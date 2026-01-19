Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Bonhams Bugatti Chiron Super Sport Éléphant Blanc: esemplare unico all'asta

Nel gelo dorato dell’inverno dell’Arizona, fra cactus spettrali e tappeti di gala, il 23 gennaio 2026 si consumerà un capitolo che gli appassionati dell’automobile aspettano da mesi: Bonhams metterà all’asta una delle hypercar più sfarzose e desiderate del pianeta, la Bugatti Chiron Super Sport Éléphant Blanc. Una vettura che non è soltanto un’automobile, ma un manifesto di opulenza, un’interpretazione moderna e strabiliante di ciò che significa “auto di lusso totale”.

Una leggenda rivisitata

La Chiron Super Sport Éléphant Blanc non è un semplice modello di serie con qualche extra. È una one‑off creata su misura nel quadro del programma Bugatti Sur Mesure, il servizio di personalizzazione estrema che consente a un collezionista di plasmare ogni dettaglio – dai colori agli interni, dalle rifiniture ai simboli – con una cura artigianale che rasenta la follia aristocratica. La scelta estetica è tanto audace quanto raffinata: una carrozzeria in Glacier White – bianco glaciale, puro come la neve delle Alpi – che avvolge la sagoma iper‑allungata della Super Sport, abbinata a un interno in French Racing Blue, una tonalità profonda e regale che evoca nobiltà e dinastia.

Ma ciò che davvero distingue questa Chiron è il tributo alla Bugatti Type 41 Royale, epico simbolo di potenza e stravaganza costruttiva negli anni d’oro tra le due guerre mondiali. Quel colosso automobilistico, costruito per re e governanti, aveva sul radiatore una mascotte speciale: l’elefante danzante, scolpito da Rembrandt Bugatti, fratello di Ettore. Ora l’elefante torna, sublimato in ricami sui poggiatesta e dettagli sottili ma irresistibili, a legare visivamente passato e futuro.

Anima e fisico di un colosso

Sotto il cofano, la macchina non tradisce le aspettative: un propulsore W16 quadriturbo da 8,0 litri, capace di erogare 1.578 CV di potenza e 1.180 Nm di coppia, spingono questa belva da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi. Queste cifre non sono frutto di fantasia: rispecchiano la filosofia ingegneristica più audace di Bugatti, portatrice di un’eredità di record. Basti pensare al precedente prototipo della Chiron Super Sport 300+, che nel 2019 superò la barriera dei 480 km/h con una velocità massima certificata di 488,773 km/h.

Ogni componente è stato pensato per resistere a forze estreme: turbocompressori di nuova concezione, materiali ultraleggeri e un’aerodinamica che coniuga stabilità e velocità purissima. Il “long tail” – la coda allungata rispetto alla Chiron standard – non serve solo a dare un profilo più elegante: aumenta la deportanza e la stabilità a velocità prossime all’impossibile.

Un quadro di esclusività totale

Con circa 2.750 miglia all’attivo – ovvero poco più di 4.400 km – questa Éléphant Blanc si presenta al mercato con un pedigree perfetto: ancora con la finitura originale, consegnata al collezionista in Canada e configurata secondo i gusti del mercato statunitense.

E ora eccola, sotto i riflettori della grande asta di Scottsdale, pronta a sfidare i sogni più arditi dei collezionisti di tutto il mondo. Una sfilata di icone accompagnerà il suo ingresso: classici senza tempo e altre rarità che insieme formano un caleidoscopio di lusso automobilistico.

Valore e mito

La stima di vendita è già di per sé una dichiarazione di forza di questa speciale Bugatti: tra i 3 milioni e 900.000 e i 4 milioni e 300.000 euro. Sono numeri da capogiro per un pezzo di ingegneria raffinato, unico in tutto il globo.