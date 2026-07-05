La nuova one off di Bugatti è un progetto davvero unico nel suo genere ed è stata realizzata in collaborazione con KPM

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Bugatti Una Bugatti davvero unica

Tra le novità della settimana per il settore delle quattro ruote c’è la Bugatti W16 Mistral ‘Blanc Éternel’ che conferma la capacità del marchio Bugatti di realizzare modelli in grado di diventare delle vere e proprie opere d’arte. In questo caso, si tratta di una one-off che nasce dalla collaborazione con KPM, azienda berlinese specializzata nella produzione di porcellana che già in passato aveva collaborato con Bugatti, realizzando una versione speciale Veyron Grand Sport.

Una nuova creazione di Bugatti

Dal punto di vista tecnico, la Bugatti W16 Mistral non cambia. Sotto al cofano c’è sempre il solito W16 da 8.0 litri che può erogare una potenza di 1.600 CV. La particolarità della versione Blanc Eternel è rappresentata dalle finiture in porcellana che caratterizzano la carrozzeria e l’interno dell’abitacolo. Ricordiamo che di recente la vettura è stata presentata anche con una versione speciale che omaggia il Piccolo Principe.

Lo sviluppo del progetto è avvenuto seguendo un percorso completamente digitale, in modo da costruire la Mistral con la massima precisione. Gli elementi sviluppati per questa one-off sono poi stati applicati alla carrozzeria della W16 Mistral, trasformando il concept digitale in un’opera reale, realizzata con cura artigianale.

La carrozzeria è stata verniciata di bianco puro e poi le superfici sono state levigate e preparate. Ogni elemento è stato poi applicato a mano, con precisione e sapienza, per creare un gioco di bianco e nero che rappresenta l’elemento caratterizzante della vettura.

La realizzazione di elementi in porcellana non è un’operazione facile, visto che la cottura in forno comporta una modifica delle dimensioni finali dei singoli elementi. Quest’aspetto deve essere considerato in fase di progettazione. Anche all’interno dell’abitacolo, inoltre, la porcellana diventa un elemento centrale dell’esperienza, venendo riproposta in vari elementi del veicolo e non solo a semplici inserti decorativi.

Il lavoro svolto da Bugatti e KPM ha, quindi, permesso di creare una W16 Mistral davvero unica, con la possibilità di esaltare la cura artigianale dei dettagli con un lavoro di progettazione minuzioso che ha conservato tutti gli elementi che caratterizzano la produzione di Bugatti.

Il risultato finale del lavoro svolto da Bugatti e KPM può essere ammirato dalle immagini ufficiali del progetto, pubblicate da Bugatti in questo carosello disponibile su Instagram. Si tratta di un’occasione per ammirare, da tutte le angolazioni, la nuova one off che arricchisce la lunga serie di produzioni di Bugatti.

In merito al progetto, Frank Heyl, direttore del design di Bugatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione con cui viene analizzato il risultato finale del lavoro di sviluppo realizzato.