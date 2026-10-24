Brabus P 900 Rocket Edition trasforma la Mercedes-AMG G 63 in un pick-up da 900 CV: V8 biturbo di 4,5 litri, 280 km/h e soltanto 10 esemplari

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Brabus Brabus P 900 Rocket: solo 10 unità

Novecento cavalli, una velocità massima di 280 km/h e un prezzo di 847.000 euro. Numeri che farebbero impressione persino su una supercar, ma che in questo caso appartengono a un pick-up. Si chiama Brabus P 900 Rocket Edition ed è una delle interpretazioni più esagerate della Mercedes-AMG Classe G, trasformata in un veicolo dove potenza, lusso ed esclusività vengono portati all’estremo.

Dimenticate i pick-up destinati ai cantieri o al trasporto di materiali. Questa creazione tedesca nasce per una clientela che cerca qualcosa di praticamente introvabile: saranno costruiti appena 10 esemplari, ciascuno personalizzabile nei minimi dettagli. Un’automobile che conserva il cassone posteriore, ma sfoggia prestazioni capaci di mettere in difficoltà sportive ben più basse e leggere.

Un pick-up da 900 CV che accelera come una supercar

Sotto il cofano della P 900 Rocket Edition si nasconde un V8 biturbo da 4,5 litri, ottenuto attraverso una profonda trasformazione del motore originale della Mercedes-AMG G 63. Brabus ha aumentato la cilindrata fino a 4.407 cm³, adottando pistoni forgiati, un albero motore specifico e turbocompressori maggiorati. Il risultato è una potenza di 900 CV, accompagnata da una coppia che raggiungerebbe 1.250 Nm, limitata elettronicamente a 1.050 Nm per proteggere la trasmissione.

Numeri impressionanti, soprattutto considerando le dimensioni del veicolo. Nonostante la carrozzeria da fuoristrada e la presenza del cassone, questo mostro accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. La velocità massima è limitata a 280 km/h, un valore decisamente insolito per un pick-up di queste proporzioni.

A gestire tanta esuberanza provvedono la trazione integrale permanente e il cambio automatico a nove rapporti. Lo scarico sportivo in acciaio inox dispone inoltre di valvole regolabili, permettendo al V8 di esprimere tutta la propria voce oppure di adottare una sonorità più discreta.

Quasi cinque metri e mezzo di pura esagerazione

Per ottenere questa particolare configurazione, Brabus non si è limitata a modificare la parte posteriore della Classe G. Il telaio è stato allungato, aumentando il passo di 50 centimetri e riposizionando le sospensioni posteriori. La lunghezza complessiva raggiunge così 5,38 metri, mentre la larghezza supera i due metri.

La carrozzeria presenta passaruota maggiorati, componenti aerodinamici in carbonio e un’impostazione estetica che lascia pochissimo spazio alla discrezione. I cerchi forgiati Monoblock II EVO da 24 pollici completano una presenza scenica imponente, ulteriormente accentuata dagli pneumatici posteriori larghissimi e dalle sospensioni ribassate.

Anche il cassone è stato trasformato in un elemento di lusso, con rivestimento effetto teak, finiture in carbonio e contenitori impermeabili dotati di serratura.

Dieci esemplari e un prezzo da capogiro

Se le prestazioni sembrano fuori misura, il prezzo non è da meno. La Brabus P 900 Rocket Edition presentata raggiunge 847.000 euro, comprensivi dell’IVA tedesca. Una cifra che permette di acquistare supercar di altissimo livello, ma che qui garantisce soprattutto un’esclusività difficilmente replicabile.

Gli interni sono realizzati attraverso il programma Brabus Masterpiece, con pelle pregiata, Alcantara, cuciture a contrasto e numerosi inserti in carbonio. Non mancano dettagli insoliti, come le palette del cambio con indicatori luminosi e una strumentazione supplementare per i passeggeri posteriori.

Persino l’apertura delle porte posteriori è stata modificata, raggiungendo un angolo di 90 gradi. Ogni esemplare dispone inoltre di un passaporto digitale basato sulla tecnologia blockchain, destinato a certificarne autenticità e proprietà.

Quanto ai consumi, il dato dichiarato è di 14,4 l/100 km nel ciclo WLTP. Ma difficilmente chi spenderà quasi 850.000 euro per uno dei dieci esemplari disponibili avrà come prima preoccupazione il costo del carburante.