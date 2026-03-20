Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

BYD BYD ATTO 2 DM-i: tanta autonomia per la plug-in

C’è un momento preciso in cui un mercato smette di guardare a un nuovo attore con curiosità per iniziare a osservarlo con rispetto. Quel momento, per il settore automobilistico italiano, coincide con l’arrivo della BYD ATTO 2 DM-i. Il colosso di Shenzhen, primo produttore mondiale di veicoli a nuova energia, non si è limitato a esportare un modello esistente, ma ha calato l’asso con un SUV compatto sviluppato con caratteristiche specifiche per conquistare la leadership in Europa.

Un design aerodinamico

Esteticamente, la ATTO 2 DM-i si presenta con uno stile deciso, capace di equilibrare dimensioni compatte (4,33 metri di lunghezza) e proporzioni armoniose. Il frontale è dominato da fari full LED affilati e una griglia più ampia rispetto alla variante elettrica, studiata per ottimizzare il raffreddamento del sistema ibrido.

Il profilo laterale è dinamico, enfatizzato dal tetto “flottante” e da linee scolpite che guidano l’aria verso il posteriore. Qui, il richiamo alla cultura asiatica si fa raffinato: i fanali presentano il design “Chinese knot” (nodo cinese), uniti da una barra luminosa orizzontale che conferisce modernità e carattere. Tra le colorazioni spicca il nuovo Midnight Blue, un’esclusiva dedicata proprio alle versioni Super Hybrid.

La tecnologia Super Hybrid DM-i

Il vero cuore pulsante del veicolo è il sistema Super Hybrid DM-i (Dual Mode). Questa architettura combina un motore termico Xiaoyun da 1,5 litri — capace di un’efficienza termica del 43,04% — con motori elettrici ad alta efficienza e la celebre Blade Battery. Il sistema predilige la guida elettrica (modalità EV) per la massima silenziosità in città, passando alla modalità ibrida HEV solo quando necessario ricaricare la batteria o richiedere potenza extra.

I numeri parlano chiaro: la versione Boost, dotata di una batteria da 18 kWh, garantisce fino a 90 km di autonomia a zero emissioni e una percorrenza complessiva di ben 1.000 km nel ciclo WLTP. La versione Active, con batteria da 7,8 kWh, offre invece 40 km in elettrico e un’autonomia totale di circa 930 km. Le prestazioni non sono da meno, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,5 secondi, mantenendo consumi medi straordinari di circa 20 km con un litro.

C’è anche l’Intelligenza artificiale

Salire a bordo della ATTO 2 DM-i significa entrare in un abitacolo progettato per massimizzare lo spazio interno, posizionandosi ai vertici della categoria. La plancia è dominata da un touchscreen centrale da 12,8 pollici e da una strumentazione digitale da 8,8 pollici.

La vera novità tecnologica è l’assistente vocale “Hi BYD”, ora potenziato dall’intelligenza artificiale per comprendere dialoghi naturali e contestuali. Nella variante Boost, il comfort sale di livello con il tetto panoramico in vetro, sedili e volante riscaldati e la ricarica wireless da 50 W per lo smartphone. Nonostante le dimensioni esterne ridotte, il bagagliaio è generoso: 425 litri che salgono a 1.335 abbattendo i sedili.

Listino prezzi

La sicurezza è standard su tutta la gamma, con un pacchetto ADAS completo che include cruise control adattivo, frenata d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’angolo cieco. Un tocco di ingegno è la funzione Vehicle-to-Load (V2L) presente sulla versione Boost, che trasforma l’auto in una powerbank gigante capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

BYD gioca d’anticipo anche sulla serenità dell’acquisto, offrendo 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni (o 250.000 km) sulla batteria. Ma è sul listino che si sferra l’attacco finale: la versione Active parte da un prezzo di lancio di 23.900 euro (contro i 27.600 di listino), mentre la Boost viene offerta a 26.500 euro (rispetto ai 30.100 iniziali). Per chi preferisce il finanziamento, è possibile mettersi al volante della Active con un anticipo di 5.360 euro e rate mensili da 149 euro.