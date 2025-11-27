Un altro modello leggendario della gamma BMW è pronto alla pensione e per gli appassionati non resta che prenotare la Final Edition della Z4

Ufficio Stampa BMW BMW dice addio alla Z4 con una Final Edition

Una dietro l’altra le sportive che hanno fatto sognare intere generazioni stanno uscendo dai listini. BMW non fa eccezione e ha deciso di omaggiare la Z4 con una variante finale da brividi. Gli ordini della Final Edition saranno aperti dalla fine di gennaio 2026 per un periodo limitato e strizzano l’occhio a quei puristi che amano le sportive autentiche. Ufficialmente la produzione della roadster terminerà nel marzo 2026 e, per celebrare l’addio al modello, la Casa bavarese ha ideato una tiratura limitata che andrà a chiudere un’era di successi commerciali.

La storia produttiva della Z4 ha inizio con la E85 nel lontano 2002 per andare a sostituire la BMW Z3. Una vettura sviluppata prima con un tettuccio in tela ripiegabile e, solo in seguito, venne introdotta una variante coupé, identificata dalla sigla E86. La terza generazione è stata proposta sul mercato nel 2018, per debuttare nei concessionari a partire dai primi mesi del 2019. La lettera Z abbrevia la parola tedesca Zukunft, che significa “futuro”. Purtroppo non c’è più un futuro per la biposto.

L’ultima interpretazione dell’iconica roadster

La terza serie della Z4 è stata elaborata attraverso una joint-venture con Toyota. La parte meccanica della Z4 G29 è condivisa con la quinta generazione della coupé sportiva Supra. La Final Edition è stata concepita per coloro che desiderano una sportiva con caratteristiche distintive e un potenziale valore collezionistico.

Le linee tese della vettura rappresentano da sempre una parte integrante del DNA di BMW. La Final Edition della Z4 vanta una serie di dettagli esclusivi. I tecnici hanno scelto una verniciatura dedicata Frozen Matt Black, riservata specificatamente per questa versione e associata al pacchetto M Hochglanz Shadowline, che mette in mostra un carattere più audace. Senza costi aggiuntivi si possono selezionare anche gli altri colori della gamma. Il design suggestivo, in abbinamento alle finiture esterne M High-gloss Shadowline, mette in mostra un impianto frenante M Sport con pinze freno in High-gloss Red. Il contrasto tra il nero della carrozzeria e il rosso lucido delle pinze è spettacolare.

Motori da regina

La Final Edition sarà venduta con tutte le motorizzazioni disponibili: sDrive20i da 145 kW / 197 CV; sDrive30i da 190 kW / 258 CV; Z4 M40i, con il pepatissimo sei cilindri da 250 kW / 340 CV. Il pacchetto M Sport, già incluso sulle versioni più potenti e obbligatorio sulla 20i, offre un piacere di guida estremo. Oltre alla notevole agilità si può fare affidamento sulla distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata al 50/50. Ulteriori informazioni sugli allestimenti saranno annunciati nelle prossime settimane.

L’abitacolo è caratterizzato da cuciture a contrasto rosse, selezionate appositamente per la Final Edition, che si sposano perfettamente con il quadro strumenti, la console centrale, i rivestimenti delle portiere e i sedili sportivi M in pelle Vernasca/Alcantara. Tutto è creato per esaltare sportività ed esclusività di un modello destinato a rimanere nella storia. Da qualsiasi angolazione si evince lo spirito più puro del roadster: cofano allungato, coda piatta, posizione di guida bassa e tecnologie all’avanguardia per un emozionante viaggio con il vento tra i capelli. Con la Final Edition, BMW ha deciso di mettere un punto alla sua lunga tradizione sportiva, con biposto open-top leggendarie come la BMW 328, la BMW 507 e la BMW Z8.