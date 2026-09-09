BMW Serie 3, la nuova generazione termica sfida l’elettrico

BMW Serie 3, la nuova M350 xDrive sarà il vertice della gamma termica con sei cilindri in linea, 443 CV, trazione integrale e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi

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Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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BMW Serie 3, la nuova generazione termica sfida l’elettrico
Ufficio Stampa BMW
La nuova BMW Serie 3 è quasi pronta
Quali sono le novità della BMW Serie 3? Che cos'è il motore mild hybrid? Cosa offre la BMW M350 xDrive?

La nuova BMW Serie 3 non sarà soltanto elettrica. Mentre la BMW i3, versione a batteria della nuova generazione, rappresenta la Neue Klasse, la Casa tedesca porta avanti lo sviluppo delle varianti con motore endotermico. Il progetto è ormai entrato nella fase finale dei test e punta a tenere insieme due mondi che BMW, almeno per ora, non sembra intenzionata ad abbandonare: elettrificazione e motori tradizionali.

La nuova Serie 3 con motore termico sarà proposta con unità a quattro e sei cilindri, tutte dotate di tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Al vertice della gamma ci sarà la M350 xDrive, equipaggiata con un sei cilindri in linea da 3,0 litri TwinPower Turbo. Una scelta che dice molto sulla strategia della Casa: la Neue Klasse non coincide con l’addio ai motori a combustione, ma diventa un linguaggio tecnico e stilistico capace di accompagnare architetture differenti.

Il volto della Neue Klasse

Dal punto di vista estetico, le differenze tra la BMW i3 e le versioni con motore termico saranno limitate ai dettagli legati alla diversa tecnologia. La nuova Serie 3 adotterà infatti i tratti distintivi della Neue Klasse, con una reinterpretazione del classico frontale BMW a quattro fari.

Le proporzioni resteranno quelle di una berlina sportiva: passo lungo, sbalzi ridotti e superfici più nette contribuiranno a definire una carrozzeria dalla configurazione 2,5 volumi. Anche l’abitacolo seguirà la nuova impostazione introdotta dalla Neue Klasse, con il sistema BMW Panoramic iDrive e il BMW Operating System X al centro dell’esperienza digitale.

Ma è sotto la carrozzeria che si concentra una parte importante del lavoro. La Serie 3 è infatti arrivata alla fase conclusiva dello sviluppo dinamico presso il centro BMW di Miramas, nel sud della Francia. Prima di arrivare in Provenza, i prototipi hanno affrontato anche i test sul ghiaccio e sulla neve ad Arjeplog, in Svezia, oltre alle prove sul Nürburgring.

Telaio e sterzo: BMW vuole alzare ancora l’asticella

La nuova generazione punta a migliorare ulteriormente una delle caratteristiche storiche della Serie 3: il comportamento su strada. Il telaio mantiene uno schema con avantreno a doppio snodo e retrotreno multilink a cinque bracci, mentre carreggiate più larghe e un passo maggiore rispetto alla precedente generazione dovrebbero contribuire alla stabilità.

BMW ha inoltre lavorato sull’integrazione tra hardware e software. Arrivano un impianto frenante integrato aggiornato e una nuova taratura del rapporto dello sterzo, mentre per le versioni più sportive saranno disponibili sospensioni adattive e adattive M. Per la prima volta sarà inoltre possibile ordinare pneumatici sportivi con misure 245/35 R20 all’anteriore e 275/30 R20 al posteriore. Una scelta che lascia intuire quale sarà l’obiettivo della versione più cattiva della gamma.

M350 xDrive, 443 CV e un tasto per andare di traverso

La protagonista della gamma termica sarà infatti la BMW M350 xDrive, equipaggiata con il sei cilindri in linea 3.0 TwinPower Turbo e sistema mild hybrid a 48 Volt. La potenza combinata raggiunge 326 kW, pari a 443 CV, con 580 Nm di coppia.

La trasmissione è un’automatica Steptronic a otto rapporti, mentre la trazione integrale BMW xDrive è di serie. Il risultato dichiarato è uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Ma c’è un’altra novità destinata a far discutere. Si chiama Drift Moment e permette, attraverso il display centrale, di inviare integralmente la spinta del motore alle ruote posteriori. La funzione sarà disponibile nel corso del 2027 e potrà essere attivata anche sulle vetture già consegnate attraverso un Remote Software Upgrade.

Con DSC disattivato e la gestione specifica della frizione multidisco, la M350 xDrive potrà quindi trasformarsi in una berlina capace di privilegiare il sovrasterzo. Una funzione che, fino a oggi, sembrava riservata alle BMW M più estreme.

La produzione della nuova BMW M350 xDrive è prevista nella seconda metà del 2026. I numeri annunciati dalla Casa, però, sono ancora provvisori: si tratta infatti di una vettura in fase di sviluppo e i dati definitivi sui consumi e sulle emissioni WLTP non sono ancora disponibili.

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