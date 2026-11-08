Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Ecco la promo del Black Friday di BYD

Il mese di novembre è, tradizionalmente, il periodo delle offerte del Black Friday e anche BYD si adegua con una promozione dedicata alle famiglie italiane e, in particolare, alla BYD Dolphin G DM-i, modello che porta la tecnologia Super Hybrid nel segmento B del mercato, proponendo dimensioni compatte, un prezzo accessibile e tutti i vantaggi dell’elettrificazione.

Cosa prevede la promo

Il Black Friday di BYD è dedicato alla BYD Dolphin G DM-i, modello che punta a rendere la tecnologia Plug-in Hybrid sempre più accessibile. I clienti interessati all’acquisto del modello hanno la possibilità di acquistare la vettura con un finanziamento in collaborazione con Findomestic che prevede anticipo zero e 36 rate da 229 euro al mese. C’è anche una maxi-rata finale di 14.915 euro.

Per maggiori dettagli sui prezzi della vettura potete consultare il listino prezzi della vettura. La promozione descritta è valida fino al prossimo 30 novembre 2026. I clienti interessati hanno la possibilità di verificare le caratteristiche della promo tramite il sito della Casa oppure recandosi in una concessionaria.

Un modello ricco di potenzialità

La BYD Dolphin G DM-i rappresenta una delle opzioni più interessanti per gli automobilisti alla ricerca di un modello con tecnologia Plug-In Hybrid e un prezzo accessibile. Si tratta di una vettura di segmento B e, quindi, di un modello con dimensioni compatte (circa 4,16 m di lunghezza).

La possibilità di sfruttare la tecnologia Super Hybrid rappresenta l’elemento principale della vettura di BYD che può contare su un’autonomia complessiva che arriva fino a 1.040 chilometri, con una ricarica completa e un pieno di benzina. Ricordiamo che il sistema gestisce in modo intelligente la combinazione tra motore elettrico e termico, raggiungendo consumi fino a 71 km/l a batteria carica.

Il modello di BYD propone un costo totale di possesso (Total Cost of Ownership) particolarmente competitivo. Grazie all’offerta, infatti, il costo per l’acquisto si riduce, mentre con l’elevata efficienza del sistema ibrido è possibile ridurre i costi legati all’utilizzo.

Per sfruttare al massimo l’efficienza della vettura di BYD è necessario, naturalmente, ricorrere al motore elettrico per la gestione degli spostamenti quotidiani. In questo modo, muovendosi a zero emissioni, grazie all’energia custodita nella batteria, sarà possibile minimizzare i rifornimenti di benzina. Il sistema ibrido, in ogni caso, risulta essere una soluzione particolarmente flessibile e comoda e permette di sfruttare al meglio il motore benzina (e il serbatoio del carburante) per spostarsi anche sulle lunghe distanze.

Sfruttare i vantaggi del Plug-in Hybrid significa anche poter accedere agilmente ai centri urbani. Grazie alla marcia in modalità 100% elettrica, la BYD Dolphin G DM-i permette spesso di entrare liberamente nelle ZTL di molte città italiane e di beneficiare di agevolazioni sui parcheggi con strisce blu. Per mantenere la batteria sempre pronta all’uso, la vettura può essere comodamente ricaricata a casa durante la notte tramite una Wallbox domestica o una normale presa di corrente, oppure utilizzando le colonnine pubbliche durante le commissioni quotidiane o la spesa.