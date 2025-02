Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi, nuova rivoluzione sui nomi dei modelli

Audi intraprende una svolta significativa nella denominazione dei suoi modelli, abbandonando la distinzione tra veicoli elettrici e termici basata sui numeri pari e dispari. Questa decisione segna un ritorno alle origini, con l’obiettivo di rendere più chiara e intuitiva l’intera gamma. La nuova nomenclatura, di tipo alfanumerico, si applicherà a tutti i modelli, indipendentemente dalla loro alimentazione. Tale cambiamento mira a semplificare la scelta dei clienti e a creare un sistema di denominazione uniforme in tutti i mercati dove il brand tedesco è presente.

Addio ai numeri pari e dispari: il sistema ora è unificato

Fino ad ora, Audi aveva adottato un sistema che identificava i modelli elettrici con numeri pari (come Q4 e Q6) e quelli termici con numeri dispari (come la nuova A5, precedentemente A4). A partire da questi primi mesi del 2025, tale distinzione non avrà più validità. La nuova strategia prevede l’uso di una combinazione di lettere e numeri per definire il modello, con l’aggiunta di suffissi per specificare il tipo di carrozzeria e il sistema propulsivo.

La nuova nomenclatura Audi si basa su alcuni elementi chiave:

Lettere A e Q: queste continueranno a identificare la tipologia di veicolo. La “A” sarà utilizzata per le berline e le station wagon, mentre la “Q” per i SUV.

queste continueranno a identificare la tipologia di veicolo. La “A” sarà utilizzata per le berline e le station wagon, mentre la “Q” per i SUV. Numeri: indicheranno il segmento di appartenenza del veicolo, consentendo una classificazione più chiara, indipendentemente dal tipo di propulsione.

indicheranno il segmento di appartenenza del veicolo, consentendo una classificazione più chiara, indipendentemente dal tipo di propulsione. Suffissi per la carrozzeria: i modelli saranno differenziati anche in base alla carrozzeria, con l’utilizzo di denominazioni come Avant (station wagon), Sedan (berlina) e Sportback (hatchback sportiva).

Sigle per il motore: le sigle identificative del sistema di propulsione saranno cruciali per distinguere i modelli:

e-tron: indica i veicoli completamente elettrici

indica i veicoli completamente elettrici TFSI e: identifica i modelli ibridi plug-in

identifica i modelli ibridi plug-in TFSI: indica i motori a benzina

indica i motori a benzina TDI: identifica i motori diesel

Il debutto della nuova nomenclatura

La nuova nomenclatura sarà applicata per la prima volta con la presentazione della nuova generazione dell’Audi A6, prevista per il 4 marzo 2025. Questo modello sarà disponibile in diverse varianti:

Audi A6 Sedan TFSI: berlina con motore a benzina.

berlina con motore a benzina. Audi A6 Avant TDI: station wagon con motore diesel.

station wagon con motore diesel. Audi A6 e-tron: Versione completamente elettrica.

Questo sistema, più razionale e completo, permette di identificare immediatamente il modello, il tipo di carrozzeria e la motorizzazione.

Il ritorno alle origini

La nuova nomenclatura Audi rappresenta un passo indietro rispetto alla scelta di due anni fa che aveva differenziato i modelli elettrici ed endotermici. Questa decisione, però, mira a rendere l’offerta globale più chiara e standardizzata, in un momento in cui la transizione verso l’elettrico è in piena evoluzione. Con la nuova denominazione, Audi vuole semplificare l’identificazione dei modelli, rendendo più intuitiva l’esperienza d’acquisto per i propri clienti

La nuova nomenclatura entrerà in vigore – come detto – con il lancio dell’Audi A6 di ultima generazione, previsto per il 4 marzo 2025. I modelli attuali, come la A5, non subiranno variazioni di nome. Questo significa che la A5 rimarrà tale, senza essere rinominata A4. La nuova nomenclatura sarà quindi introdotta gradualmente con i nuovi modelli e non ha un effetto retroattivo. La riforma Audi è completa.