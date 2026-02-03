Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Brabus Dalla Urus nascono le nuove creazioni di Brabus

Brabus è da anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del mondo delle quattro ruote. Con le sue creazioni, infatti, l’azienda è spesso riuscita a esaltare lo stile e il carattere sportivo di modelli premium già molto apprezzati ma che, grazie al trattamento dei tecnici della Casa tedesca, sono riusciti a proporsi sul mercato in una nuova veste in grado di conquistare l’attenzione di clienti facoltosi, appassionati e collezionisti.

In queste ore si registra un nuovo esempio della capacità di Brabus di “farsi notare”, riuscendo a esaltare lo stile e il carattere del modello di partenza. Questa volta, la Casa ha lavorato con due Lamborghini per creare una prima volta assoluta destinata a lasciare il segno. Debuttano ufficialmente le nuove Brabus 900 Mint e Brabus 900 Superblack, modelli realizzati a partire dalla Lamborghini Urus SE, il SUV che in questi anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista del mercato, diventando un punto di riferimento per tantissimi clienti del brand italiano.

La colorazione Mint si fa notare

La nuova Brabus 900 Mint è un progetto che nasce dalla base della Lamborghini Urus SE e può contare su un sistema ibrido in grado di erogare fino a 900 CV di potenza, con la possibilità di raggiungere una velocità di picco di 312 km/h, con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 3,2 secondi. Il modello si distingue per un look monocromatico davvero particolare che coinvolge anche i cerchi in lega e gli interni. La vettura è realizzata puntando sull’esclusivo colore distintivo Brabus “Mint” e può contare su cerchi Brabus Monoblock da 24 pollici oltre che su un frontale in fibra di carbonio, con ampie prese d’aria che offrono un miglioramento dell’efficienza del sistema di raffreddamento. Nella parte posteriore troviamo uno spoiler e un diffusore con alette verticali e anche quattro terminali di scarico, con soluzioni di design sviluppate direttamente da Brabus.

Una versione total black

Sempre partendo dal SUV Lamborghini nasce anche la Brabus 900 Superblack, modello caratterizzato da un’estetica nero su nero, seguendo la filosofia di design “Black & Bold”, e da un DNA che punta a esaltare il carattere sportivo. Anche in questo caso troviamo un sistema ibrido in grado di offrire 900 CV di potenza e, quindi, di garantire prestazioni di altissimo livello. Le personalizzazioni applicate da Brabus si estendono a tutta la vettura, partendo dal frontale , con ampie prese d’aria che accentuano la larghezza della vettura e migliorano il raffreddamento, e uno spoiler anteriore in carbonio, pensato per migliorare la stabilità ad alta velocità. Da segnalare anche uno spoiler posteriore in carbonio a vista oltre al diffusore con alette verticali aerodinamiche e i quattro terminali di scarico che vanno a completare la personalizzazione di Brabus. Ci sono anche i cerchi forgiati di alta gamma Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” da 24 pollici e design a 10 razze. Tra le caratteristiche troviamo anche il modulo di sospensione Brabus SportXtra che abbassa l’altezza da terra fino a 20 millimetri. All’interno c’è spazio per rivestimenti in pelle nera traspirante e per la microfibra Alcantara.