Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Il bulbo pressione dell'olio è un componente fondamentale per la sicurezza sulle strade

Il bulbo della pressione dell’olio, o più propriamente sensore di pressione olio, è un componente fondamentale per il corretto funzionamento del motore della propria auto. La sua funzione principale è quella di garantire che il lubrificante venga distribuito correttamente per oleare le parti in movimento del motore, riducendo l’attrito e l’usura.

Inoltre, se la pressione dell’olio è troppo bassa, l’ECU attiva l’apposita spia sul cruscotto. È un avviso critico che indica la necessità di fermare immediatamente l’auto e spegnere il motore. Ciò può causare danni al propulsore a seguito di una lubrificazione non adeguata. Il bulbo della pressione invia segnali al sistema di gestione del motore per avvisare il conducente di eventuali problemi.

Quando è necessario sostituire il bulbo di pressione dell’olio

Esistono diversi segnali che possono indicare la necessità di sostituire il bulbo della pressione dell’olio:

accensione della spia dell’olio sul cruscotto: come già accennato, questa è la conseguenza più evidente di un problema con tale componente;

come già accennato, questa è la conseguenza più evidente di un problema con tale componente; perdite di lubrificante: se si notassero perdite nel punto in cui si trova il bulbo, potrebbe essere un segno che la guarnizione è danneggiata;

se si notassero perdite nel punto in cui si trova il bulbo, potrebbe essere un segno che la guarnizione è danneggiata; rumori strani dal motore, in particolare metallici o ticchettii provenienti possono indicare una pressione dell’olio insufficiente;

in particolare metallici o ticchettii provenienti possono indicare una pressione dell’olio insufficiente; calo improvviso della pressione dell’olio: se si notasse ciò, è fondamentale fermare immediatamente il veicolo e spegnere il motore. Guidare in queste condizioni può causare seri danni al gruppo propulsore.

È importante sottolineare che la sostituzione del bulbo della pressione dell’olio è un’operazione relativamente semplice che può essere eseguita in autonomia da un appassionato di fai da te con conoscenze basilari di meccanica. In alternativa, è possibile comunque rivolgersi ad un meccanico professionista.

Quali sono i rischi di un bulbo difettoso

Un bulbo della pressione olio difettoso può comportare seri rischi per il motore e la sicurezza del veicolo. La principale conseguenza è la mancata lubrificazione dei componenti in movimento del propulsore. Senza ciò, le parti metalliche strofinano tra loro, generando calore ed eccessiva usura.

Questo comporta grippaggio, rotture di bronzine, cuscinetti o addirittura del basamento motore. I danni da usura, in questi casi, possono essere irreparabili e comportare la necessità di una costosa sostituzione dello stesso. Un propulsore non lubrificato correttamente può perdere potenza improvvisamente o addirittura grippare del tutto. Questo scenario è estremamente pericoloso, soprattutto in situazioni di guida ad alta velocità o su strade trafficate. Un guasto improvviso può mettere a rischio la sicurezza del guidatore, dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Infatti, uno spegnimento durante la guida, mette a rischio la sicurezza dell’utente e degli altri utenti della strada.

Oltre a ciò, però, altri problemi possono essere un consumo di olio eccessivo o difficoltà di avviamento, soprattutto a freddo. Nel primo caso, un bulbo difettoso può fornire informazioni errate all’ECU, causando l’attivazione della spia dell’olio anche quando il livello è corretto. Questo può portare ad un rabbocco eccessivo di lubrificante, con conseguenti sprechi e possibili danni al motore. Un suo eccesso viene captato dal conducente attraverso un cattivo odore di olio bruciato.

Ogni quanto va sostituito

La periodicità della sostituzione del bulbo della pressione dell’olio dipende da diversi fattori, tra cui il modello del veicolo, le condizioni di guida e le raccomandazioni del produttore:

la prima fonte di informazioni sulla periodicità della sua sostituzione è il manuale del proprietario fornito dal produttore del veicolo. In questo documento, il costruttore fornisce raccomandazioni specifiche sulla manutenzione, inclusa la sostituzione del bulbo della pressione dell’olio. I consigli possono variare da un veicolo all’altro, quindi è importante consultare il manuale del proprio veicolo per conoscere la periodicità consigliata;

molti meccanici consigliano di sostituirlo ogni tot chilometri percorsi. Questo intervallo può variare, ma una frequenza comune è la sostituzione ogni 50.000 chilometri . Tuttavia, in base alle condizioni di guida e all’usura, potrebbe essere necessario cambiarlo più frequentemente;

. Tuttavia, in base alle condizioni di guida e all’usura, potrebbe essere necessario cambiarlo più frequentemente; anche se l’auto non ha raggiunto il chilometraggio raccomandato per la sostituzione, è importante considerare anche il tempo trascorso dall’installazione del componente. Può deteriorarsi nel tempo a causa dell’età e delle condizioni ambientali. Pertanto, di solito è buona norma cambiarlo ogni 5 anni;

le condizioni di guida possono influenzare significativamente sulla durata. Guidare in condizioni estreme, come temperature molto alte o molto basse, o in ambienti polverosi o fangosi, può accelerare l’usura del bulbo. In queste situazioni, potrebbe essere necessario cambiarlo più frequentemente rispetto a un veicolo che viene utilizzato principalmente in condizioni normali;

indipendentemente dal chilometraggio o dall’età del veicolo, è consigliabile controllare regolarmente il bulbo della pressione dell’olio durante la manutenzione programmata. I meccanici possono esaminarlo per eventuali segni di usura o danni e consigliare sulla necessità di sostituzione.

In sintesi, quindi, una corretta manutenzione di questo componente, che la maggior parte degli automobilisti non ne conosce l’esistenza, aiuta a migliorare la sicurezza sulle strade che percorriamo tutti i giorni.