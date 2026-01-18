Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Brabus La G63 non è mai stata così estrema: arriva la Brabus da 900 CV

Ci sono limiti che non vedono l’ora di essere superati, come quelli di Brabus per la personalizzazione estrema. Il custom shop torna al lavoro su quella che forse è la sua musa preferita: la Mercedes-AMG G 63. Questa volta l’obiettivo arriva a 900 CV per il fuoristrada, con eccessi e lusso sfrenato tipico del marchio.

Limitato a 30 esemplari

La nuova Brabus 900 Rocket Edition sarà prodotta in soli 30 esemplari, a conferma della filosofia ultra-esclusiva che accompagna questo modello. Ogni vettura è costruita con un approccio sartoriale, quasi artigianale, come da tradizione Brabus.

A fare da apripista arrivano due configurazioni di lancio ben distinte: Signature Black e Stealth Gray, due interpretazioni cromatiche che enfatizzano il carattere minaccioso e sofisticato della Rocket Edition. Non si tratta però di versioni standard: ogni cliente potrà personalizzare ampiamente la propria vettura, scegliendo materiali, finiture e dettagli in base ai propri gusti, con un livello di customizzazione che va ben oltre quello offerto dai programmi ufficiali delle Case.

Raggiunge i 900 CV

Il V8 biturbo AMG della G 63 viene stravolto da Brabus, che lo porta a 4,5 L di cilindrata e spinge la sua potenza fino a 900 CV e la coppia massima a 1.250 Nm. Proprio ciò che serviva a questa Brabus 900 Rocket Edition per spingere con forza i suoi 2.640 kg, peso che non viene percepito nello scatto da 0 a 100 km/h, completato in appena 3,7 secondi.

Dei “compromessi” invece vengono fatti sulla velocità massima, limitata elettronicamente a 240 km/h, per evitare di perdere il controllo di una volumetria che viaggia alta rispetto al terreno.

Fondamentale per raggiungere questi valori è il sistema di sovralimentazione dedicato: due turbocompressori ad alte prestazioni, con compressori maggiorati e cuscinetti assiali rinforzati, capaci di generare una pressione massima di 1,4 bar. Le valvole Brabus BoostXtra completano il quadro, aggiungendo un sound di rilascio marcato e inconfondibile nelle variazioni di carico, elemento che contribuisce a rendere l’esperienza di guida ancora più teatrale.

Quanta fibra di carbonio

Dal punto di vista estetico, la Rocket Edition non fa nulla per passare inosservata. Il widebody Brabus, sviluppato esclusivamente per questo modello, è realizzato interamente in fibra di carbonio a vista, con finitura lucida sigillata.

Parafanghi allargati, splitter anteriori, prese d’aria maggiorate, cofano specifico e diffusore posteriore trasformano il Classe G in una presenza ancora più imponente e aggressiva. Ogni elemento non è solo decorativo, ma studiato per migliorare l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità, pur mantenendo l’impostazione da fuoristrada di lusso.

A completare il quadro ci pensano i cerchi dedicati di grandi dimensioni e un impianto frenante rinforzato, necessario per tenere sotto controllo prestazioni di questo livello.

Interni Brabus Masterpiece

Se l’esterno impressiona, l’abitacolo è la conferma definitiva di cosa significhi il concetto Brabus Masterpiece. Gli interni sono realizzati artigianalmente in pelle nera di altissima qualità, con una cura maniacale per ogni dettaglio.

I designer e i maestri tappezzieri Brabus hanno introdotto una particolare trapuntatura “Shell” su sedili, pannelli porta e pavimenti dell’abitacolo e del vano bagagli. A impreziosire il tutto ci sono i loghi “Double-B” impressi e le superfici dei sedili micro-perforate, pensate per supportare la climatizzazione integrata.

L’atmosfera è quella di un salotto di lusso blindato, dove ogni superficie trasmette esclusività e artigianalità, senza rinunciare alla tecnologia e al comfort tipici della base Mercedes-AMG.