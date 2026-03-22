Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La station wagon è pronta per il Nürburgring

Le station wagon dal carattere sportivo sono sempre state molto apprezzate, con tanti automobilisti che amano questo tipo di carrozzeria, soprattutto quando la vettura riesce a garantire dinamicità e uno stile aggressivo, ideale per la guida veloce. Lo scorso anno, BMW M ha svelato una versione da corsa della BMW M3 Touring. Si trattava, però, di un pesce d’aprile talmente ben riuscito da aver conquistato i desideri degli appassionati. Quasi un anno dopo, la Casa tedesca ha svelato un altro progetto.

Questa volta, però, non si tratta di uno scherzo. BMW M Motorsport, infatti, ha ufficializzato il debutto della BMW M3 Touring 24H. La versione da corsa della sua station wagon sarà impegnata nella 24 Ore del Nürburgring, in programma a maggio, e avrà modo di mettersi in mostra sfidando le insidiose curve dell’Inferno Verde tedesco. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al progetto che punta a stupire e, soprattutto, a confermare il ruolo da leader assoluta della Casa bavarese nello sviluppo di station wagon sportive in grado di offrire prestazioni eccellenti anche in pista.

Una sportiva unica

Il progetto della BMW M3 Touring 24H è stato concretizzato in breve periodo. Il successo ottenuto dal pesce d’aprile dello scorso anno, che raggiunse oltre 1,6 milioni di visualizzazioni, ha convinto la Casa tedesca. La scorsa estate, infatti, i tecnici di BMW M hanno avviato lo sviluppo del progetto che diventa realtà in appena 8 mesi e ora punta a conquistare la pista dell’Inferno Verde.

Il modello è più lungo di 200 mm ed è più alto, considerando anche l’alettone posteriore, di 32 mm rispetto alla BMW M4 GT3 EVO. I dati tecnici delle due vetture da corsa non cambiano. La Casa ha realizzato una livrea speciale dove vengono riportati alcuni commenti pubblicati sui social da parte degli appassionati dopo la presentazione di quello che si rivelò poi essere un pesce d’aprile lo scorso anno.

La nuova station wagon sportiva sarà schierata da Schubert Motorsport e sarà portata in pista da quattro piloti ufficiali BMW M: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen. La Touring 24H sarà impegnata nella classe SPX e non entrerà, quindi, in diretta competizione con le tre BMW M4 GT3 EVO, che si contenderanno la vittoria assoluta nella categoria SP9. La preparazione all’evento prevede la partecipazione nella seconda gara del campionato NLS e nelle qualifiche della 24 Ore del Nürburgring. Successivamente, l’appuntamento è fissato al 16 e 17 maggio con gara della 24 Ore del Nürburgring.

Andreas Roos (Responsabile di BMW M Motorsport), ha commentato con queste parole il debutto del nuovo modello: