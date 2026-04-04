Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Bugatti Caratteristiche Bugatti W16 Mistral Caroline

Bugatti è sinonimo di potenza, eleganza e lusso. Sulla base di questi valori il patrimonio genetico creato dall’estro dell’imprenditore Ettore Bugatti, italiano trasferitosi in Francia, ha influenzato lo stile delle moderne hypercar. Per i puristi la Mistral segna la chiusura di un cerchio magico, quello improntato sul potentissimo motore W16.

L’esemplare unico, nato dal programma Sur Mesure e battezzato Caroline, è più di un semplice cadeau. La roadster a cielo aperto diventa un opera d’arte in movimento, dove ingegneria e gusto si incontrano per lasciare un segno indelebile. Ogni cliente può soddisfare le proprie voglia, personalizzando le hypercar sulla base di esigenze stilistiche uniche. Con la Carloine si è scelto di rendere omaggio alla figlia del proprietario, enfatizzando la passione floreale in forme, colori e materiali di alta qualità.

Impatto magico

Gli specialisti del marchio francese si sono basati per la creazione della Caroline su concetti di delicatezza dei fiori, del mondo dell’alta moda e del colore della lavanda. Il team Color & Material Finish di Bugatti, guidato da Sabine Consolini, si è messo all’opera tra l’Atelier di Molsheim e il nuovo Design Studio di Berlino per trasformare una idea curiosa in realtà. Sono stati testati numerosi campioni di colore prima di arrivare alla tinta definitiva, una “Lavender” su misura che sembra un mix tra il violetto bluastro e quello rossastro a seconda del tocco della luce.

La zona inferiore della carrozzeria è in fibra di carbonio “Violet Carbon”, con una tessitura tinta in tono complementare. Sotto al cofano c’è l’iconico motore da 1.600 CV, 1.600 Nm di coppia che riesce a oltrepassare una top speed di 420 km/h. Annunciata il 19 agosto 2022, per poi essere svelata pochi giorni dopo alla Monterey Car Week, e a fine settembre al Concorso d’Eleganza di Chantilly, ha ereditato alcuni componenti tecnici della Chiron Super Sport 300+ tra cui il gruppo motore-trasmissione, ossia il poderoso motore W16 con quattro turbocompressori dalla cilindrata di 8,0 litri, associato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. A novembre 2024 la Mistral ha siglato il primato mondiale di velocità (453,91 km/h) per un’auto scoperta.

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Abitacolo puro come un petalo

Gli interni abbinano la pelle “Blanc” e “Minuit” con inserti in fibra di carbonio viola. I poggiatesta spiccano per il motivo floreale ricamato a mano con migliaia di fili sovrapposti, che cambiano tonalità a seconda dell’angolo di osservazione. Sui pannelli delle portiere il ricamo è reso più dinamico, con petali che sembrano viaggiare con il vento. Il selettore del cambio ospita l’Elefante Danzante di Rembrandt Bugatti in vetro tinto viola, un chiaro riferimento al DNA dei modelli che vengono creati dal programma Sur Mesure.

Ogni più piccolo componente è curato in modo maniacale, come l’ala posteriore retrattile, che risulta visibile solo quando si attiva il freno aerodinamico. A mano è stata dipinta una composizione floreale nei toni del lilla e dell’iris, applicata a strati con mascherature successive di precisione. Al centro dell’ala il nome Caroline è inciso nella grafica classica di Bugatti. Ogni dettaglio contribuisce a un’identità unica. Su questo capolavoro i campi di lavanda della Provenza e i giardini parigini si possono toccare con mano.