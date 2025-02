Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti I primi due esemplari di Bugatti Mistral W16

La Bugatti Mistral W16 non è semplicemente un’automobile, è una sinfonia di potenza ed eleganza, che rappresenta un canto del cigno per l’epopea del ruggente motore a 16 cilindri. Ispirata dalla forza impetuosa del vento Mistral che accarezza la Costa Azzurra, questa roadster incarna un senso di pura nostalgia per il passato e di eccitazione per il futuro del marchio Bugatti, che proverà a stupire ancora i suoi esigenti clienti. Intanto, però, è doveroso godersi la compagnia della Mistral, l’ultima W16.

La forte eredità del passato

La storia della Mistral affonda le radici nel passato glorioso di Bugatti, passando attraverso le sue roadster più significative. I modelli come la Type 57 Roadster Grand Raid Usine del 1934 e la Type 57S Roadster carrozzata da Corsica hanno gettato le basi per ciò che rappresenta odiernamente la W16 Mistral: un profilo deciso, linee eleganti e un’esperienza di guida senza precedenti rigorosamente a cielo aperto.

Presentata per la prima volta durante la Monterey Car Week del 2022, la Bugatti Mistral ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo design innovativo e al contempo ricco di anima. Dopo la passerella americana, la Bugatti Mistral ha intrapreso un tour mondiale, facendo la sua prima europea al Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 2022, per poi attraversare deserti in Medio Oriente, il centro culturale di Tokyo, le luci di Singapore e le strade del sud della Francia, la patria del vento che gli ha dato il nome.

Fedele al DNA Bugatti, la Mistral W16 unisce bellezza e prestazioni in un connubio armonioso. Sotto le sue linee sinuose si cela il leggendario motore W16, un capolavoro ingegneristico che offre un’esperienza di guida ineguagliabile. Nel 2024, la Mistral W16 ha raggiunto l’apice delle sue prestazioni, conquistando il titolo di roadster più veloce del mondo con una velocità massima di 453,91 km/h.

Bugatti Mistral W16, un’opera artigianale

Ogni Bugatti Mistral W16 è il risultato di un meticoloso processo artigianale. I primi esemplari, pronti per essere consegnati ai loro proprietari negli Stati Uniti, rappresentano un tributo all’eleganza che definisce il suo design. I primi modelli consegnati sono due interpretazioni uniche delle anime che si nascondono nella Bugatti Mistral W16:

un esemplare si distingue per la sua finitura “Black Carbon“ con accenti “Bugatti Light Blue Sport“ . La carrozzeria nera, insolita per Bugatti, emana potenza e raffinatezza. Gli accenti opachi sul cofano motore celebrano l’anima dell’auto. L’abitacolo riprende gli stessi colori, con rivestimenti in pelle “Bugatti Light Blue Sport“, accenti in “Black Carbon” opaco e cuciture “Beluga Black“;

con accenti . La carrozzeria nera, insolita per Bugatti, emana potenza e raffinatezza. Gli accenti opachi sul cofano motore celebrano l’anima dell’auto. L’abitacolo riprende gli stessi colori, con rivestimenti in pelle “Bugatti Light Blue Sport“, accenti in “Black Carbon” opaco e cuciture “Beluga Black“; l’altra unità, in contrasto, presenta un design elegante e luminoso, con una carrozzeria bicolore definita dalla finitura “White Glacier“, arricchita da tocchi di “Blue Carbon“ e accenti “Atlantic Blue“ e “Italian Red“, un omaggio alla bandiera americana e alle radici francesi del marchio. Il cofano motore in fibra di carbonio con dettagli in alluminio lucido esalta ulteriormente l’esterno, mentre l’abitacolo, rivestito in pelle e carbonio, si presenta in un candido bianco con eleganti cuciture “Lake Blue“.

Un omaggio alla storia Bugatti

Entrambi i veicoli celebrano l’iconico motivo “Dancing Elephant” di Rembrandt Bugatti, presente sulla leva del cambio. Questa scultura, ricavata da un unico blocco di alluminio, è un omaggio alla leggendaria Bugatti Type 41 Royale. La scultura, in vetro trasparente, è incorniciata in pelle “Bugatti Light Blue” nell’esemplare nero e in legno con vetro “Italian Red” in quello bianco, a testimonianza della personalizzazione e dell’espressione artistica che contraddistinguono ogni Bugatti.