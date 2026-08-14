La BYD Seal 06 MY27 debutta con un restyling mirato, nuove tecnologie e una piattaforma sempre più orientata ai lunghi viaggi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

BYD Il dato sull'autonomia della nuova BYD Seal 06 sbalordisce

Il mercato automobilistico cinese continua a muoversi a una velocità che in Europa appare quasi difficile da immaginare. Mentre molti costruttori occidentali sono ancora impegnati a trovare il giusto equilibrio tra elettrico, ibrido e motori tradizionali, in Cina la sfida si gioca ormai sul terreno delle autonomie record, delle ricariche ultrarapide e dell’intelligenza artificiale integrata nell’esperienza di guida.

È in questo scenario che BYD ha svelato il Model Year 2027 della Seal 06, una berlina dalle linee filanti che rappresenta uno dei modelli più importanti dell’offensiva globale del colosso di Shenzhen. Un aggiornamento che non stravolge il progetto originale, ma che ne rafforza ulteriormente le credenziali tecnologiche, fino a promettere un’autonomia di 2.370k km.

Una berlina che guarda lontano

Osservandola, la Seal 06 continua a trasmettere quell’idea di eleganza dinamica che ha caratterizzato l’ultima generazione delle vetture BYD. Le modifiche estetiche sono misurate, quasi chirurgiche, ma sufficienti per aggiornare il modello.

I nuovi gruppi ottici LED adottano il linguaggio stilistico denominato “Wave Star River”, mentre il frontale guadagna prese d’aria e dettagli aerodinamici rivisti. L’impressione generale è quella di una vettura che vuole apparire moderna senza inseguire eccessi stilistici.

Le dimensioni confermano la vocazione da grande viaggiatrice: 4,87 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e un passo cresciuto fino a 2,82 metri. Numeri che promettono spazio a bordo e una presenza importante sulla strada, caratteristiche particolarmente apprezzate nel mercato cinese.

L’elettrica che punta tutto sulla velocità

La variante completamente elettrica rappresenta probabilmente il volto più tecnologico della nuova Seal 06. Sotto la carrozzeria trova posto un motore da 240 kW, equivalenti a 326 cavalli, capace di spingere la berlina da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi. Prestazioni da sportiva che si accompagnano a due differenti tagli di batteria.

La versione d’accesso dichiara un’autonomia di 530 chilometri secondo il ciclo cinese CLTC, mentre quella superiore arriva a quota 630 chilometri. Ma il dato che colpisce maggiormente riguarda la ricarica. Le nuove Blade Battery di seconda generazione sono compatibili con la tecnologia Flash Charging, una delle grandi scommesse di BYD per il futuro della mobilità elettrica.

Con potenze teoriche fino a 1.500 kW, il costruttore cinese punta a ridurre drasticamente i tempi di rifornimento energetico, avvicinando sempre di più l’esperienza dell’auto elettrica a quella di una vettura tradizionale.

La plug-in che sfida il concetto di autonomia

Se la versione elettrica guarda al futuro, la Seal 06 DM-i rappresenta invece la risposta di BYD a chi non vuole rinunciare alla libertà dei lunghi viaggi. Il sistema combina un motore benzina 1.5 aspirato da 101 cavalli con un’unità elettrica che può sviluppare 163 oppure 238 cavalli a seconda della versione scelta.

Le batterie da 25 o 34 kWh consentono percorrenze in modalità elettrica rispettivamente di 230 e 320 chilometri, valori che superano quelli di molte vetture a batteria di pochi anni fa.

Il dato destinato a far discutere è però un altro. Con gli accumulatori completamente carichi e il serbatoio da 65 litri pieno, BYD dichiara una percorrenza complessiva fino a 2.370 chilometri. Una cifra impressionante che, almeno sulla carta, permetterebbe di attraversare buona parte dell’Europa senza fermarsi a fare rifornimento.

Schermo rotante e intelligenza artificiale

All’interno l’evoluzione è più discreta ma altrettanto significativa. Rimane protagonista il celebre display centrale rotante da 15,6 pollici, ormai diventato una sorta di firma tecnologica della Casa cinese. La strumentazione digitale da 8,8 pollici è integrata in una plancia ridisegnata, mentre le versioni più ricche introducono un head-up display da 29 pollici e un assistente vocale supportato dall’intelligenza artificiale di DeepSeek.

Non manca la guida assistita di livello 2 e, sugli allestimenti superiori, debutta il sistema God’s Eye 5.0 con tecnologia LiDAR, pensato per offrire funzionalità di guida semi-autonoma sia nel traffico urbano sia nei lunghi trasferimenti autostradali.

La sensazione è che BYD stia cercando di accelerare ulteriormente la corsa. Non soltanto sul fronte dell’elettrificazione, ma soprattutto nella trasformazione dell’automobile in una piattaforma tecnologica sempre più sofisticata. E la nuova Seal 06 MY27 sembra essere uno dei tasselli più importanti di questa strategia.