Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen guida la Top 10

Il segmento C del mercato continua a essere un punto di riferimento per gli automobilisti europei e, in particolare, sono i SUV a trascinare questa porzione del mercato delle quattro ruote. Uno sguardo ai dati di vendita elaborati da Dataforce e pubblicati da AutoNews rappresenta l’occasione giusta per individuare quelli che sono i SUV di segmento C più venduti in Europa. Questa classifica comprende diversi modelli di grande diffusione che, di mese in mese, registrano diverse migliaia di ordini da parte degli automobilisti europei. Ecco, quindi, la Top 10 dei modelli più venduti nel corso del mese di settembre 2025 e poi anche dei più venduti nel parziale annuo.

La Top 10 di settembre 2025

Tra i C-SUV più venduti in Europa nel corso del mese di settembre 2025 troviamo, in decima posizione, la Ford Kuga, un modello che da anni rappresenta un riferimento del mercato europeo e che nel 2024 è stato aggiornato con tante novità. Nel corso del nono mese dell’anno il SUV della Casa americana ha totalizzato 8.411 unità vendute. Nona posizione per la Skoda Karoq che si ferma a 8.468 immatricolazioni.

Scorrendo la classifica troviamo, all’ottavo posto, la Volvo XC40, modello che diventa sempre più importante per il brand. Complessivamente, il SUV ha totalizzato 8.475 immatricolazioni. Da segnalare anche la presenza della MG HS, che ha raggiunto quota 9.610 unità vendute nel corso del mese di settembre. Il modello di MG è, per il momento, l’unica vettura cinese a entrare in Top 10, piazzandosi al settimo posto.

In sesta posizione troviamo la Peugeot 3008 che ha raggiunto quota 10.732 unità immatricolate nel periodo considerato. In Top 5, invece, troviamo la Toyota C-HR che ha raggiunto quota 11.366 esemplari venduti. Quarta la Hyundai Tucson che si ferma a 13.420 unità. Passiamo ora al podio: il terzo SUV di segmento C più venduto in Europa è la Nissan Qashqai, un altro modello che negli anni si è conquistato il ruolo da protagonista del mercato.

Per il C-SUV di Nissan si registra un totale di 15.137 unità vendute. Il secondo modello più venduto è la Kia Sportage che ha raggiunto un totale di 16.989 unità. A guidare il segmento è la Volkswagen Tiguan che ha totalizzato 17.852 immatricolazioni, confermando il successo della nuova generazione del SUV. Il modello di Volkswagen ha un buon vantaggio rispetto ai concorrenti, come confermano anche i dati relativi al parziale annuo che analizziamo nel paragrafo successivo.

Le più vendute nel 2025

Estendendo l’analisi al parziale annuo (quindi al periodo compreso tra gennaio e settembre), la classifica non cambia più di tanto. La Top 10 comprende la Cupra Formentor (64.456 unità), la Skoda Karoq (68.502), la Ford Kuga (76.048), la BMW X1 (86.968), la Toyota C-HR (88.268), la Peugeot 3008 (95.424) e la Nissan Qashqai (109.455). Nel corso del 2025, tra le più vendute troviamo la Hyundai Tucson che ha conquistato il terzo posto con un totale di 113.146 unità vendute. Seconda posizione per la Kia Sportage, che ha raggiunto 116.566 unità nel corso dei primi 9 mesi dell’anno. Anche in questo caso, a guidare il segmento c’è la Volkswagen Tiguan che ha raggiunto 149.506 unità vendute.