman Kardon. Il sistema operativo BMW OS X di ultima generazione, sviluppato su architettura Android, vanta la tecnologia Alexa AI per l’assistente vocale e consente aggiornamenti software over the air. Non manca la Panoramic Vision, una strumentazione digitale estesa alla base del parabrezza, il display dell’infotainment da 17,9″ con i lati inclinati e il volante multifunzione con razza centrale nella zona superiore.

Ufficio Stampa BMW

Performance da sogno

La BMW 318 può contare su un quattro cilindri in linea da 2.0 litri mild hybrid a 48 V da 115 kW (156 CV) e 250 Nm di coppia, capace di bruciare lo 0 a 100 km/h in 9,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 215 km/h. La 320 presenta il medesimo motore, ma con potenza portata a 155 kW (211 CV) e coppia di 330 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e tocca i 240 km/h di velocità massima. Nel corso del 2027, la gamma dei motori endotermici verrà arricchita da un ulteriore variante ibrida plug-in (PHEV).

La Serie 3 M350 xDrive offre un motore sei cilindri in linea 3.0 TwinPower Turbo, in grado di sprigionare 326 kW (443 CV) e 580 Nm complessivi, con trazione integrale xDrive di serie, garantendo una copertura dello 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi e una top speed di 250 km/h limitata elettronicamente. Il prossimo anno arriverà la funzione Drift Moment che trasferisce l’intera coppia all’asse posteriore. Spazio a un assetto adattivo M con l’avantreno a doppio quadrilatero e un retrotreno a cinque bracci misti alluminio-acciaio. I freni anteriori a pinza fissa possono contare su quattro pistoncini con pneumatici maggiorati 245/40 R19 all’anteriore e 255/40 R19 al posteriore.

Le opzioni green di BMW sono le seguenti: la i3 40 xDrive da 275 kW (374 CV) con batteria da 82,8 kWh e autonomia Wltp fino a 710 km, seguita dalla i3 50 xDrive da 345 kW (469 CV) con 108,7 kWh e 912 km di range. Le due varianti vantano un propulsore dual motor con architettura a 800 Volt, funzione V2L e potenze in corrente continua rispettivamente fino a 300 e 400 kW.