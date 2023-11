La Casa automobilistica cinese propone in Italia la sua nuova vettura della serie Ocean, la C hatchback elettrica Dolphin a zero emissioni

Fonte: BYD.com BYD Dolphin: sbarca in Italia l'elettrica cinese

È in arrivo in Italia il nuovo modello della Casa automobilistica cinese BYD. Si tratta della prima vettura che fa parte della serie Ocean del brand, e la prima ad adottare quindi questo nuovo concetto di design denominato dal marchio stesso Ocean Aesthetics. Il suo nome è Dolphin, tutto “a tema”.

Una nuova idea creata ad hoc dalla Casa e in grado di conferire alla nuova auto un look distintivo che prende ispirazione proprio dal delfino, un mammifero marino molto intelligente. La nuova BYD Dolphin è una hatchback di segmento C 100% elettrica, prodotta dal colosso cinese. E oggi arriva anche in Italia.

La strategia di BYD

Nella strategia dell’azienda c’è la volontà di rafforzare la penetrazione all’interno del mercato dei modelli elettrici. E BYD lo vuole fare proponendo vetture che possano entrare a far parte di uno dei segmenti di maggiore successo oggi nel settore elettrico, quello occupato da Cupra Born, da Volkswagen ID.3 o ancora dalla Renault Megane E-Tech Electric di cui abbiamo tanto parlato.

E i progetti del colosso cinese mostrano la strategia in modo mirato e intelligente, lanciando sul mercato italiano un modello che, secondo il brand stesso, è stato creato proprio unendo le caratteristiche delle vetture elettriche a quelle di alta qualità in generale, proponendo tra l’altro un prezzo di listino molto interessante, che sicuramente non guasta, soprattutto in un momento difficile come questo. Periodo storico di difficoltà per le famiglie e anche per il settore elettrico, penalizzato anche da prezzi ancora poco competitivi rispetto ai modelli con motorizzazioni termiche.

La mobilità elettrica per tutti

A dimostrazione del fatto che la Casa cinese ha intenzione di proporre sul mercato dei modelli a batteria che possano essere accessibili a tutti, o quasi, ci sono anche le ultime dichiarazioni dello stesso Michael Shu, direttore generale e amministratore delegato di BYD Europa e responsabile dell’international cooperation division.

È stato proprio il manager a sottolineare, a tal proposito, che “BYD è convinta che la mobilità elettrica ad alta tecnologia debba essere disponibile e accessibile a tutti. Per questo motivo, abbiamo progettato e realizzato la Dolphin in modo che fosse intelligente e tecnologicamente avanzata, ma ad un prezzo interessante”.

La nuova gamma per l’Italia

In Italia la Dolphin arriva come una cinque porte lunga 4,29 metri e la gamma propone in tutto quattro diversi allestimenti: Active, Boost, Comfort e Design. Versioni diverse per accontentare le esigenze di tutti, che non corrispondono solo a livelli di dotazioni di serie e finiture differenti, ma proprio anche a caratteristiche variegate per quanto riguarda la propulsione elettrica. Per essere più chiari, infatti, possiamo dire che:

la Dolphin nell’allestimento Active è stata dotata da BYD di una batteria da 44,9 kWh (che sarà disponibile dal primo trimestre del prossimo) che può essere ricaricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW. La batteria lavora insieme a un motore da 70 kW (95 cavalli di potenza). In questo caso il prezzo di listino è di 30.790 euro ;

è stata dotata da BYD di una batteria da 44,9 kWh (che sarà disponibile dal primo trimestre del prossimo) che può essere ricaricata in corrente alternata fino a 7 kW e in corrente continua fino a 60 kW. La batteria lavora insieme a un motore da 70 kW (95 cavalli di potenza). In questo caso il prezzo di listino è di ; la versione Boost è la successiva in gamma, propone livelli energetici e di potenza più elevati. La batteria è la stessa da 44,9 kWh che monta l’allestimento Active, la grande differenza sta invece nel motore, che in questo caso sprigiona 130 kW (176 cavalli). Per quanto riguarda gli elementi di serie, aggiunge i cerchi da 17 pollici e le sospensioni posteriori multi-link. Il prezzo in questo caso è di 31.790 euro ;

è la successiva in gamma, propone livelli energetici e di potenza più elevati. La batteria è la stessa da 44,9 kWh che monta l’allestimento Active, la grande differenza sta invece nel motore, che in questo caso sprigiona 130 kW (176 cavalli). Per quanto riguarda gli elementi di serie, aggiunge i cerchi da 17 pollici e le sospensioni posteriori multi-link. Il prezzo in questo caso è di ; arriviamo poi al terzo allestimento a listino, quello denominato Dolphin Comfort . Stavolta la batteria cambia ed è più potente, da 60,4 kWh. L’autonomia assicurata da BYD in questo caso è pari a di 427 chilometri e gli utenti hanno la possibilità di ricaricare in CC a 88 kW – per passare dal 30 all’80% in 29 minuti – e in CA da colonnine fino a un massimo di 11 kW. Il motore eroga la potenza di 150 kW (204 CV) e il prezzo di listino è di 35.790 euro ;

. Stavolta la batteria cambia ed è più potente, da 60,4 kWh. L’autonomia assicurata da BYD in questo caso è pari a di 427 chilometri e gli utenti hanno la possibilità di ricaricare in CC a 88 kW – per passare dal 30 all’80% in 29 minuti – e in CA da colonnine fino a un massimo di 11 kW. Il motore eroga la potenza di 150 kW (204 CV) e il prezzo di listino è di ; e infine arriviamo al “best” allestimento: Dolphin Design. Le specifiche tecniche in questo caso sono le stesse della variante Comfort, ma la Casa ha voluto aggiungere degli elementi speciali come il tetto panoramico, il cavo Vehicle to Load per caricare dispositivi esterni, i vetri privacy posteriori la ricarica wireless per smartphone all’interno dell’abitacolo. Il listino per la versione più alta di gamma parte da 37.790 euro.

La prova su strada

L’auto è stata testata su strada anche in Italia, in particolar modo all’intero della città di Milano e nella viabilità del suo hinterland, molto trafficato. Eppure non ha smentito le aspettative, la nuova BYD Dolphin infatti ha dimostrato di avere ottime doti di manovrabilità e guidabilità. Le uniche caratteristiche che hanno convinto meno sono i numerosi avvertimenti sonori, che però possono essere eliminati dal menu, e il comando del cambio di dimensioni ridotte, ma è solo questione di abitudine.

Gli interni

Non appena ci si siede al volante della nuova Dolphin, si nota con sorpresa la grande dimensione del display centrale, dove tutte le funzioni sono a portata di mano del conducente. Lo schermo tra l’altro può anche essere ruotato e passare dalla posizione orizzontale a quella verticale, che è l’ideale quando di utilizza il navigatore di bordo.

Fonte: BYD.com

Per la sua nuova Dolphin BYD che arriva in Italia la Casa cinese ha scelto dei meravigliosi sedili sportivi rivestiti in pelle vegana per guidatore e passeggero anteriore, oltre a delle sedute comode e spaziose per coloro che prendono posto dietro.

Le performance

Grazie ai 310 Nm di coppia erogati dal motore sincrono a magneti permanenti, la nuova elettrica di BYD vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi e una spinta costante che porta l’auto a viaggiare fino a una velocità massima di 160 km/h. Le modalità di guida proposte dal marchio, per ogni esigenza e gusto, sono quattro in tutto: Sport, Normal, Economy e Snow. La vettura è dotata inoltre del sistema di frenata rigenerativa per il recupero dell’energia.

Infine BYD ha introdotto sulla sua nuova Dolphin proposta per l’Italia la pompa di calore integrata ad alta efficienza, che verrà inserita di serie su tutte le varianti del modello a listino. Il primo sistema di gestione termica degli accumulatori è in grado di aumentare l’efficienza termica fino al 15% in inverno, sfruttando il calore residuo delle batterie, dell’ambiente, dell’abitacolo e della catena cinematica. Ebbene, BYD sbarca in Italia con la nuova auto elettrica cinese.