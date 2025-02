Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

BYD continua il suo processo di espansione in Europa e in particolare in Italia, un mercato che interessa molto al costruttore cinese, che punta in pochi anni a scalare tante posizioni. Durante un evento andato in scena a Torino il 10 febbraio, è stata infatti svelata la nuova Atto 2, un B-SUV intelligente, che offre una dotazione fuori mercato rispetto ai competitor, ad un prezzo super contenuto.

Si tratta di un SUV compatto, che si integra alla perfezione con la più grande Atto 3, già presentata precedentemente. Le sue misure sono decisamente ridotte, parliamo, infatti di: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza. Nonostante ciò però vanta un passo relativamente lungo di 2.620 mm. Sul davanti troviamo dei fari LED che si integrano all’interno della griglia anteriore. Il paraurti è abbellito da due tendine d’aria verticali poste sui bordi esterni.

La parte laterale, invece, è caratterizzata da una placca che reca la scritta “BYD Design“, che abbraccia la porta anteriore e il parafango. Si tratta di una scelta voluta dal colosso cinese che vuole sottolineare così il fatto che quest’auto è stata ideata nello stile proprio da BYD. In fondo, una delle accuse che è sempre stata mossa ai marchi asiatici è quella di copiare lo stile dei marchi europei e proprio per questo la Casa cinese vuole differenziarsi da questo stereotipo.

Nella parte posteriore, invece, troviamo uno spoiler ad incorniciare una barra luminosa che fa da legante tra i due fari posteriori a “nodo cinese”, che ricordano da vicino un 8 o l’Anello dell’Infinito di Mobius. Nel complesso, esteticamente, è una vettura che si lascia molto guardare e unisce segni distintivi a SUV a linee morbide che danno un tocco di eleganza al tutto.

Cosa si trova all’interno

BYD Atto 2 però dove cambia decisamente passo è all’interno. Qui, infatti, troviamo una dotazione e una tecnologia decisamente da marchio premium. I materiali sono di alta qualità e attenti all’ambiente. In tutte le sue versioni, quest’auto presenta entrambi i sedili anteriori regolabili elettronicamente. Inoltre negli allestimenti superiori ai due base, i sedili e il volante sono riscaldabili.

Nella console centrale troviamo due portabicchieri e un braccialo che si può aprire per riporre all’interno degli oggetti. Non mancano i tasti fisici alla vettura. BYD, sposa infatti un approccio misto alla tecnologia, dando ampio spazio sia al touch che ai vecchi tasti fisici per l’appunto. Il cambio automatico è contraddistinto da uno stile molto elegante con un taglio a diamante. Intorno ad esso troviamo i tasti per svolgere le principali funzioni quotidiane della vettura come lo sbrinamento del parabrezza, la manopola del volume per il sistema audio e l’interruttore che permette di cambiare modalità di guida tra Eco, Normale, Sport e Neve.

Sempre all’interno troviamo un dettaglio che è difficile trovare di serie in una vettura di questo tipo, ovvero il tetto panoramico in vetro, con tanto di tenda parasole regolabile elettronicamente. Grazie alla piattaforma e-Platform 3.0 di BYD il pavimento è piatto e garantisce molto spazio per le gambe dei passeggeri rendendo questo B-SUV perfetto anche per l’uso familiare. Lateralmente, sui braccioli dell’auto troviamo una striscia azzurra che dona luminosità a tutto l’ambiente dando quasi l’impressione di essere dinanzi ad un LED.

Infotainment da urlo

BYD però si differenzia dalla concorrenza anche grazie ad un infotainment davvero di alto profilo. Tutte le versioni dell’Atto 2 sono dotate di un pannello strumenti digitale da 8,8 pollici e di uno schermo dell’infotainment che può variare dai 10,1 pollici nelle versioni Active ai 12,8 pollici nelle versioni Boost. In ogni caso si tratta solo di dimensioni perché entrambi sono dotati del software di bordo BYD che supporta moltissime app come Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music e riesce anche a ricevere aggiornamenti OTA.

C’è poi la connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre non c’è il rischio di restare con la batteria del telefono a terra visto che oltre alle porte USB Type C da 60W e Type A da 7,5W c’è anche un comodo pad di ricarica wireless da 15 W posto nella console centrale. L’Atto 2 inoltre è un’auto intelligente, capace di parlare con il guidatore. Vi basterà pronunciare la frase “Hi BYD” per accedere con i comandi vocali a svariate funzioni dell’auto e non solo. Potrete, infatti, chiedere al vostro B-SUV di mostrarvi la strada per il ristorante più vicino. Il bagagliaio è bello ampio e misura 400 litri, che diventano 1.340 litri quando si abbassano i sedili posteriori.

Il cuore di quest’auto

L’Atto 2 è equipaggiata con una batteria Blade da 45,1 kWh ed utilizza la costruzione Cell-to-Body, che permette alla batteria di integrarsi completamente nel telaio. Il motore invece, montato anteriormente, produce 130 kW e 290 Nm di coppia, che permettono di avere un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Raggiunge inoltre una velocità massima di 160 km/h. Il costruttore cinese annuncia inoltre un’autonomia combinata WLTP di 312 km, con un valore in città di 463 km.

Grazie ad una ricarica DC da 65 kW, può rispristinare la batteria dal 10% all’80% in appena 37 minuti e dal 30% all’80% in 28 minuti. Di serie è già compreso un caricabatterie AC trifase da 11 kW. Può inoltre passare da 0 al 100% di ricarica in 5 ore e mezza. BYD offre anche di serie una pompa di calore, un vero e proprio plus visto che su tanti modelli della concorrenza non è disponibile nemmeno in maniera opzionale.

L’auto è poi accessibile in svariati modi, ad esempio: con tecnologia NFC, o con una sottile carta chiave, con lo smartphone o grazie ad un dispositivo indossabile. C’è poi una simpatica funzione karaoke all’interno dell’auto e anche la possibilità di giocare con la vettura grazie ad un app arcade. Infine, con la funzione Vehicle-To-Load è possibile utilizzare la vettura come alimentatore per altri dispositivi esterni.

L’Atto 2 si contraddistingue poi per i suoi aiuti alla guida che le permettono di avere una guida autonoma di livello 2. In tutto è venduta con 4 diverse colorazioni: Climbing Grey, Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Il prezzo e cosa ci aspetta in futuro

Nelle prossime settimane cominceranno le vendite e pian piano, nel corso del 2025 prenderà piede in tutta Europa. Nell’arco di quest’annata inoltre arriverà una nuova versione già annunciata Comfort, con una batteria più potente, capace di avere 420 km di autonomia. Questo aggiornamento avrà anche un pad di ricarica wireless da 50W, supporto lombare sul sedile del conducente e vetri posteriori oscurati. Per quanto concerne il prezzo, l’Atto 2 parte da 29.990 euro per la versione Active e 31.990 euro per la versione Boost. Eccezionalmente però, in vista del lancio, l’Active costerà 27.900 euro e la Boost 29.900 euro. Queste promozioni, come è stato confermato anche durante la conferenza stampa di lancio, saranno disponibili quantomeno sino a fine marzo. La versione Long Range, prevista per il quarto trimestre, verrà venduta a 35.790 euro da listino, ma sarà interessata anche quest’ultima da una promozione di lancio. Sempre durante la presentazione inoltre è stato rimarcato l’obiettivo del costruttore asiatico di incontrarsi con i fornitori italiani per future collaborazioni.